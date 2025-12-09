"Tevez era una locura": dos cracks de Europa y sus suspiros por Carlitos jugador

image

"Creo que de todos los equipos en los que jugué, él fue uno de los goleadores con mayor impacto en el equipo", aseguró el francés. Y Ferdinand sumó: "Cuando Tevez decidía hacer algo en el partido..." Coman: "Exactamente".

El francés puso una pausa: "No en el entrenamiento". Se refería al compromiso algo suave del Apache cuando se trataba de la práctica entre semana. Ferdinand le repreguntó: "Hablame sobre Tevez en el entrenamiento".

"No estaba", dijo Coman de forma simbólica, pero luego añadió: "Cuando decidía estar en el entrenamiento, el entrenamiento se terminaba. Cuando decidía estar ahí, se terminaba. Agarraba la pelota, iba y marcaba".

"Nos llevó a la final de la Champions League": el paso de Carlitos por la Juventus

El ex Bayern Munich destacó, sí, su presencia cuando era por los puntos: "En los partidos sí estaba ahí. Es el tipo de jugador que me gusta. En esos partidos en que necesitás dar un paso adelante y ser fuerte, podías contar con él".

image

Luego, como antes había mencionado a Ibrahimovich, comparó a ambos: "Era un jugador asombroso, pero Tevez tenía más impacto en el equipo. Era un jugador de equipo. Nos llevó a la final de la Champions League. Fue todo el equipo, por supuesto. Ese equipo era una locura, pero él ayudó a que él equipo lo sea mucho más".

