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'COMO EN CASA', PODCAST DE URGENTE24

El dinero en días difíciles: Dólar, Oro, Acciones y Vacas (Claves de Soledad López)

Guerra y petróleo en alza, FMI con datos de menor crecimiento global, Argentina con bajo consumo, ¿y el dinero? Dólar, Oro, Acciones y Vacas, por Soledad López.

09 de abril de 2026 - 21:47
Soledad López, de Rava, en Como en Casa.

Soledad López, de Rava, en 'Como en Casa'.

FOTO: URGENTE24

Episodio 8 del podcast 'Como en Casa' de Urgente24, donde Soledad López, gerenta de Desarrollo en Rava Bursátil, ofreció su enfoque del dinero en tiempos volátiles: Vista Energy, Banco Galicia, Microsoft, Google, oro, dólar y también vacas.

Algunas precisiones:

##Diferencia entre Precio y Valor: No vender una acción solo porque su precio baja, si los fundamentos de la empresa y su rentabilidad siguen siendo sólidos: el caso de Microsoft.

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##Diversificación Real vs. Aparente: Diversificar no es una cartera de varias acciones locales, todas con el mismo riesgo país. Diversificar implica cruzar fronteras, sectores y tipos de activos.

Oro como Reserva de Valor: Activo a largo plazo,. Sugerencia: el ETF GLD (que replica el oro físico de los bancos centrales).

Vista Energy: López identifica a Vista como su mayor éxito personal. Prefiere ese papel a gigantes como Exxon o Chevron por ser una compañía nueva, enfocada en el petróleo no convencional y altamente rentable.

Cautela con Criptomonedas: Falta de regulación y fundamentos claros requiere de mucho cuidado, aunque es la puerta de entrada para los jóvenes al mercado financiero.

##Ordenarse antes de Invertir: La inversión es el "2do. paso" y debe ejecutarse con el excedente de dinero tras cubrir gastos básicos y obligaciones.

##El peligro del pago mínimo: Pagar el mínimo de la tarjeta de crédito es tomar el préstamo más caro del mercado. Es preferible solicitar un préstamo personal para saldar esa deuda.

##Inversión por Objetivos: El mercado de capitales es un vehículo para cumplir metas reales, y define cuándo realizar una ganancia.

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3 claves

  1. Cuidar el dinero no se trata de "golpes de suerte", sino de análisis, educación financiera y paciencia.
  2. El mercado de capitales es accesible para todos (desde pequeños ahorristas hasta empresas), siempre que se entienda que la inversión debe estar alineada con el riesgo de cada persona.
  3. En un país tan inestable como la Argentina, la diversificación internacional y la formación de criterio propio son las mejores herramientas para proteger el capital y hacerlo crecer de manera sostenible.

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