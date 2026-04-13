La empresa estatal YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) anunció que el predio de La Angostura Sur se consolidó como uno de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta luego de que la compañía estatal elevara su producción desde 2.000 hasta 47.000 barriles diarios en menos de un año y medio, un salto que refleja la aceleración del desarrollo no convencional en la cuenca neuquina y el nuevo enfoque operativo de la compañía.
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La Angostura Sur: el nuevo motor de YPF en Vaca Muerta
YPF anunció que La Angostura Sur se consolidó como uno de los cinco bloques más productivos de Vaca Muerta luego de que elevara su producción de barriles.
El dato marca un hito para la petrolera de mayoría estatal en uno de sus activos 100% propios dentro del shale argentino. El crecimiento, además, vuelve a poner en primer plano la capacidad de la empresa para escalar producción en tiempos cada vez más cortos, en un contexto en el que Vaca Muerta se convirtió en la principal plataforma de expansión del petróleo y el gas del país.
Horacio Marín destacó el logro de YPF
En sus cuentas de redes sociales, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó: “Logramos multiplicar por 20 la producción de un bloque shale en un plazo que no tiene antecedentes en la industria local”.
Marín explicó que la clave de este hito residió en un giro estratégico hacia la eficiencia digital y estructural. “Este salto fue posible porque cambiamos la forma de operar. Pasamos a un modelo con diseño modular, escalabilidad y monitoreo en tiempo real desde nuestro centro RTIC, que nos permitió optimizar cada pozo de forma sustentable”, detalló el CEO.
El nuevo bloque estrella de YPF
El bloque ya se perfilaba desde fines del año pasado como una pieza fundamental para la caja de la compañía. Las proyecciones técnicas indicaban que, al alcanzar un flujo de producción estabilizado, La Angostura Sur tendría la capacidad de generar ingresos cercanos a los US$500 millones anuales, consolidándose como un motor de rentabilidad para los planes de desarrollo de la firma.
Ubicada en una posición geográfica estratégica, el área comparte características geológicas con otros campos de alto rendimiento. Sin embargo, su velocidad de desarrollo marcó un diferencial respecto a otros proyectos maduros de la cuenca, fundamentado en una infraestructura que permite añadir módulos de producción de manera ágil.
El quinto mayor bloque de la Argentina en Vaca Muerta
Según el último relevamiento de la consultora Economía y Energía, La Angostura Sur consolidó su lugar en el «top five» de los bloques productores de shale oil en la Argentina, superando en ritmo de crecimiento interanual a otros desarrollos consolidados de la región.
En la comparativa general, La Angostura Sur solo es superada en volumen por gigantes como Loma Campana (96,9 kbbl/d), La Amarga Chica (81,2 kbbl/d), Bajada del Palo (68,4 kbbl/d) y Bandurria Sur (64,3 kbbl/d). De este modo, YPF opera cuatro de los cinco yacimientos más importantes del país, fortaleciendo su dominio en el segmento no convencional.
La expansión del bloque
La expansión del bloque no solo impacta en las métricas de extracción de YPF, sino que también tracciona el incremento total del shale oil, que en febrero de 2026 alcanzó los 591 kbbl/d. El aporte de La Angostura Sur fue decisivo para sostener la curva ascendente de la producción nacional, que sumó casi 148.000 barriles diarios de capacidad interanual.
Hacia fines del año pasado La Angostura Sur ya develaba un crecimiento vertiginoso en la producción, y en los pimeros doce meses de desarrollo el volumen de extracción se multiplicó por un factor de 17, al pasar de apenas 2.000 barriles diarios en octubre de 2024 a superar los 35.000 barriles en octubre último. Hasta el momento, la compañía desarrolló poco más del 15% de los 350 pozos de inventario.
¿Cuáles son las proyecciones a futuro?
Las proyecciones a futuro refuerzan el optimismo porque se espera que el área alcance una producción máxima de más de 80.000 barriles diarios en los próximos años. Esta expansión se basa en una estructura de costos eficiente, con un precio de equilibrio (break-even) inferior a 40 dólares por barril, había adelantado por entonces la compañía a sus accionistas.
Convalidada la calidad de reservorio a partir de los pozos perforados que exhibieron niveles de productividad prometedores, la empresa estimó una recuperación final de alrededor de 1,3 millones de barriles equivalentes de petróleo (BOE). Esta cifra de recuperación incluye tanto el petróleo como el gas natural asociado, proyectando un potencial sostenido a largo plazo.
El impacto financiero de este desempeño es igualmente contundente, ya que se estima que el bloque La Angostura Sur es un campo capaz de generar un EBITDA anual superior a los US$500 millones, reconfirmando la capacidad de Vaca Muerta para recrear proyectos de alta rentabilidad.
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