Ornella Calvete: ex funcionaria de Economía relacionada con ANDIS, tenía US$ 700.000 en su casa

La ruta del dinero Karina recien empieza... pic.twitter.com/MirARrqH0t — Mari Gambito (@Gambito_Maria) November 18, 2025

Temor tras el estallido de los audios de Diego Spagnuolo

La joven le avisó a su padre hace algunas semanas sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda.

“No sé si es por el cabeza de rodilla o qué” en obvia referencia al abogado Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados.

Los agentes de la fiscalía registraron el domicilio de Ornella el 9 de octubre de 2025 y contabilizaron los citados US$ 700.000. La magnitud del monto incautado generó impacto y aceleró el despido de la hija de Calvete. Los agentes de la fiscalía registraron el domicilio de Ornella el 9 de octubre de 2025 y contabilizaron los citados US$ 700.000. La magnitud del monto incautado generó impacto y aceleró el despido de la hija de Calvete.

image Miguel Angel Calvete, operaba con las droguerías por fuera del ANDIS

