Episodio 8 del podcast 'Como en Casa' de Urgente24, donde Soledad López, gerenta de Desarrollo en Rava Bursátil, ofreció su enfoque del dinero en tiempos volátiles: Vista Energy, Banco Galicia, Microsoft, Google, oro, dólar y también vacas.
'COMO EN CASA', PODCAST DE URGENTE24
El dinero en días difíciles: Dólar, Oro, Acciones y Vacas (Claves de Soledad López)
Guerra y petróleo en alza, FMI con datos de menor crecimiento global, Argentina con bajo consumo, ¿y el dinero? Dólar, Oro, Acciones y Vacas, por Soledad López.
Algunas precisiones:
##Diferencia entre Precio y Valor: No vender una acción solo porque su precio baja, si los fundamentos de la empresa y su rentabilidad siguen siendo sólidos: el caso de Microsoft.
##Diversificación Real vs. Aparente: Diversificar no es una cartera de varias acciones locales, todas con el mismo riesgo país. Diversificar implica cruzar fronteras, sectores y tipos de activos.
Oro como Reserva de Valor: Activo a largo plazo,. Sugerencia: el ETF GLD (que replica el oro físico de los bancos centrales).
Vista Energy: López identifica a Vista como su mayor éxito personal. Prefiere ese papel a gigantes como Exxon o Chevron por ser una compañía nueva, enfocada en el petróleo no convencional y altamente rentable.
Cautela con Criptomonedas: Falta de regulación y fundamentos claros requiere de mucho cuidado, aunque es la puerta de entrada para los jóvenes al mercado financiero.
##Ordenarse antes de Invertir: La inversión es el "2do. paso" y debe ejecutarse con el excedente de dinero tras cubrir gastos básicos y obligaciones.
##El peligro del pago mínimo: Pagar el mínimo de la tarjeta de crédito es tomar el préstamo más caro del mercado. Es preferible solicitar un préstamo personal para saldar esa deuda.
##Inversión por Objetivos: El mercado de capitales es un vehículo para cumplir metas reales, y define cuándo realizar una ganancia.
3 claves
- Cuidar el dinero no se trata de "golpes de suerte", sino de análisis, educación financiera y paciencia.
- El mercado de capitales es accesible para todos (desde pequeños ahorristas hasta empresas), siempre que se entienda que la inversión debe estar alineada con el riesgo de cada persona.
- En un país tan inestable como la Argentina, la diversificación internacional y la formación de criterio propio son las mejores herramientas para proteger el capital y hacerlo crecer de manera sostenible.
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