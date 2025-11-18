urgente24
LE DONARON 6 PROPIEDADES

Ornella Calvete: ex funcionaria de Economía relacionada con ANDIS, tenía US$ 700.000 en su casa

La hija de Miguel Ángel Calvete (involucrado en la causa ANDIS) tenía el dinero en su domicilio mientras ocupaba una función en el Ministerio de Economía.

18 de noviembre de 2025 - 22:45
Ornella, hija de Miguel Àngel Calvete

El padre de Ornella oficiaba como operador "intermediario" entre la Agencia Nacional de Discapacitados (ANDIS) y las droguerías involucradas en maniobras de sobreprecio.

La joven, de 34 años, en su Declaración Jurada de 2024 ante la Oficina Anticorrupción informó un patrimonio de $46,8 millones gracias a la donación de 6 inmuebles que recibió.

La investigación por corrupción en el ANDIS gira hacia la hija de Miguel Ángel Calvete

Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Ornella se secuestraron:

-dinero en efectivo

-documentos oficiales y privados

-dispositivos electrónicos.

Temor tras el estallido de los audios de Diego Spagnuolo

La joven le avisó a su padre hace algunas semanas sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda.

“No sé si es por el cabeza de rodilla o qué” en obvia referencia al abogado Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacitados.

Miguel Angel Calvete, operaba con las droguerías por fuera del ANDIS

Los agentes de la fiscalía registraron el domicilio de Ornella el 9 de octubre de 2025 y contabilizaron los citados US$ 700.000. La magnitud del monto incautado generó impacto y aceleró el despido de la hija de Calvete.

