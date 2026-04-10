Javier Milei no quiere perder a Manuel Adorni y lo sostiene a pesar de que el escándalo por sus viajes y sobre su patrimonio ya perjudican a la imagen de todo el gobierno. Además, el fiscal Pollicita está muy activo en la pesquisa y ahora apunta a las refacciones que hizo el funcionario en su casa del country.
AL HUESO
No le dan paz a Manuel Adorni: Investigan las refacciones en el country y citan al contratista
Sin secreto bancario ni fiscal, ahora la investigación apunta a las refacciones que hizo Manuel Adorni en la casa del country y no cesa el desgaste político.
Las refacciones de Manuel Adorni
El fiscal Gerardo Pollicita le dio un nuevo impulso al a investigación sobre Manuel Adorni y ahora apuntó a las refacciones que realizó el funcionario en la casa del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, y ademas citó a declarar como testigo al contratista de la obra.
La casa en cuestión es una de las propiedades que investiga la Justicia por inconsistencias en la declaración patrimonial del jefe de ministros.
El contratista que se encargó de la obra es Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, que por pedido del fiscal deberá presentarse a declarar el próximo 24 de abril a las 9 en los tribunales de Comodoro Py, y también deberá entregar toda la documentación relacionada al trabajo pero también las comunicaciones que mantuvo tanto con Adorni como con su esposa, Bettina Angeletti, la titular oficial del inmueble.
La documentación solicitada incluye además de los presupuestos elaborados para la obra, las cuentas bancarias, billeteras virtuales, CBU/CVU, cheques o instrumentos utilizados para percibir sumas vinculadas con la obra, con identificación de fechas, montos y pagadores.
El desnudo bancario y fiscal de Adorni
Auer, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y entorno.
La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a reconstruir el flujo de fondos y detectar posibles inconsistencias patrimoniales en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Por lo tanto, ahora la justicia podrá revisar sin restricciones las cuentas bancarias de los implicados.
Acceso total a cuentas y patrimonio
La decisión judicial habilita a ingresar en
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Cuentas bancarias
Transferencias y depósitos
Inversiones y créditos
Declaraciones impositivas
También alcanza a la consultora AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja de Adorni y a un grupo de presuntas prestamistas bajo análisis.
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