Independiente Rivadavia y River Plate se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura. La Lepra, el equipo que más puntos ha sumado en este 2026 (junto a Estudiantes, Tigre y Vélez), marcha puntero en la Zona B y recibe al Millonario en su primer capítulo post Marcelo Gallardo.
River 1-1 Independiente Rva: la era post Gallardo inicia ante el rival más difícil
River viaja a Mendoza para jugar ante el equipo más regular del fútbol argentino y puntero de la Tabla Anual: Independiente Rivadavia.
EN VIVO
23:24
Final del partido: Independiente Rivadavia y River empataron 1-1
23:23
¡La atajada del partido! VIDEO: Beltrán salvó milagrosamente a River de una derrota agónica
23:13
Los errores dominan la segunda parte y el partido cae en un pozo
23:03
¡Tremendo planchazo de Subiabre! VIDEO: Para el árbitro fue solo amarilla y lo reclama toda la Lepra
22:48
River está más decidido, pero Ind. Riv. se relame con los espacios a sus espaldas
22:34
Comienza el 2T
22:15
Final del 1T
22:08
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Montiel se quedó de 9 y mete el cabezazo
22:04
¡Buena jugada de Freitas que Galván no logra definir! VIDEO: Los pibes del Millonario se ponen el equipo al hombro
21:56
El Millonario sintió el golpe y comete varios errores que acercan a la Lepra al segundo
21:46
¡GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA! VIDEO: Zapatazo de Ríos para el 1-0
21:44
La Lepra no ejerce buena presión y sufre filtraciones de un Millonario fino
21:30
Comienza el partido
21:23
Formaciones confirmadas en River e Independiente Rivadavia
21:20
Desde las 21.30, en el Estadio Malvinas Argentinas (la Lepra se mudó de sede para permitir el ingreso de hinchas "neutrales"), River e Independiente Rivadavia se disputan un partido en el que, aunque resulte curioso, la Lepra llega con más votos de candidato.
El equipo mendocino es uno de los más regulares del Torneo Apertura 2026. Está primero de la Zona B con 16 puntos, y en la Tabla Anual también está puntero junto a otros tres equipos. Con Alfredo Berti como entrenador, el club de Daniel Vila es sin duda una de las revelaciones de esta temporada.
Enfrente, el Millonario pone primera en la Era post Gallardo. La salida del Muñeco, por la figura que representa el Muñeco, ha sido traumática. Un segundo ciclo esperanzador que fue quemando naves con el transcurrir de los meses y terminó con el portazo... ¿obligado?
Mientras River ultima detalles para cerrar a Eduardo Coudet como el sucesor, el DT de la Reserva, Marcelo Escudero, se hace cargo del equipo.
Un equipo en el que Marcos Acuña vuelve a estar en la consideración, luego de una sorpresiva ausencia que detonó hipótesis sobre una relación prácticamente rota con Marcelo Gallardo.
