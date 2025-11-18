urgente24
Turismo religioso en ascenso: la nueva Virgen en Brasil le marcó el camino al resto

El turismo basado en la religión está en auge y la nueva Virgen de 54 metros inaugurada en Brasil tiene como objetivo recordarlo.

18 de noviembre de 2025 - 10:32
El turismo religioso se alza como uno de los más practicados en el mundo.

El turismo alineado a la religión está más vivo que nunca y en Brasil lo recordaron al inaugurar en Ceará una Virgen de 54 metros de altura. La misma superó al Cristo Redentor y se ubica como una de las atracciones que podrían generar un movimiento turístico inigualable en esa zona brasileña.

La inauguración de la estatua de la Virgen María fue en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025 y reunió a más de 30.000 fieles en Ceará, Crato. Este es uno de los 26 estados que conforman a la República Federativa de Brasil. La misma se impone como un nuevo faro del turismo religioso además del Cristo Redentor, la maravilla del mundo que fue la más consultada en 2024.

image
El turismo religioso está más en auge que nunca. (Foto: National Geographic).

Turismo religioso: por qué está en auge

Lo cierto es que los lugares que tienen como objetivo la fe jamás perdieron su esencia ni tampoco su popularidad. Sin ir más lejos el Cristo Redentor, en Río de Janeiro, fue la atracción más buscada en 2024. Eso no es todo porque en varias partes del mundo hay focos donde la religión es el estandarte.

La Basílica de San Pedro, en el Vaticano, sigue moviendo a miles de fieles de todo el mundo. La misma recibe 10 millones de visitantes al año. Este 2025 se celebró el Jubileo y Roma recibió a muchísimos turistas que se acercaban a la ciudad, principalmente, por su fe. Sin ir más lejos, la muerte del Papa Francisco y toda la congregación que estuvo presente para la asunción del nuevo Papa fue una de las pruebas de ello. Lo mismo ocurre en Jerusalén, Israel; La Meca, Arabia Saudita; el Camino de Santiago en España o la Sagrada Familia en Barcelona.

En esencia estos lugares sagrados y profundamente movilizadores son el foco de muchas personas que tienen como objetivo unir el turismo con la fe. De esta manera muchas ciudades, como Crato en Brasil, se preparan para cambiar por completo su día a día tras la inauguración de esta Virgen que marca un antes y un después.

El turismo se incrementa, hay mucho más movimiento de gente, se construyen tiendas en los alrededores y todo cambia cuando una ciudad se enfoca en el turismo religioso. Una constante que no deja indiferente a nadie y que sin duda marca el camino para el resto.

