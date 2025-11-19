Impactan las imágenes de la NASA: El 31/ATLAS fue captado desde Marte y el Sol

La flamante misión PUNCH, lanzada este año, capturó la cola del cometa entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre.

¿Y ahora qué sigue?

Las naves Psyche y Lucy, actualmente viajando hacia el espacio profundo para estudiar asteroides, también sumaron sus observaciones en septiembre. El telescopio espacial Hubble y el James Webb completaron el despliegue de recursos sin precedentes.

image

El cometa 3I/ATLAS hará su aproximación más cercana a la Tierra el próximo 19 de diciembre, manteniéndose a 274 millones de kilómetros. Las observaciones continúan mientras el visitante interestelar avanza hacia la órbita de Júpiter, donde llegará en la primavera de 2026.

