Morixe inicia una emisión clave de acciones por US$10 MM

Compró Biomac , especializada en frutas orgánicas congeladas y otros segmentos de alimentación saludable con fuerte llegada a Estados Unidos, Canadá y Europa.

, especializada en frutas orgánicas congeladas y otros segmentos de alimentación saludable con fuerte llegada a Estados Unidos, Canadá y Europa. Integró Intertrópico , una plataforma de distribución de alimentos latinoamericanos con base en Europa y planes de expansión en Estados Unidos.

, una plataforma de distribución de alimentos latinoamericanos con base en Europa y planes de expansión en Estados Unidos. Adquirió la ex planta de Quaker en Barracas junto con la marca Mágica, ampliando así su capacidad productiva en el negocio de avena, categoría en la que ya lidera el mercado argentino.

Estas jugadas fortalecieron dos pilares del plan corporativo como lo es la:

Internacionalización, que Morixe inició en 2023 con su desembarco en Uruguay. Diversificación de productos para reducir dependencia del consumo doméstico.

Con presencia industrial ampliada, marcas nuevas y mayor llegada a mercados desarrollados, la firma logró equilibrar su exposición entre Argentina y el exterior, un movimiento cada vez más habitual entre compañías que buscan amortiguar la volatilidad local.

Morixe logró sostener resultados

Mientras el sector alimenticio sufrió la contracción del consumo interno y una presión de costos persistente, Morixe consiguió mantener números positivos en los primeros nueve meses del año.

La compañía destacó una gestión operativa más eficiente, la diversificación de ingresos y un enfoque en innovación y calidad como factores que permitieron evitar el deterioro que afectó a gran parte de la industria.

Analistas del sector señalan que la estrategia de expandirse en nichos de alto valor agregado —como alimentos saludables, congelados y avenas premium— funcionó como un escudo frente a la debilidad del mercado masivo local, donde las ventas cayeron en términos reales durante la mayor parte de 2025.

La hoja de ruta

El CEO de la compañía, Román Malcenido, sintetizó la visión de largo plazo que persigue Morixe: “Este proceso marca un nuevo paso en la evolución de Morixe. Buscamos seguir fortaleciendo a la compañía para continuar creciendo con una mirada de largo plazo a través de otras posibles adquisiciones e inversiones sobre las cuales venimos trabajando”.

Con esa frase, la empresa dejó claro que el aumento de capital no solo financiará proyectos ya iniciados, sino que prepara el terreno para nuevas compras y oportunidades de negocio. La construcción de escala, la búsqueda de nuevos mercados y el reposicionamiento en productos de mayor margen son hoy el mapa estratégico de una alimenticia que dejó atrás su perfil tradicional para jugar en ligas más competitivas.

Morixe apuesta a un 2026 de inversión, crecimiento y expansión internacional. El mercado, ahora, deberá definir cuánto convalida esta nueva etapa.

