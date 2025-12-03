SIDE: El silencioso ascenso de Cristian Auguadra, de Macri a 'papa' Caputo

Según el diario La Nación, Auguadra es considerado un hombre de extrema confianza de la familia Caputo —especialmente de Claudio, padre de Santiago Caputo.

SIDE: "Segunda Etapa"

Según un comunicado oficial del Gobierno, el cambio de nombres en la SIDE se produjo tras “concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, luego de “la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación”.

image El extitular de la SIDE, Neiffert con el embajador de USA, Peter Lamelas, en Casa Rosada.

Pero en verdad las cosas entre Neiffert y Caputo no iban bien y el detonante para su salida habría sido su acercamiento al otro polo de poder en la Administración libertaria: la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, pero no le alcanzó.

Neiffert resistió y de hecho no renunció sino que fue echado como se desprende del decreto 852/2025 donde se dispone su “cese”, publicado este miércoles (3/12) en el Boletín Oficial, que no contiene ninguna palabra de agradecimiento al saliente titular de la SIDE.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Bloomberg: Atraso cambiario de Javier Milei para ganar el 26/10 masacró a bancos argentinos

Scott Bessent canceló la visita a Argentina y dejó pagando a Milei

Sergio Neiffert deja la SIDE pero lo reemplaza Cristian Auguadra, otro hombre de Santiago Caputo

Impacto en Racing Club por la noticia que dieron sobre Juanfer Quintero