Turismo religioso en ascenso: la nueva Virgen en Brasil le marcó el camino al resto

El turismo se incrementa, hay mucho más movimiento de gente, se construyen tiendas en los alrededores y todo cambia cuando una ciudad se enfoca en el turismo religioso. Una constante que no deja indiferente a nadie y que sin duda marca el camino para el resto.

Brasil inauguró una estatua de la Virgen María de 54 metros en Crato, superando al Cristo Redentor de Río. Miles de fieles se congregaron para presenciar la misa y bendición de este monumento dedicado a Nuestra Señora de Fátima. El evento contó con conciertos de artistas religiosos como el padre Fábio de Mello, creando una atmósfera de fe y celebración. La estatua se posiciona como la Virgen más grande del mundo y nuevo símbolo del catolicismo en el país. Con este hito, Crato se convierte en foco del turismo religioso, impactando positivamente en su economía local.

