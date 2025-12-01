Lanzaron satélites que vigilarán cada gota de agua del planeta: La tecnología más grande del 2025

La Agencia Espacial Europea (ESA) acaba de dar un golpe en la mesa con HydroGNSS, una misión que promete cambiar para la forma en que entendemos el agua de nuestro planeta. El 28 de noviembre, dos satélites despegaron desde California a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, y 90 minutos después ya estaban orbitando la Tierra.
Inundaciones, sequías y humedales ocultos a la vista de estos satélites
La tecnología detrás de HydroGNSS es tan delirante como efectiva. Los satélites capturan señales de navegación de sistemas como GPS y Galileo, pero en lugar de usarlas para ubicarse, analizan cómo rebotan en la superficie terrestre. Esas señales reflejadas revelan secretos ocultos: humedad del suelo, zonas inundadas, áreas congeladas y hasta biomasa. Es como si los satélites pudieran "ver" el agua invisible para otros instrumentos.
Cada uno de estos satélites posee un receptor de cartografiado de retardo Doppler con dos antenas: una mira hacia arriba para rastrear señales directas y otra hacia abajo para captar las reflejadas. Orbitan separados por 180 grados, cubriendo el planeta completo en tiempo récord. La empresa británica Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) es la encargada de operar los satélites y distribuir los datos recolectados.
La información que genere HydroGNSS será clave para predecir inundaciones, mejorar la planificación agrícola y comprender mejor el ciclo hidrológico. Pero hay más: la misión también descubrirá humedales ocultos bajo las copas de los árboles en regiones remotas, ecosistemas vitales que actúan como fuentes significativas de metano. Además, monitoreará el permafrost en latitudes altas, proporcionando datos cruciales sobre el balance de radiación y los intercambios de energía con la atmósfera.
El futuro del agua se monitorea desde el espacio
Con HydroGNSS ya en órbita, la ESA y la Agencia Espacial del Reino Unido apuestan fuerte a una tecnología que podría salvar vidas y recursos. La misión no solo vigilará el agua: también nos dirá cómo se está comportando el planeta en tiempo real.
¿El resultado? Datos precisos para tomar decisiones más inteligentes en un mundo donde el agua es cada vez más preciada.
