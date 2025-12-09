Ya retirado de las canchas, el tiempo de Carlos Tevez como futbolista ha quedado ya muy atrás. Sin embargo, nadie puede olvidar su enorme influencia como el gran jugador que fue. Su idolatría en Boca es la columna más fuerte, pero también se ganó el cariño de Manchester City, Manchester United y Juventus.
"Tevez era una locura": dos cracks de Europa y sus suspiros por Carlitos jugador
Kingsley Coman, delantero francés, y Rio Ferdinand, histórico defensor inglés, recordaron a Carlos Tevez y su influencia en el juego.
No son solo los fanáticos quienes lo estiman. Sus compañeros también tienen buenos recuerdos del Apache. Así lo reveló Kingsley Coman, futbolista francés que compartió equipo con Carlos Tevez años atrás en la Juventus.
En una charla con el podcast de RioFerdinand para su canal de YouTube Rio Ferdinand Presents, histórico futbolista inglés, Coman definió las virtudes del ídolo de Boca y lo puso como uno de sus futbolistas favoritos. En un juego que le propuso el entrevistador, el delantero francés (que dejó el Bayern Munich el mercado de pases de mitad de año y se marchó al Al-Nassr, de Arabia Saudita), eligió a sus goleadores favoritos para tenerlos en su equipo.
Mencionó a Harry Kane, a Zlatan Ibrahimovic... hasta que se acordó de Carlos Tevez. Rio Ferdinand (que lo disfrutó como ex Manchester United cuando Carlitos jugó en los Red Devils) no pudo estar más de acuerdo.
"Carlos Tevez era una locura": el recuerdo de Kingsley Coman
"Pondría Tevez. Tevez era una locura", dijo Coman. "Dios mío", acotó Ferdinand. Kingsley Coman y el Apache compartieron equipo en Juventus, cuando la Vecchia Signora llegó a la final de la Champions League en 2015 con un Carlitos brillante (perdió 3-1 ante el Barcelona de Leo Messi).
"Creo que de todos los equipos en los que jugué, él fue uno de los goleadores con mayor impacto en el equipo", aseguró el francés. Y Ferdinand sumó: "Cuando Tevez decidía hacer algo en el partido..." Coman: "Exactamente".
El francés puso una pausa: "No en el entrenamiento". Se refería al compromiso algo suave del Apache cuando se trataba de la práctica entre semana. Ferdinand le repreguntó: "Hablame sobre Tevez en el entrenamiento".
"No estaba", dijo Coman de forma simbólica, pero luego añadió: "Cuando decidía estar en el entrenamiento, el entrenamiento se terminaba. Cuando decidía estar ahí, se terminaba. Agarraba la pelota, iba y marcaba".
"Nos llevó a la final de la Champions League": el paso de Carlitos por la Juventus
El ex Bayern Munich destacó, sí, su presencia cuando era por los puntos: "En los partidos sí estaba ahí. Es el tipo de jugador que me gusta. En esos partidos en que necesitás dar un paso adelante y ser fuerte, podías contar con él".
Luego, como antes había mencionado a Ibrahimovich, comparó a ambos: "Era un jugador asombroso, pero Tevez tenía más impacto en el equipo. Era un jugador de equipo. Nos llevó a la final de la Champions League. Fue todo el equipo, por supuesto. Ese equipo era una locura, pero él ayudó a que él equipo lo sea mucho más".