Lanzaron satélites que vigilarán cada gota de agua del planeta: La tecnología más grande del 2025

El futuro del agua se monitorea desde el espacio

Con HydroGNSS ya en órbita, la ESA y la Agencia Espacial del Reino Unido apuestan fuerte a una tecnología que podría salvar vidas y recursos. La misión no solo vigilará el agua: también nos dirá cómo se está comportando el planeta en tiempo real.

image

¿El resultado? Datos precisos para tomar decisiones más inteligentes en un mundo donde el agua es cada vez más preciada.

