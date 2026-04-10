En LLA piden que Adorni no vaya al Congreso y la presión de las bases pone en aprietos a los aliados

Pero los 124 votos obtenidos causaron alarma: quedaron a 5 de conseguir el quorum y de la mayoría absoluta para una interpelación o, peor aún, una moción de censura para destituirlo.

Ese es el ambiente en el que Adorni deberá presentar su informe de gestión, al que está obligado por la Constitución Nacional y que está previsto para el miércoles 29/04 en la Cámara Baja.

El jefe de Gabinete no sólo confirmó su presencia sino que el mismo Javier Milei anticipó que lo acompañará, en otra señal de apoyo en medio de la turbulencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2036871368231248123&partner=&hide_thread=false NO ME LO PIERDO.

AHÍ ESTARÉ...!!!

CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

Pero desde aquel anuncio y el respaldo presidencial la situación de Adorni se complicó. Lo que había comenzado con un episodio rayano con la ética (la inclusión de su esposa en la comitiva que viajó a Nueva York) mutó luego en la sospecha de que el funcionario pudo recibir dádivas de un contratista del Estado que le pagó un vuelo privado a Punta del Este; y, finalmente, en una investigación judicial por la adquisición de distintos inmuebles mediante fondos y personas que generan sospecha.

Por tribunales desfilan testigos y se amplían las medidas de prueba que lejos están por ahora de exonerar al jefe de Gabinete. Se sumaron además la declaraciones de la pintorezca escribana Adriana Nechevenko que confirmó que Adorni no había hecho ninguna operación inmobiliaria en los 15 años previos a los últimos 2 en el que compró un departamento en Caballito y una casa en un country (en rigor, en 2014 compró la vivienda de Parque Chacabuco).

En ese contexto es que desde la propia bancada oficialista sugiere a la Casa Rosada que Adorni suspenda su informe de gestión del 29/04.

“Ya le avisamos a la Casa Rosada: sería una locura que lo traigan a Adorni al recinto, ni qué hablar si Milei viene también. Va a ser una sangría: los libertarios peleándose con toda la Cámara porque ni los aliados van a salir a bancar l jefe de Gabinete, un tipo al que no quiere nadie, ni en la política ni la gente”, cita lanación.com de un legislador "de fluido vínculo con el círculo presidencial".

¿Cómo evitar que la presentación sea una batalla campal, con el Presidente agitando desde la tribuna y que se convierta en un búmeran para el Gobierno? ¿Es negocio someter a Milei a ese desgaste cuando su imagen no atraviesa su mejor momento?

Encuesta

La última encuesta de la consultora Trends incluyó un apartado dedicado al caso Adorni. Revela que el 57% de los consultados empeoró su percepción del Gobierno con el estallido del escándalo.

Por otro lado, para el 62% el caso representa un "problema grave" y sólo un 22% cree que se trata de un tema inflado por los medios, como intentan instalar desde la Casa Rosada.

La encuesta expone además que la imagen de Adorni se destruyó con la polémica. Si bien la erosión de la aprobación se registra desde enero, se aceleró en marzo, cuando el rechazo subió hasta el 64%, 16 puntos más que en febrero.

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El trabajo de Trends hace además un entrecruzamiento de las respuestas de los consultados con su voto en la primera vuelta de 2023. El resultado muestra que no hay un encolumnamiento total de los votantes de Milei detrás de Adorni sino que el 30% tiene una imagen negativa de él.

En tanto que entre los votantes de Patricia Bullrich, compuesto por electores del PRO, de la UCR y otros de la familia de Juntos por el Cambio, el 52% rechaza al jefe de Gabinete. Bullrich es hoy senadora libertaria.

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Este número abre un interrogante sobre hasta dónde llegara el acompañamiento de los aliados de LLA en el Congreso, que en la última sesión de Diputados colaboraron para frenar el llamado a interpelación del jefe de los ministros.

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