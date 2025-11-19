Ornella y Miguel Calvete, el sótano de ANDIS; Longobardi trabajó dormido; Trump se pega a Cristiano

1-ANDIS: el sótano de la democracia
Ornella Calvete, de 34 años e hija del proxeneta detenido Miguel Angel Calvete, tenía US$ 700.000 en su casa, según reveló un allanamiento judicial.
Ornella y Miguel Ángel Calvete, en los sótanos de ANDIS; Marcelo Longobardi trabajó dormido tras ver a Bocelli; Trump se pega a Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca.
El dinero fue secuestrado en el marco de la investigación por defraudación en la ANDIS, uno de los escándalos que sacude al organismo.
La joven ocupaba un alto cargo en el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, lo que suma aún más ruido político al caso.
Miguel Angel Calvete se hizo conocido en los medios como vocero de los supermercados chinos, una cámara comercial que el ex presidente Mauricio Macri acusó de alta evasión fiscal.
Luego, su nombre volvió a aparecer por un motivo aún más grave: se convirtió en proxeneta, alquilando departamentos propios a prostitutas, causa por la cual hoy está en prisión.
Más tarde, el fiscal Franco Piccardi lo señaló como responsable del armado de una estructura dedicada a saquear la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en uno de los escándalos más fuertes del año.
El periodista arranca temprano, con su transmisión de YouTube desde las 7 de la mañana.
Pero este miércoles 19 se lo vio errático, y culpó su estado a haber ido al recital de Andrea Bocelli en Buenos Aires.
La palabra “desconurbanizar” lo tuvo a maltraer durante varios minutos, generando risas y desconcierto entre sus seguidores.
El presidente de Estados Unidos disfrutó en 2025 del Mundial de Clubes y celebró la copa junto al Chelsea de Inglaterra.
Ahora se prepara para el show del Mundial 2026, donde esperan la asistencia de más de 7 millones de fanáticos en todo el país.
El jefe de Estado buscó, además, junto a Cristiano Ronaldo, alcanzar la foto más vista de la historia de la Casa Blanca, un récord que hoy pertenece al encuentro entre Richard Nixon y Elvis Presley.