Allegado a Jaldo consiguió contrato de $1.000 millones con Río Negro

El volumen del acuerdo —que oscila entre $932 millones y cerca de $1.000 millones— generó cuestionamientos no solo por su magnitud, sino por los vínculos personales y empresariales que rodean a la firma adjudicataria.

Los Chrestia en la cima del poder de Tucumán

La red de relaciones no se limita al Poder Ejecutivo. Dentro del mismo entramado familiar aparece María Teresa Chrestia, quien se desempeña como secretaria relatora en la Cámara en lo Civil y Comercial Común II del Poder Judicial tucumano.

Su rol en el ámbito judicial amplía el alcance institucional de la familia, conectando áreas clave del Estado: obra pública, justicia y negocios privados.

La madre del empresario, María del Carmen Torino, es funcionaria del poder judicial y se desempeñó como secretaria de Cámara.

A su vez, otra integrante, María del Carmen Chrestia, mantiene participación en diversas sociedades como Investment Managers SA, Capital Advisors SA y Credinos Cooperativa. Esta diversificación empresarial refuerza la idea de un grupo con presencia transversal en distintos sectores económicos.

Un revuelto de relaciones

Desde una perspectiva económica, el caso expone la interacción entre contratos públicos y estructuras empresariales con vínculos políticos.

Si bien no existen hasta el momento imputaciones judiciales ni pruebas concluyentes de irregularidades, la superposición de roles alimenta el debate sobre posibles conflictos de interés y sobre la eficiencia en la asignación de recursos estatales.

EDIR Emprendimientos SRL, adjudicataria del contrato por $932,4 millones, integró una UTE con Ediciones Logos SA, la empresa presidida por Chrestia.

El impacto trasciende lo institucional. En términos de mercado, este tipo de adjudicaciones puede distorsionar la competencia, especialmente en sectores como el educativo y tecnológico, donde la entrada de nuevos actores depende en gran medida de procesos licitatorios transparentes.

Además, el caso se inscribe en un contexto más amplio de tensiones fiscales y políticas entre provincias y Nación. La administración de Jaldo, por ejemplo, ha tenido un rol activo en negociaciones por fondos y transferencias, lo que evidencia la centralidad de los recursos públicos en la dinámica política actual.

La pregunta de fondo es si los mecanismos de contratación pública están logrando maximizar el valor para el Estado o si, por el contrario, reproducen lógicas de concentración y cercanía al poder. El desenlace del caso podría derivar en pedidos de informes o auditorías que profundicen el análisis.

Mientras tanto, la licitación en Río Negro se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo, en la economía argentina, los negocios, la política y las relaciones personales continúan entrelazándose en zonas donde la transparencia sigue siendo un activo en disputa.

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