Alerta: Google te escucha todo el tiempo y así podés desactivar el micrófono

Google es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo y todos lo usamos constantemente. Así podés hacer que deje de escucharte.

03 de diciembre de 2025 - 09:19
Así te escucha Google y de qué manera podés frenarlo.

Google no deja de expandirse constantemente y hoy en día son muy pocas las personas que no lo usan a diario para alguna tarea. La tecnología avanzó y la realidad de la empresa es que constantemente te escucha por diversos motivos. Hay una manera de frenarlo.

Lo cierto es que Google almacena datos de los usuarios y también escucha constantemente las conversaciones de los usuarios. De esta manera hay un gran almacenamiento oculto que muchos no conocen y sin duda desearían poder frenar. Así podés desactivar el micrófono.

Google te escucha: cómo desactivar el micrófono

Muchos usuarios de Android sostienen que a menudo les aparecen anuncios o publicidad de cosas que solamente hablaron con alguien más. Esto es porque Google te escucha mientras hablas y utiliza estos datos para enseñarte cosas que te gustaría tener o comprar.

Hay una manera bastante sencilla de frenar con esta práctica de Google:

  • Presionar donde que dice "Cuenta de Google“ una vez que ingresás a la misma
  • Buscar la opción "Datos y privacidad“.
  • Elegir "Actividad web y de aplicaciones“.
  • Desactivá la opción "Incluir la actividad de voz y audio“.
  • Apretar en "Dejar de guardar“ y confirmar con “Entendido”.

De esta manera Google va a dejar de grabar y almacenar audio, lo cual es muy importante para sentirse más seguro. La aplicación avanzó muchísimo y hoy en día es un gran monopolio de información y todo tipo de cuestiones vinculadas a la tecnología.

