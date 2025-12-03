Este martes (3/12) el gobierno nacional confirmó la salida de Sergio Neiffert como responsable de la SIDE y anunció como su reemplazante a Cristian Auguadra, un contador público de bajo perfil que también responde al asesor Santiago Caputo.
NUEVA ETAPA
SIDE: El silencioso ascenso de Cristian Auguadra, de Macri a 'papa' Caputo
Cristian Auguadra y la familia Caputo
Cristian Auguadra es contador público y profesional y tiene una amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública y estaba a cargo de la división de Asuntos Internos de la SIDE (DAI), donde actuaba con bajísimo perfil en la auditoría de las agencias y el personal.
Se recibió de contador en la Universidad de Morón, según la información publicada en su perfil de LinkedIn.
En el año 2000 Mauricio Macri lo propuso para integrar el directorio del Banco Ciudad.
En la DAI asumió en noviembre de 2024 con el impulso de Santiago Caputo y desde allí estrechó su lazo con el asesor presidencial a medida que el vínculo entre Caputo y Neiffert se descomponía.
Según el diario La Nación, Auguadra es considerado un hombre de extrema confianza de la familia Caputo —especialmente de Claudio, padre de Santiago Caputo.
SIDE: "Segunda Etapa"
Según un comunicado oficial del Gobierno, el cambio de nombres en la SIDE se produjo tras “concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, luego de “la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación”.
Pero en verdad las cosas entre Neiffert y Caputo no iban bien y el detonante para su salida habría sido su acercamiento al otro polo de poder en la Administración libertaria: la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, pero no le alcanzó.
Neiffert resistió y de hecho no renunció sino que fue echado como se desprende del decreto 852/2025 donde se dispone su “cese”, publicado este miércoles (3/12) en el Boletín Oficial, que no contiene ninguna palabra de agradecimiento al saliente titular de la SIDE.
