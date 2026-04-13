El pulso del biodiésel: La Región Centro se planta ante el cerrojo de Europa

En paralelo, destacaron la importancia de avanzar en una nueva Ley de Biocombustibles que eleve los cortes obligatorios y otorgue previsibilidad al sector, fortaleciendo el mercado interno en un escenario internacional en el que el encarecimiento del petróleo mejora la competitividad relativa de los biocombustibles.

image El ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, impulsó una agenda común con Córdoba y Entre Ríos para enfrentar las barreras comerciales europeas y proteger la cadena de valor de la soja. Foto: Gobierno de Santa Fe

Acuerdos internacionales y condiciones de competencia

Ante la inminente puesta en marcha del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur -cuya aplicación provisional se prevé para el 1 de mayo-, las provincias plantearon la necesidad de garantizar condiciones equitativas para la producción regional.

"Las proyecciones indican un crecimiento de las exportaciones, pero también la necesidad de evitar asimetrías que afecten a las pymes y a sectores estratégicos", señaló Puccini.

Sobre esa línea, se analizó el impacto del convenio comercial entre Argentina y Estados Unidos, que contempla la eliminación de aranceles y una ampliación significativa de cuotas de exportación agroindustriales. En particular, se subrayó la expansión de la cuota de carne bovina, que pasaría de 20.000 a 100.000 toneladas anuales.

No obstante, indicaron que para aprovechar este nuevo escenario será necesario un acompañamiento activo del Gobierno nacional, a través del Senasa y de líneas de financiamiento, que permitan acelerar la adecuación tecnológica de las plantas frigoríficas a los estándares exigidos por el mercado estadounidense.

Infraestructura y logística para la competitividad

Otro de los ejes abordados fue la logística, donde se resaltó el rol del Gran Rosario como nodo estratégico de exportación. En ese marco, Santa Fe presentó avances en infraestructura, como la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, el traspaso de la ruta nacional A012 que anunció Luis Caputo y la implementación del sistema STOP 5.0, orientado a ordenar el flujo de camiones hacia los puertos.

También se analizó el futuro del sistema ferroviario y la concesión de la Hidrovía, con el objetivo de garantizar inversiones, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la participación de las provincias en su gestión.

De la delegación santafesina participaron la secretaria de Región Centro e Integración Regional, Claudia Giaccone; el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich; el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; y el director de Infraestructura y Fortalecimiento Industrial, Pablo Bonetto, junto a equipos técnicos y representantes del sector productivo. También asistieron referentes de la Bolsa de Comercio de Rosario y de entidades empresarias.

Más contenidos en Urgente24:

El PAMI, después del fin del impuesto País, y el dilema de las clínicas 'pamidependientes'

Otra textil que fabrica para grandes marcas, y con alto riesgo de insolvencia, entró en concurso

Ante la fragilidad de Milei, ya suenan otros 10 posibles presidenciables

Ford Territory: La SUV premium que ya no es tan accesible

En un balotaje Javier Milei pierde 60,7% a 29,4% (y el fracaso de la economía es un lastre)