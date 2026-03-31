En el otoño del peronismo con peluca, Pablo Yedlin acusa a Osvaldo Jaldo en Tucumán

“Nosotros queremos expresar una política, que enfrente a este Gobierno nacional que está en contra de las universidades, en contra de la Ciencia y Técnica, en contra de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la diversidad, en contra de todos los que son nuestros valores”, agregó.

Pablo Yedlin. Pablo Yedlin.

El factor Chahla

Indalecio Francisco Sanchez, en La Gaceta, a propósito de Yedlin:

"(...) el diputado expuso en público lo que se mascullaba en privado: la unidad de 2025 fue volátil y el presente es de una inestabilidad manifiesta. Varios factores alimentan esta “interna fría” en el peronismo comarcano. (…)

Bajo el paraguas de “Tucumán Primero”, Jaldo intenta surfear los chirlos de sus compañeros, argumentando que prioriza la gestión provincial por sobre lo ideológico. Pero el descontento también brota desde abajo. Hay dirigentes que se autoperciben claves en el triunfo de 2023 y que, tras 2 elecciones, siguen esperando que las mieles del poder los alcancen.

En cambio, se encuentran con el desierto del ajuste. “Jaldo los tiene secos”, grafican en los pasillos de la Legislatura, en cuyas poltronas se sientan varios “descontentos”. En lo ideológico, otro sector interpreta lo mismo. Ahí entra el discurso de Yedlin, cuyas palabras resumen lo que en algunos ámbitos de poder se murmura: Jaldo no representa al peronismo tradicional, que no admite un Gobierno central que protesta de la justicia social, de los derechos de los trabajadores y de la universidad pública y gratuita.

Una variable más conspira contra el peronismo de unidad que supo forjar Jaldo: el factor Chahla. La intendenta de San Miguel de Tucumán mantiene un silencio que parece distraído, pero es más bien prudente o programado.

La jefa municipal recibió más empujones que mimos desde el 26 de octubre del año pasado desde el entorno del mandamás de la Casa de Gobierno. En el edificio central del poder interpretan que en realidad es al revés. Sea como fuera, el resultado de un quiebre político entre Chahla y Jaldo es incierto. ¿Quién podría perder más? ¿Quién de afuera se beneficiaría más? (…)".

Rossana Chahla.jpg Rossana Chahla, en ascenso... siempre que no parezca la heredera de Juan Manzur.

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