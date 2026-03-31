Hora de ajustar cuentas: Javier Milei se está derrumbando en la credibilidad social y muchos peronistas no quieren quedar 'pegados' a la impopularidad presidencial. Esto explica las declaraciones del diputado nacional Pablo Yedlin (UxP / Tucumán) respecto del gobernador Osvaldo Jaldo, un peronista con peluca.
AJUSTANDO CUENTAS
En el otoño del peronismo con peluca, Pablo Yedlin acusa a Osvaldo Jaldo en Tucumán
Osvaldo Jaldo tiene problemas y el vocero es Pablo Yedlin: si hay unidad 2027 en el peronismo, no será la del 2025 que articuló el gobernador con peluca.
En una entrevista con LG Play (de La Gaceta, de San Miguel de Tucumán), Yedlin dijo que “el gobernador no cumplió” lo prometido en el acuerdo que permitió la unidad 2025, ya que Javier Noguera tenía que integrar el bloque Unidad por la Patria (UP) pero se sumó al bloque jaldista Independencia, que vota con Milei.
“2 veces no vamos a vivir esa situación. El diálogo va a ser claramente conmigo, si es que hay necesidad de diálogo con el gobernador tiene que ser conmigo, y ahí veremos”, explicó Yedlin. Aquel acuerdo fue firmado por Jaldo, Juan Manzur y Noguera.
También hay, entonces, una implícita desautorización de Yedlin a Manzur. De confirmarse, sería muy positivo. Jaldo y Manzur son los herederos de José Alperovich, el Tucumán que atrasa.
“Yo estoy recorriendo todo Tucumán, hablando con empresarios, productores, políticos -muchas veces en la sombra porque temen expresarse -, pero en líneas generales hay una coincidencia grande en el peronismo tucumano que para enfrentar al gobierno de Javier Milei tenemos que estar unidos, y segundo tener una propuesta clara que sea distinta”, dijo Yedlin.
“Nosotros queremos expresar una política, que enfrente a este Gobierno nacional que está en contra de las universidades, en contra de la Ciencia y Técnica, en contra de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la diversidad, en contra de todos los que son nuestros valores”, agregó.
El factor Chahla
Indalecio Francisco Sanchez, en La Gaceta, a propósito de Yedlin:
"(...) el diputado expuso en público lo que se mascullaba en privado: la unidad de 2025 fue volátil y el presente es de una inestabilidad manifiesta. Varios factores alimentan esta “interna fría” en el peronismo comarcano. (…)
Bajo el paraguas de “Tucumán Primero”, Jaldo intenta surfear los chirlos de sus compañeros, argumentando que prioriza la gestión provincial por sobre lo ideológico. Pero el descontento también brota desde abajo. Hay dirigentes que se autoperciben claves en el triunfo de 2023 y que, tras 2 elecciones, siguen esperando que las mieles del poder los alcancen.
En cambio, se encuentran con el desierto del ajuste. “Jaldo los tiene secos”, grafican en los pasillos de la Legislatura, en cuyas poltronas se sientan varios “descontentos”. En lo ideológico, otro sector interpreta lo mismo. Ahí entra el discurso de Yedlin, cuyas palabras resumen lo que en algunos ámbitos de poder se murmura: Jaldo no representa al peronismo tradicional, que no admite un Gobierno central que protesta de la justicia social, de los derechos de los trabajadores y de la universidad pública y gratuita.
Una variable más conspira contra el peronismo de unidad que supo forjar Jaldo: el factor Chahla. La intendenta de San Miguel de Tucumán mantiene un silencio que parece distraído, pero es más bien prudente o programado.
La jefa municipal recibió más empujones que mimos desde el 26 de octubre del año pasado desde el entorno del mandamás de la Casa de Gobierno. En el edificio central del poder interpretan que en realidad es al revés. Sea como fuera, el resultado de un quiebre político entre Chahla y Jaldo es incierto. ¿Quién podría perder más? ¿Quién de afuera se beneficiaría más? (…)".
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