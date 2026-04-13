Javier Milei activó el RIMI: Cómo funciona el mini RIGI para las PyME

Al respecto, las consideradas microempresas deberán alcanzar inversiones por 150.000 dólares para ingresar en el beneficio. Las pequeñas empresas, mientras tanto, deberán invertir 600.000 dólares para activar el RIMI.

Por su parte, las medianas del Tramo 1 comenzarán a acogerse al RIMI en inversiones que partan de los 3.5 millones de dólares. En el caso de las empresas del Tramo 2, la inversión mínima es de 9 millones de dólares según establece la normativa.

Cabe destacar que no existe un tope de inversión ni un cupo presupuestario definido por ley. Las inversiones deben cumplirse dentro de los 2 años desde la sanción de la ley y la publicación de la normativa por parte de ARCA, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Energía.

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Cómo les fue a las Pymes con el Gobierno de Milei

La realidad Pyme envuelve uno de los datos más complejos que maneja el seno del Gobierno. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la caída de empresas durante la administración libertaria superó las 22.600, siendo más del 99% de los casos empresas pequeñas y medianas.

Si bien muchas de esas empresas cerraron por ciclos “naturales” y otras por arrastre de la crisis económica extendida, las políticas económicas enfocadas en el sector primario y las grandes inversiones postergaron las urgencias de las Pymes, que constituyen la principal fuente de empleo en Argentina. Ese escenario derivó en el peor resultado referido desde 2003 para los primeros 25 meses de un Gobierno.

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