A diferencia de Nación, Maximiliano Pullaro tuvo un gran gesto con Osvaldo Jaldo

"Es importante esta mirada que tiene el gobernador, que lo hacemos todos juntos. Si tenemos la posibilidad, en la eficiencia que ha logrado esta provincia de Santa Fe, de poder producir y de poder acompañar con una producción propia, creemos que es muy importante". "Es importante esta mirada que tiene el gobernador, que lo hacemos todos juntos. Si tenemos la posibilidad, en la eficiencia que ha logrado esta provincia de Santa Fe, de poder producir y de poder acompañar con una producción propia, creemos que es muy importante".

Diferencias con el gobierno de Javier Milei

A su turno, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, marcó "la diferencia de lo que está pasando a nivel nacional con las provincias en lo que tiene que ver con la retracción y con el retiro cada vez más creciente que va haciendo el gobierno nacional de medicación que históricamente llegaba a las provincias".

Sobre esa línea, subrayó "esta diferenciación que hace el gobernador en ayudar a quien más lo necesita, independientemente del color político que tenga la provincia. Esto me parece que hay que ponerlo en valor, la solidaridad".

"Me pone muy orgulloso tener un gobernador que ve que si otra provincia está sufriendo una situación particular, y nosotros contando con excedente de producto, ayudar", celebró.

Como cierre, puso en valor "el trabajo planificado" para el crecimiento de la producción de repelentes en el LIF. En ese sentido, recordó que "En 2023 cuando llegamos había una producción de 80 mil frascos aproximadamente" y comparó: "Rápidamente, en menos de un año, pudimos quintuplicar esa producción, llegando a más de 450 mil frascos producidos. El contar con ese excedente hoy nos permite ayudar a otros que lo necesitan".

image El primer camión partió el viernes, y este miércoles partió otro, junto a otras dos camionetas de LIF. Foto: Gobierno de Santa Fe

Más contenidos en Urgente24:

Preocupados por empleo y salarios, el 45% relega la oda al equilibrio fiscal

Trump anuncia tregua temporaria con Irán (¿Qué pasa con Israel?)

Qué pasa, Milei, que está lleno de comunistas el INDEC

Oficinas sobran, plata falta: El dilema que marca el rumbo este 2026

Sin definiciones y con internas: El Gobierno demora el paquete de reformas judiciales y económicas