Ornella y Miguel Calvete, el sótano de ANDIS; Longobardi trabajó dormido; Trump se pega a Cristiano

Más tarde, el fiscal Franco Piccardi lo señaló como responsable del armado de una estructura dedicada a saquear la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en uno de los escándalos más fuertes del año.

3-Longobardi dormido al aire por acostarse muy tarde

El periodista arranca temprano, con su transmisión de YouTube desde las 7 de la mañana.

Pero este miércoles 19 se lo vio errático, y culpó su estado a haber ido al recital de Andrea Bocelli en Buenos Aires.

La palabra “desconurbanizar” lo tuvo a maltraer durante varios minutos, generando risas y desconcierto entre sus seguidores.

4-Trump cholulo de Cristiano Ronaldo

El presidente de Estados Unidos disfrutó en 2025 del Mundial de Clubes y celebró la copa junto al Chelsea de Inglaterra.

Ahora se prepara para el show del Mundial 2026, donde esperan la asistencia de más de 7 millones de fanáticos en todo el país.

El jefe de Estado buscó, además, junto a Cristiano Ronaldo, alcanzar la foto más vista de la historia de la Casa Blanca, un récord que hoy pertenece al encuentro entre Richard Nixon y Elvis Presley.