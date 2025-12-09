Fernando Burlando en Tucumán, 'Pirincho' el censor y "violar es gratis"

El diputado nacional Carlos Cisneros (PJ / Tucumán) dijo: “No se puede seguir instalando que violar en Tucumán es gratis”.

'Pirincho' ha sido señalado por tejer una red de nepotismo y lealtades internas. Investigaciones periodísticas locales revelaron la presencia de numerosos familiares y allegados en cargos clave, designación y promoción de fiscales afines al Procurador, así como el manejo discrecional de subrogancias para colocar funcionarios “amigables” en causas sensibles.

A la vez, organizaciones civiles han cuestionado la opacidad institucional del MPF: un informe del centro de estudios Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) ubicó a Tucumán entre los Ministerios Públicos Fiscales de peor transparencia del país, al haber dejado de publicar información básica y ni siquiera responder pedidos de acceso a datos estadísticos mínimos.

En el “ranking de la oscuridad” también se encuentran Córdoba y Santiago del Estero por no brindar datos. Pero Tucumán ni siquiera envió información para calcular su tasa de resolución de casos.

pirincho-jimenez-2 'Pirincho' Jiménez.

Injusticia

En los últimos años, el desempeño de Jiménez y del MPF tucumano quedó en el centro de la escena por escándalos resonantes que expusieron sus falencias:

el femicidio de Paola Tacacho luego de 20 (o más) denuncias desoídas;

el suicidio de la joven Karla Robles tras la inacción reiterada de los fiscales;

la interminable demora en la causa por abuso sexual agravado contra ex jugadores de Vélez Sarfield; y

la reciente censura judicial solicitada por el propio Jiménez para silenciar a periodistas críticos.

El Ministro Público Fiscal de Tucumán, es el funcionario público que más pedidos de juicio político acumuló: 14. Todos archivados por las diferentes conformaciones legislativas en los ultimos 10 años.

En materia de Justicia y Derechos Humanos, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) tiene bajo análisis el caso Roxana Téves, y es un eventual escrutinio internacional sobre el funcionamiento del Poder Judicial tucumano.

Organizaciones nacionales como el mencionado FOPEA y ADEPA han puesto a Tucumán bajo la lupa por la inédita censura, alertando que sienta un precedente nefasto para el periodismo en democracia.

Juristas locales advierten que el MPF se ha convertido en un “poder paralelo” sin controles:

no rinde cuentas (no publica memoria ni informes),

no recibe auditorías externas y

acumula un poder discrecional enorme al decidir qué causas avanzan y cuáles se cajonean.

Esta ausencia de contrapesos, combinada con la prolongación indefinida en el cargo de 'Pirincho', es muy grave para el orden institucional.

Y Osvaldo Jaldo tolera. Es cómplice.

Burlando aterrizó en Tucumán el 15/11/2025 y denunció las irregularidades del Poder Judicial tucumano: calificó el fallo de Taboada de censura como “un retroceso institucional gravísimo” y “medieval”.

En el programa local El Avispero denunció que los exjugadores de Vélez Sarfield imputados intentaron llegar a un acuerdo económico para cerrar el caso, algo que la víctima rechazó, y que eso agrava la impresión de que se busca comprar impunidad.

Acerca de Paola Tacacho dijo: “La mató el Estado”. Será interesante conocer si tiene éxito en lo de la censura impuesta por 'Pirincho'. Caso para seguirlo.

tacacho Paola Tacacho.

------------

