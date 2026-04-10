Fuerte amenaza sindical al Gobierno: Paro con marcha el 21/4 y "no habrá paz social"

"Se van a arrepentir "

“La conflictividad va a escalar rápidamente y el Gobierno será el único responsable. Se van a arrepentir de la miserable actitud de ponerle techo a las paritarias!!”, sumó en su cuenta personal de Twitter Rodolfo Aguiar al citar la entrevista periodiodística que le hicieran horas antes este mismo viernes.

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“La clase media desapareció con Milei”, sentenció en ese reportaje.

Por último, insistió: “El 2026 va a ser el año de mayor conflictividad de la era Milei. Se van a arrepentir de esta actitud de ponerle techo a las paritarias”.

Por otro lado, Aguiar cuestionó el rol de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en la negociación salarial al señalar que “hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno, ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos”.

El período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional se extiende desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. Según ATE, los aumentos otorgados con el aval de UPCN ya se ubican por debajo de la inflación y consolidan una pérdida acumulada superior al 44% del poder adquisitivo durante la actual gestión.

A fines de marzo, el Gobierno nacional oficializó los aumentos salariales para los trabajadores estatales al homologar el acuerdo paritario mediante su publicación en el Boletín Oficial. La medida valida el acta firmada a comienzos de ese mes y fija el cronograma de incrementos para los primeros meses del año.

Esa homologación fue firmada por la conducción de UPCN mientras que ATE se opuso.

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