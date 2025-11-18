Alerta por ETS que crece en Argentina y puede causar ceguera, demencia y daños en el corazón

A partir de 2022 vuelve la aceleración de contagios. En 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez desde el inicio de la serie, y en 2024 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento, con 36.917 casos notificados en el país, lo que representa un aumento del 38,5% respecto de 2022, según el BEN.

Ya en 2025 se registra un incremento del 20,5% respecto del mismo período de 2024, con un total de 36.702 casos de sífilis.

En cuanto a las provincias con mayor aumento de contagios de sífilis se encuentran: Neuquén (110%), Entre Ríos (72%), y Tierra del Fuego (57%).

Otro dato no menor del BEN es que la enfermedad se concentró más que todo en personas de entre 15 a 39 años, representando un 76% del total de casos.

"El crecimiento sostenido de los casos de sífilis en población general constituye un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento de casos en todos los niveles del sistema de salud", destaca el BEN.

SIFILIS ETS.jpg La sífilis se puede prevenir: Use condón cuando tenga sexo.

¿Qué órganos del cuerpo afecta la sífilis?

Ahora bien, cuando la sífilis no se trata, puede derivar en complicaciones serias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la sífilis casi duplica el riesgo de contraer VIH u otras ITS, como gonorrea, clamidiosis y herpes genital.

La sífilis terciaria, cuando no es tratada, puede afectar a varios órganos y sistemas, como el encéfalo, el sistema nervioso, los ojos, el hígado, el corazón, los vasos sanguíneos, los huesos y las articulaciones.

La OMS también alerta que, en cualquier etapa de la enfermedad, se puede presentar neurosífilis, sífilis ocular y otosífilis.

La neurosífilis puede causar fuertes dolores de cabeza, problemas musculares graves y problemas de salud mental, incluida la demencia.

La sífilis ocular puede causar dolor ocular, visión borrosa, sensibilidad a la luz y ceguera .

. La otosífilis afecta a la audición y al equilibrio.

Asimismo, si no se trata, la sífilis durante el embarazo puede provocar la muerte fetal o neonatal, partos prematuros, un bajo peso del bebé al nacer y problemas de salud durante toda la vida en el neonato infectado.

Finalmente, la sífilis puede ser mortal.

