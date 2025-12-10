La UE quiere puentear a Orbán para sancionar fuerte a Putin

La resistencia de Orbán y el temor a un giro estadounidense

Hungría, tradicionalmente el gobierno más cercano al Kremlin dentro del bloque, se ha opuesto frontalmente tanto al préstamo como a cualquier iniciativa que refuerce la ayuda a Ucrania. El portavoz gubernamental, Zoltán Kovács, calificó la propuesta de la Comisión como una transgresión absoluta de las “líneas rojas” de Budapest.

En Bruselas existe la preocupación de que Orbán pueda bloquear la renovación de sanciones en el futuro, especialmente si una eventual administración de Donald Trump decide relajar la presión sobre Rusia. Por ello, los diplomáticos ven urgente desvincular la decisión sobre los activos del debate político más amplio que tendrán los líderes europeos durante la cumbre.

Bélgica exige garantías ante riesgos legales

Otro punto de fricción proviene de Bélgica, sede de Euroclear, el mayor depositario afectado por las sanciones y responsable de cerca de 185.000 millones de euros de los activos rusos retenidos. Bruselas teme que, si las sanciones se desmoronan por un giro legal o político, Bélgica termine afrontando demandas multimillonarias del gobierno ruso o de entidades afectadas.

El gobierno belga ha solicitado garantías de responsabilidad compartida entre todos los socios del bloque. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que prácticamente todas las exigencias belgas han sido incorporadas al plan.

Una decisión que puede dejar heridas duraderas

Si la votación sale adelante mediante mayoría cualificada, podría desatar tensiones internas comparables a las generadas por las disputas sobre política migratoria en años previos. Sin embargo, para muchos gobiernos europeos la prioridad es asegurar la continuidad de las sanciones y mantener la estabilidad del apoyo financiero a Kiev en un momento clave de la guerra.

