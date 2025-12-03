Bloomberg: Atraso cambiario de Javier Milei para ganar el 26/10 masacró a bancos argentinos

Esto también lo expresó Pablo Wende en Infobae:

"(...) La reducción de tasas por ahora no llega al crédito o lo está haciendo a cuentagotas. Si bien hay poca demanda del público y de las empresas, la expectativa en los bancos es que se produzca un repunte posiblemente a partir de marzo o abril del año próximo.

El aumento de la morosidad, por otro lado, provoca que las entidades muestren mucha cautela a la hora de salir a prestar y tampoco tienen incentivos para bajar demasiado las tasas. (…)".

En el caso de Bloomberg, señala:

"(...) Los ejecutivos bancarios llevan meses expresando su frustración en reuniones con funcionarios del Banco Central, según personas con conocimiento directo de dichas conversaciones. Esperaban que, una vez que se calmara la tormenta electoral, los responsables políticos aflojaran rápidamente las tuercas.

Hasta el momento, la respuesta ha sido tibia. De hecho, los tipos reales han bajado desde las elecciones, lo que ha contribuido a mejorar las perspectivas de crédito y de impagos. Sin embargo, los requisitos de encaje siguen siendo elevados.

El Banco Central ha recortado el tipo de interés clave de los repos a un día del 25% al 20%, ha flexibilizado ligeramente la norma de cumplimiento de las reservas diarias del 100% al 95% y ha permitido que parte de las reservas obligatorias se mantengan en bonos del Estado en lugar de efectivo. (…)".

bausili caputo.webp Recesivos Luis Caputo y Santiago Bausili.

La morosidad no cede

En Bloomberg, Ignacio Olivera Doll y David Feliba explicaron que en diciembre 2025 no ha cambiado mucho la coyuntura de octubre.

Urgente24 ha manifestado ya que muchos no creen en la 'pirueta' de Marco Lavagna para lograr que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INdEC) eludiera calificar de 'recesión' la situación en la Argentina.

Pero, más allá de la decisión política del 'nuevo Guillermo Moreno', la morosidad persiste en niveles altos en la economía argentina, y esto castiga a los bancos.

Los autores lo expresaron así en Bloomberg:

Para los banqueros, esto no ha sido suficiente. La mayoría de los ejecutivos prevén que la presión sobre los balances bancarios persistirá. Parte de ello se debe a la economía real: es probable que la actividad se recupere gradualmente, y los salarios reales necesitarán tiempo para recuperar el terreno perdido en el último pico de inflación que siguió a la devaluación inicial tras la toma de posesión de Milei.

“Aún no vemos una estabilización en los niveles de morosidad, que aumentan cada mes”, afirmó Marcelo De Gruttola, vicepresidente de instituciones financieras de Moody's Ratings."

javier milei y luis caputo ai en burbuja Por ahora, la economía argentina sigue en una burbuja.

Javier Milei arrasó con los bancos

Pero vayamos al inicio del análisis de Bloomberg:

"La banca privada registró pérdidas durante el 3er. trimestre, ya que la tasa de morosidad crediticia del país alcanzó su peor nivel en al menos 15 años, como resultado de las altas tasas de interés impuestas por el banco central de Milei en vísperas de las elecciones del 26-O.

Esta restricción ha obligado a los banqueros a actuar, provocando una fuerte caída en los préstamos que podría continuar hasta bien entrado 2026, justo cuando Milei necesita que el crédito desempeñe un papel importante en el impulso del crecimiento económico en los próximos años.

Entre las instituciones que se retiraron se encuentra Naranja X, la división de financiación al consumo del Grupo Financiero Galicia, el mayor banco privado de Argentina. "Comenzamos a limitar la generación de nuevos préstamos para proteger el balance", declaró Hernán García , director financiero de Naranja X.

Su decisión se debió al trimestre más débil para las ganancias de la banca argentina desde la pandemia, cuya magnitud solo se conoció en los últimos días. La morosidad de los clientes de Naranja X aumentó un 11% en septiembre, un aumento sin precedentes, pero aún inferior al promedio nacional del 18,4% para las entidades no bancarias ese mes, según un informe de Eco Go, consultora privada.

Los resultados son solo una de las consecuencias de la dura batalla que Milei libró para evitar el desplome del peso y aun así ganar la votación en el Congreso. Para consolidar la moneda, el gobierno adoptó una postura monetaria restrictiva, elevando las tasas de interés a niveles de 3 dígitos y obligando a los bancos a mantener reservas superiores al 50% de sus depósitos y, fundamentalmente, a cumplir con esos requisitos diariamente, en lugar de mensualmente. Los resultados son solo una de las consecuencias de la dura batalla que Milei libró para evitar el desplome del peso y aun así ganar la votación en el Congreso. Para consolidar la moneda, el gobierno adoptó una postura monetaria restrictiva, elevando las tasas de interés a niveles de 3 dígitos y obligando a los bancos a mantener reservas superiores al 50% de sus depósitos y, fundamentalmente, a cumplir con esos requisitos diariamente, en lugar de mensualmente.

“Una política monetaria muy restrictiva caracterizada por tasas de interés reales insosteniblemente altas y requisitos de reservas históricos antes de las elecciones tuvo un impacto severo en la actividad económica y particularmente en todo el sector bancario”, dijo Julio Patricio Supervielle, director ejecutivo de Banco Supervielle SA , a los inversores durante la última llamada de ganancias de la compañía.

La rentabilidad sobre el capital generada por grandes instituciones como Supervielle cayó a alrededor del -7%, desde alrededor del 18% en 2023 antes de que Milei asumiera el cargo y alrededor del 12% a fines del año pasado.

Para los bancos, la combinación de factores fue tóxica. Los depósitos se encarecieron, una mayor proporción de sus balances quedó estancada en el banco central, generando escasa o nula rentabilidad real, y la demanda de préstamos se desplomó justo cuando el riesgo crediticio empezó a aumentar.

Incluso para bancos internacionales con operaciones importantes en Latinoamérica, las filiales locales del Banco Santander SA de España y del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Argentina lastraron los resultados del tercer trimestre durante un período por lo demás saludable para las ganancias regionales.

milei trump salvavidas 2 El salvavidas de Donald Trump a Javier Milei no fue suficiente para equilibrar la economía doméstica. FOTO: xAI / Grok.

"Peor de lo que esperábamos"

"Argentina está peor de lo que esperábamos", declaró el director ejecutivo de BBVA, Onur Genç, en una conferencia telefónica con inversores poco después de las elecciones.

Su homólogo en Santander coincidió con esta opinión. "Con las tasas reales a estos niveles, es realmente imposible generar ganancias", declaró el director ejecutivo, Héctor Grisi, en una conferencia telefónica sobre resultados. "Prestar préstamos en pesos en Argentina en este mercado actual es difícil debido a las tasas reales, y la asignación de crédito es un desafío dado el costo de financiamiento y el entorno de tasas".

El marco regulatorio argentino les otorga poco margen de maniobra. Los emisores de tarjetas de crédito, por ejemplo, se ven limitados a subir las tasas de interés cuando quieren frenar la demanda, lo que les obliga a reducir el número de prestatarios potenciales.

Los equipos de riesgo de los bancos han endurecido sus métricas en las últimas semanas, utilizando los ingresos inferidos de los clientes, la capacidad de pago y el registro de deudores del banco central para denegar crédito a los prestatarios menos solventes.

El endurecimiento de las condiciones crediticias se produce mientras los argentinos luchan por adaptarse a una nueva realidad macroeconómica. Durante años, los hogares dependían de una inflación anual superior al 50% para reducir los saldos de sus tarjetas de crédito, fijadas en pesos, pagando el mínimo mensual.

Ahora, con el estancamiento de la actividad económica y las tasas de interés por encima de la inflación, ese subsidio implícito ha desaparecido.

Los salarios se han quedado rezagados respecto a los aumentos de precios, las tasas son altas y las perspectivas económicas son débiles, lo que ha impulsado considerablemente la morosidad.

Los bancos informan que las cancelaciones de préstamos han alcanzado sus niveles más altos desde la pandemia y que los préstamos morosos de los hogares han alcanzado su mayor proporción en al menos 15 años, desde que comenzó la serie del banco central, alcanzando cifras de dos dígitos en algunas carteras en septiembre. (…)".

