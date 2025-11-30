Los preparativos para regresar a la Luna están en marcha y NASA no deja nada librado al azar. Los astronautas ya entrenan con los nuevos trajes espaciales que usarán en las próximas misiones Artemis, y las imágenes del entrenamiento bajo el agua sorprenden por su espectacularidad y nivel de detalle.
LUNA ROUND 2
El plan de NASA: Entrenan bajo 23 millones de litros de agua para misión que cambiará todo
Nasa: astronautas entrenan bajo el agua con trajes futuristas para las misiones Artemis que prometen revolucionar la exploración en la Luna. La máxima misión.
Artemis II: El ensayo general antes del gran salto de la NASA
Los ensayos se realizan en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral de Houston, una pileta gigante de 23 millones de litros que simula la sensación de trabajar en microgravedad. Allí, los astronautas prueban los trajes AxEMU (Unidad de Movilidad Extravehicular Axiom), diseñados por Axiom Space, mientras realizan tareas que después ejecutarán en la superficie lunar: recolectar rocas, moverse por terreno irregular y coordinar acciones con compañeros.
Estos nuevos trajes representan un salto tecnológico enorme comparado con los pesados modelos de la era Apollo y los que actualmente se usan en la Estación Espacial Internacional.
2027: el regreso definitivo a la superficie lunar
La misión Artemis II, programada para abril de 2026, será clave. Cuatro astronauts volarán alrededor de la Luna sin aterrizar: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (primer afroamericano en una misión lunar), Christina Koch (primera mujer asignada a la Luna) y el canadiense Jeremy Hansen. Este vuelo de 10 días validará todos los sistemas críticos antes del aterrizaje histórico.
Si todo sale según lo planeado, Artemis III marcará en 2027 el retorno de humanos a la Luna por primera vez desde 1972. Será el debut de los trajes AxEMU en acción real y el primer alunizaje en el Polo Sur, zona inexplorada que podría contener agua congelada y recursos esenciales para futuras bases permanentes.
El camino hacia Marte empieza ahí.
