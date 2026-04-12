Carambola dominical: Perdieron Viktor Orban, Donald Trump, Vladimir Putin y Javier Milei

Eso le daría a Tisza una mayoría de 2/3 en el parlamento, lo que permitiría una profunda reforma institucional y posibilitaría que el nuevo gobierno reestructurara instituciones clave.

El partido Fidesz, de Orban, obtendría 57 escaños según su situación actual.

Estos son resultados preliminares y los datos pueden cambiar durante el proceso de recuento.

Hungría cuenta con un complejo sistema de recuento de votos durante las elecciones. La mayoría de los diputados —106 de 199— son elegidos en circunscripciones uninominales por mayoría relativa. Otros 93 escaños se distribuyen entre los partidos que superan el umbral electoral del 5%. Estos escaños no se distribuyen proporcionalmente, sino mediante un complejo sistema de votos compensatorios, según el Servicio Ruso de la BBC. Por ley, el recuento final de votos debe realizarse a más tardar el sexto día después de las elecciones, es decir, el 18/04.

Embed Honfitársaim,

Az orbáni hatalom végóráit éljük: búcsúztassuk ket higgadtan és méltósággal, holnap pedig lássunk hozzá a nemzet újraegyesítéséhez.

Kérlek, ha még nem voltál szavazni, akkor 19 óráig mindenképp menj el, mert tényleg minden szavazat számít. És gyzd meg errl a… pic.twitter.com/aeQHhzZEEC — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 12, 2026

Se trata de un duro golpe para Orbán, el líder que más tiempo ha permanecido en el cargo en la Unión Europea y uno de sus mayores antagonistas, quien ha recorrido un largo camino desde sus inicios como un agitador liberal antisoviético hasta el nacionalista prorruso admirado hoy por la extrema derecha mundial.

Los partidos de Orbán y Magyar afirmaron haber recibido informes de irregularidades electorales, lo que sugiere que algunos resultados podrían ser impugnados por ambas partes.

Cuidado

“Les pido a nuestros seguidores y a todos los húngaros: mantengamos la paz, el ánimo y, si los resultados confirman nuestras expectativas, celebremos un gran carnaval húngaro”, dijo Magyar.

El jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyás, afirmó que la participación récord demostraba que "la democracia húngara es extremadamente fuerte".

Orbán ha frustrado repetidamente los esfuerzos de la UE para apoyar a Ucrania en su guerra contra la invasión a gran escala de Rusia, al tiempo que cultivaba estrechos lazos con el presidente Vladimir Putin, y se negaba a poner fin a la dependencia de Hungría de las importaciones rusas de combustibles fósiles.

Las recientes revelaciones han demostrado que un alto cargo de su gobierno compartía con frecuencia el contenido de las discusiones de la UE con Moscú, lo que ha suscitado acusaciones de que Hungría actuaba en nombre de Rusia dentro del bloque.

Las elecciones fueron seguidas de cerca en países de toda Europa y más allá, lo que demuestra el papel preponderante que desempeña Orbán en la política populista de extrema derecha a nivel mundial.

Desde que Rusia invadió Ucrania, la Unión Europea ha intentado reducir drásticamente su consumo de petróleo y gas rusos, un cambio al que Budapest también se ha resistido firmemente.

También ha bloqueado un paquete de préstamos de 90.000 millones de euros de la UE a Kiev y afirma que Ucrania nunca podrá unirse al bloque.

Orbán acusó a la UE y a Ucrania de intentar interferir en las elecciones del domingo y afirmó que Ucrania quiere interrumpir el suministro energético de Hungría, algo que Kiev niega.

Él había planteado estas elecciones como una disyuntiva entre "guerra o paz", afirmando que sus oponentes arrastrarían a Hungría a la guerra en Ucrania. Tisza niega la acusación.

Embed Hungary: Peter Magyar at a press conference, shortly after voting ended at 7pm.

- Thousands of cases of voter fraud, from small to large in scale, have been reported and documented.

- Orban may facilitate "armed attacks" in an attempt to cling to power. pic.twitter.com/4b3UsKpLSO — Igor Sushko (@igorsushko) April 12, 2026

Bonos

A diferencia de Orbán, Magyar no se opone categóricamente al derecho de Ucrania a unirse a la UE algún día, pero el programa de Tisza no apoya la entrada acelerada de Kiev.

Una encuesta publicada la semana pasada por el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores reveló que, si bien los votantes de Tisza difieren de los partidarios de Fidesz al considerar a Ucrania un socio en lugar de un adversario de Hungría, ambos grupos se muestran escépticos sobre el futuro apoyo financiero a Kiev y su candidatura para unirse a la UE.

Los bonos del gobierno húngaro están en el punto de mira de los inversores, ya que una victoria de Magyar y su partido Tisza podría desbloquear unos 18.000 millones de euros (US$21.000 millones) de financiación de la UE que se encuentra congelada debido a la preocupación por los estándares democráticos. Esta cantidad equivale a aproximadamente el 8% del producto interior bruto (PIB) previsto de Hungría para este año."Ese dinero proporcionaría un impulso muy necesario a la inversión, que ha sido un punto débil en Hungría durante años", explicó Szabo, añadiendo que un mayor crecimiento también ayudaría a las finanzas del gobierno.

Embed Hungría



Orbán tiene las horas contadas. pic.twitter.com/9Iz4ZJXLRi — Julen Bollain (@JulenBollain) April 11, 2026

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