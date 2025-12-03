Google no deja de expandirse constantemente y hoy en día son muy pocas las personas que no lo usan a diario para alguna tarea. La tecnología avanzó y la realidad de la empresa es que constantemente te escucha por diversos motivos. Hay una manera de frenarlo.
MUCHO CUIDADO
Alerta: Google te escucha todo el tiempo y así podés desactivar el micrófono
Google es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo y todos lo usamos constantemente. Así podés hacer que deje de escucharte.
Lo cierto es que Google almacena datos de los usuarios y también escucha constantemente las conversaciones de los usuarios. De esta manera hay un gran almacenamiento oculto que muchos no conocen y sin duda desearían poder frenar. Así podés desactivar el micrófono.
Google te escucha: cómo desactivar el micrófono
Muchos usuarios de Android sostienen que a menudo les aparecen anuncios o publicidad de cosas que solamente hablaron con alguien más. Esto es porque Google te escucha mientras hablas y utiliza estos datos para enseñarte cosas que te gustaría tener o comprar.
Hay una manera bastante sencilla de frenar con esta práctica de Google:
- Presionar donde que dice "Cuenta de Google“ una vez que ingresás a la misma
- Buscar la opción "Datos y privacidad“.
- Elegir "Actividad web y de aplicaciones“.
- Desactivá la opción "Incluir la actividad de voz y audio“.
- Apretar en "Dejar de guardar“ y confirmar con “Entendido”.
De esta manera Google va a dejar de grabar y almacenar audio, lo cual es muy importante para sentirse más seguro. La aplicación avanzó muchísimo y hoy en día es un gran monopolio de información y todo tipo de cuestiones vinculadas a la tecnología.
———————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La jugada de Google: Fusiona AI Overviews con AI Mode y desafía a ChatGPT
Rechazaron millones de Elon Musk y crearon una IA que supera a OpenAI: "Se trata de pensar"
El CEO de OpenAI se unió al diseñador del iPhone para el ChatGPT físico definitivo
El secreto para que ChatGPT y Gemini citen tu marca: Explota el GEO y dejá atrás el SEO