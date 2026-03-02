River 1-1 Independiente Rva: la era post Gallardo inicia ante el rival más difícil

Live Blog Post

"Me jode aclararlo": Pezzella, molesto por rumores tras la salida de Gallardo

El defensor, uno de los referentes del plantel pero que no juega desde agosto pasado por una rotura de ligamentos, habló sobre la conflictiva salida del DT. Una vez más, plantó postura sobre la relación del equipo con el Muñeco, que quedó en el centro de la polémica por un supuesto cortocircuito.

"Fueron días duros. Está a la vista el respeto y el cariño que tenemos con Marcelo y su cuerpo técnico. Es un tema estrictamente deportivo", dijo el jugador.

"Me jode aclararlo porque las historias que se han inventado atentan contra nuestra profesionalidad y calidad humana. La relación con Gallardo iba más allá de todo. Somos responsables, no estuvimos la altura y no cumplimos expectativas. No pudimos darlo vuelta junto a él y eso es algo que vamos a llevar dentro de por vida", sostuvo.