Impunidad en Tucumán: Edmundo Jiménez (José Alperovich) y el temor de Osvaldo Jaldo

Truculento

José Romero Silva posteó una breve crónica de lo sucedido:

Hoy, durante la reunión de la Comisión de Juicio Político, convirtieron los pasillos de la Legislatura en territorio privado. Cerraron el acceso al periodismo, impidiendo cualquier contacto con los legisladores (oficialistas y opositores) que deliberaban a puertas cerradas y sin sus asesores.

Solo uno de los miembros se animó a hablar, a escondidas, en las escaleras de emergencia.

El Director de Prensa, junto a un agente de Ceremonial, ordenó colocar una cinta para bloquear el paso y apostaron a un policía para custodiar el silencio. Todo para evitar que llegáramos.

¿Quién dio la orden? ¿Quién/quienes teme tanto a la mirada pública?

'Pirincho' vitalicio

El funcionario más poderoso —y más cuestionado— de Tucumán, Edmundo Jiménez, alias 'Pirincho', sigue siendo, con 81 años, ministro Público Fiscal (MPF), con una influencia desde 2003 que atraviesa gobiernos, legislaturas, fueros judiciales y organismos de control.

Precisamente en 2003 existió un tridente: José Alperovich (Poder Ejecutivo) – Edmundo Jiménez (Ministerio Público Fiscal) – Miguel Chaibén Terraf (Tribunal de Cuentas).

La estructura les permitió un blindaje político, judicial y administrativo, capaz de garantizar impunidad, disciplinar opositores, frenar investigaciones sensibles y mantener un nivel de opacidad institucional sin precedentes.

Por ejemplo, de 219 denuncias de corrupción registradas entre 2005 y 2018 en Tucumán, solo 1 terminó en condena firme.

Y ninguna de las 29 causas contra el exgobernador Alperovich prosperó en la Justicia tucumana, quedando paralizadas o archivadas sin siquiera tomarle declaración indagatoria al ex gobernador.

La causa por abuso sexual de Alperovich sólo prosperó porque se tramitó en Ciudad de Buenos Aires.

La Legislatura dominada por los devotos de Alperovich le otorgó a 'Pirincho'

un régimen de estabilidad excepcional, exento de la jubilación obligatoria,

beneficios salariales especiales; y

fueros vitalicios, según denunció el legislador Hugo Ledesma.

milei-jaldo-tucuman.jpg Javier Milei y Osvaldo Jaldo. Foto: captura de video.

Cómplices

La reunión del viernes 05/12 fue presidida por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla. Le acompañaron los legisladores Aldo Salomón, Rodolfo Ocaranza, Sara Assán, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, Roberto Moreno, Leopoldo Rodríguez, Francisco Serra, Eduardo Verón Guerra y Claudio Viña.

Acompañada por la abogada Patricia Neme, Mirta Giménez había afirmado que Karla presentó “6 denuncias formales” contra su ex pareja, Diego Zerda, con pruebas que –según señaló– demostraban un “acoso sistemático” y un “riesgo de vida inminente”. Nunca fue escuchada, incluso cuando Zerda habría violado medidas de restricción.

Giménez responsabilizó a Jiménez, como jefe de los fiscales, por lo que definió como una falla institucional.

La denunciante enumeró las presentaciones realizadas por su hija:

03/03/2022, por lesiones e instigación al suicidio;

07/04/2022, por la presunta violación de una medida judicial;

mayo 2022: incumplimientos de la restricción de acercamiento.

En los registros judiciales ya figuraban otras denuncias previas contra Zerda.

Mirta Jiménez: “Creo que archivaban las causas porque la madre de él trabaja en la Legislatura y el padre en Canal 10... Había plata de por medio”

En 2023 y 2024 hubo más denuncias, incluyendo una de amenaza contra el hermano de Karla –a quien Zerda llegó a enviar audios diciendo “tu hermana se quiso matar 10 veces… si tocas a mi familia te voy a descuartizar”.

Mirta Jiménez dijo: “Nunca nos dieron un botón antipánico, ni custodia, ni siquiera nos llamaron a declarar”.

Zerda merodeaba la casa de Karla: “Pasaba en moto para que supiéramos que estaba ahí".

En octubre de 2025, Karla expresó públicamente su desesperación: “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”.

Finalmente ella se quitó la vida en directo.

Solo entonces la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, actuó con premura: Zerda fue detenido e imputado por el delito de instigación al suicidio, además de amenazas contra el hermano de la víctima.

En noviembre de 2025 un juez dictó prisión preventiva para Zerda (inicialmente por 2 meses).

La familia de Karla acusó a la Fiscalía: “Si la Justicia hubiera actuado, mi hija estaría viva”.

comision C omisión que rescató de sus cenizar a 'Pirincho' Jiménez en Tucumán.

Osvaldo Jaldo, cómplice de la censura

El gobernador de Tucumán antes fue el jefe de la Legislatura. En la pulseada con Juan Manzur ganó Jaldo por su influencia en el Legislativo. Pero Jaldo le teme a 'Pirincho'. Nadie conoce el motivo. Los rumores circulan.

José Alperovich manejó la provincia 12 años con Jiménez como brazo judicial.

Chequeado.com expresó ya en 2018 la vigencia de un “Decálogo de la Impunidad” tucumana. Por ejemplo:

archivar expedientes incómodos,

bloquear causas con incidentes dilatorios,

designar fiscales adictos,

desincentivar denuncias y

desdibujar la división de poderes.

Con su respaldo encubierto a 'Pirincho', Jaldo termina cómplice de la ilegalidad del funcionario.

Por pedido del Ministro Fiscal del Ministerio Público de Tucumán, el juez Lucas Taboada dictó una resolución que criminaliza y censura a periodistas y comunicadores, con el fin de acallar las críticas públicas sobre la ineficacia de las fiscalías.

"Este fallo está vigente y no solo restringe la libertad de expresión sino que también busca bloquear el escrutinio ciudadano sobre el desempeño del sistema de justicia", denuncia el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales ( INECIP).

