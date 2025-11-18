Turismo religioso en ascenso: la nueva Virgen en Brasil le marcó el camino al resto

La inauguración de la estatua de la Virgen María fue en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025 y reunió a más de 30.000 fieles en Ceará, Crato. Este es uno de los 26 estados que conforman a la República Federativa de Brasil. La misma se impone como un nuevo faro del turismo religioso además del Cristo Redentor, la maravilla del mundo que fue la más consultada en 2024.
Turismo religioso: por qué está en auge
Lo cierto es que los lugares que tienen como objetivo la fe jamás perdieron su esencia ni tampoco su popularidad. Sin ir más lejos el Cristo Redentor, en Río de Janeiro, fue la atracción más buscada en 2024. Eso no es todo porque en varias partes del mundo hay focos donde la religión es el estandarte.
La Basílica de San Pedro, en el Vaticano, sigue moviendo a miles de fieles de todo el mundo. La misma recibe 10 millones de visitantes al año. Este 2025 se celebró el Jubileo y Roma recibió a muchísimos turistas que se acercaban a la ciudad, principalmente, por su fe. Sin ir más lejos, la muerte del Papa Francisco y toda la congregación que estuvo presente para la asunción del nuevo Papa fue una de las pruebas de ello. Lo mismo ocurre en Jerusalén, Israel; La Meca, Arabia Saudita; el Camino de Santiago en España o la Sagrada Familia en Barcelona.
En esencia estos lugares sagrados y profundamente movilizadores son el foco de muchas personas que tienen como objetivo unir el turismo con la fe. De esta manera muchas ciudades, como Crato en Brasil, se preparan para cambiar por completo su día a día tras la inauguración de esta Virgen que marca un antes y un después.
El turismo se incrementa, hay mucho más movimiento de gente, se construyen tiendas en los alrededores y todo cambia cuando una ciudad se enfoca en el turismo religioso. Una constante que no deja indiferente a nadie y que sin duda marca el camino para el resto.
-------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Airbnb exhibe las tendencias de los argentinos para vacaciones de verano 2025
La playa a menos de 1 hora de Buenos Aires que todos visitan
El exquisito bodegón de Buenos Aires bueno, bonito y barato con platos desde $10.000
Llegan más aerolíneas a Argentina: qué vuelos va a haber y desde cuándo