No le dan paz a Manuel Adorni: Investigan las refacciones en el country y citan al contratista

El desnudo bancario y fiscal de Adorni

Auer, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y entorno.

La medida, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta a reconstruir el flujo de fondos y detectar posibles inconsistencias patrimoniales en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

image Manuel Adorni, su esposa y allegados serán investigados más a fondo por el juez Ariel Lijo

Por lo tanto, ahora la justicia podrá revisar sin restricciones las cuentas bancarias de los implicados.

Acceso total a cuentas y patrimonio

La decisión judicial habilita a ingresar en

Cuentas bancarias

Transferencias y depósitos

Inversiones y créditos

Declaraciones impositivas

También alcanza a la consultora AS Innovación Profesional, vinculada a la pareja de Adorni y a un grupo de presuntas prestamistas bajo análisis.

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