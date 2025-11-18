El padre de Ornella oficiaba como operador "intermediario" entre la Agencia Nacional de Discapacitados (ANDIS) y las droguerías involucradas en maniobras de sobreprecio.
LE DONARON 6 PROPIEDADES
Ornella Calvete: ex funcionaria de Economía relacionada con ANDIS, tenía US$ 700.000 en su casa
La hija de Miguel Ángel Calvete (involucrado en la causa ANDIS) tenía el dinero en su domicilio mientras ocupaba una función en el Ministerio de Economía.
La joven, de 34 años, en su Declaración Jurada de 2024 ante la Oficina Anticorrupción informó un patrimonio de $46,8 millones gracias a la donación de 6 inmuebles que recibió.
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Ornella se secuestraron:
-dinero en efectivo
-documentos oficiales y privados
-dispositivos electrónicos.
Temor tras el estallido de los audios de Diego Spagnuolo
La joven le avisó a su padre hace algunas semanas sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda.
“No sé si es por el cabeza de rodilla o qué” en obvia referencia al abogado Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados.