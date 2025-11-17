Enorme revuelo en el ANDISgate: Llega Cuadernos 2 (los de Miguel Calvete)

Diego Spagnuolo cometió 'sincericidio'. El ANDISgate sigue siendo un problema para la Administración Javier Milei. No le impidió ganar las elecciones del 26-O pero derriba varios mitos, comenzando por la idea de que el Presidente acabaría con La Casta y sus prácticas de abuso del Estado.
Comenzando otra causa Cuadernos (y sin anotaciones truchas)
Miguel Ángel Calvete estaría vinculado a Profusión S.A., Profarma S.A. e INDECOMM S.R.L. Cuando le allanaron la casa, en su cocina encontraron un papel con un listado de las compañías para las que habría hecho gestiones.
Calvete ”logró obtener adjudicaciones de sumas de miles de millones de pesos, de manera direccionada”.
Además -dijo la fiscalía- “coordinó pagos y gestionó cobros para otras droguerías y firmas del rubro como por ejemplo: Laboratorio Ortopédico Sagues, Grupo Alemana, MED-EL Latinoamérica."
La justicia tiene secuestrados cuadernos manuscritos que escribió Calvete con datos precisos, pero la mayor sorpresa fue cuando se realizó el allanamiento es su casa y se encontró un papel pegado en la cocina en el que figuran las firmas con las cuales mantiene fuertes vinculaciones, entre ellas algunas que proveen medicamentos e insumos a la ANDIS (INDECOMM y Profarma).
Esos manuscritos detallan fechas, empresas, contactos y porcentajes de dinero. En uno de sus cuadernos, tenía un listado de personas que formaban parte de su círculo de contactos: muchas de estas personas formaban parte de la ANDIS, de diversas firmas y droguerías, como así también de personas allegadas a él, en términos laborales, personales y familiares.
Por ejemplo:
- Luciana Ferrari accedía al sistema SIIPFIS con un usuario provisto por Garbellini para gestionar “tickets” y acceder a información anticipada sobre las compras, a cambio de “ayudas”.
- Lorena Di Giorno, funcionaria del área PACBI, se le adjudicaron vínculos estrechos y societarios con Calvete. Habría cumplido órdenes de él, realizando pagos y movimientos de dinero a empresas vinculadas a droguerías.
- Eduardo Nelio González, también con una relación con Calvete, habría cumplido un rol de articulador y habría cobrado dinero de manera indebida.
El representante del Ministerio Público Fiscal determinó que toda la estructura ilegal que funcionó desde el organismo de discapacidad fue “en perjuicio de la administración pública y en particular del sector poblacional con discapacidad, y especialmente vulnerable, adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas que gozan de pensiones no contributivas y no poseen otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros)”.
