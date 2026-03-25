SANTA FE. Ante la emergencia por inundaciones en Tucumán, la administración de Maximiliano Pullaro, le tendió la mano a su par, Osvaldo Jaldo con el envío de 40.000 repelentes. El convenio de cooperación y asistencia recíproca firmado entre ambos da cuenta del vínculo entre ambas provincias. A su vez, pone en valor la producción del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) santafesino.
"INDEPENDIENTEMENTE DEL COLOR POLÍTICO"
A diferencia de Nación, Maximiliano Pullaro tuvo un gran gesto con Osvaldo Jaldo
Por la emergencia de inundaciones en Tucumán, la administración de Maximiliano Pullaro envió colaboración a la provincia de Osvalo Jaldo.
La ayuda de Maximiliano Pullaro
Al respecto, el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, manifestó que "de la misma manera que hemos enviado brigadas y bomberos a las provincias del sur cuando había que apagar los incendios en los Parques Nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro vio la situación que estaban padeciendo Tucumán y lo que viene después de la inundación y las enfermedades, y entendió que debía dar una mano a los hermanos tucumanos".
El primer camión partió el viernes, y este miércoles partió otro, junto a otras dos camionetas de LIF. "Entendemos que va a ser una ayuda muy importante", aseguró Cunha, valorando que Santa Fe "es la única provincia en el país que produce su propio repelente", y destacando "la mirada federal que tiene nuestro gobernador de mirar al sur cuando se estaban incendiando los Parques Nacionales, y mirar al norte ahora con inundación".
La donación de los 40 mil frascos del LIF se da en el marco de la emergencia climática que atraviesa la provincia de Tucumán. Gracias al impacto positivo del programa interministerial "Objetivo Dengue", que permitió generar un excedente en la producción de repelentes, es que Santa Fe puede hoy colaborar activamente para mitigar los riesgos sanitarios en las zonas tucumanas más afectadas por el agua, sin descuidar la demanda de los santafesinos.
En ese sentido, Cunha consideró que "el dengue no sabe de fronteras" por lo que siempre es necesario "prevenir".
Diferencias con el gobierno de Javier Milei
A su turno, el secretario de Administración del Ministerio de Salud, Guillermo Álvarez, marcó "la diferencia de lo que está pasando a nivel nacional con las provincias en lo que tiene que ver con la retracción y con el retiro cada vez más creciente que va haciendo el gobierno nacional de medicación que históricamente llegaba a las provincias".
Sobre esa línea, subrayó "esta diferenciación que hace el gobernador en ayudar a quien más lo necesita, independientemente del color político que tenga la provincia. Esto me parece que hay que ponerlo en valor, la solidaridad".
"Me pone muy orgulloso tener un gobernador que ve que si otra provincia está sufriendo una situación particular, y nosotros contando con excedente de producto, ayudar", celebró.
Como cierre, puso en valor "el trabajo planificado" para el crecimiento de la producción de repelentes en el LIF. En ese sentido, recordó que "En 2023 cuando llegamos había una producción de 80 mil frascos aproximadamente" y comparó: "Rápidamente, en menos de un año, pudimos quintuplicar esa producción, llegando a más de 450 mil frascos producidos. El contar con ese excedente hoy nos permite ayudar a otros que lo necesitan".
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