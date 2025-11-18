River Plate no está pasando un buen 2025 y ayer 17 de noviembre se confirmó que enfrentará a Racing Club en los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el Millonario miran de reojo lo que está pasando con Claudio Echeverri en Europa.
¿QUIERE VOLVER?
Impacto en River por lo que está pasando con Claudio Echeverri
River Plate mira de reojo lo que está pasando con Claudio Echeverri en Europa. ¿Guiño del futbolista para volver al Millonario?
El futbolista fue comprado por el Manchester City y dado a préstamo a Bayer Leverkusen, en donde juega pocos minutos. Por eso mismo, desde el conjunto inglés habrían tomado una decisión. ¿Se ilusionan en Núñez?
El momento de Claudio Echeverri: ¿ilusión en Núñez?
Claudio Echeverri tiene apenas 19 años y si bien aún no se pudo destacar, en Europa posaron sus ojos sobre él.
Actualmente pertenece a Manchester City y fue cedido a préstamo a Bayer Leverkusen, lugar en donde no tiene muchos minutos.
Justamente teniendo en cuenta esta situación, en el medio alemán Sport Bild confirmaron lo siguiente: Manchester City está considerando romper el préstamo de Claudio Echeverri con Bayer Leverkusen por la falta de minutos y cederlo a otro club.
Desde su llegada a Bayer Leverkusen en agosto de este año, el Diablito disputó solo 240 minutos divididos en ocho partidos teniendo en cuenta tanto la Bundesliga como Champions League.
Habrá que ver qué sucede con el futbolista argentino pero no hay que perder de vista que en las últimas horas, el Diablo le hizo un guiño al Millonario poniéndole like en Instagram a una publicación que afirma que quiere volver a vestir la Banda.
El club de Núñez ha tenido un mal 2025. ¿Se ilusiona con la posibilidad de que vuelva Echeverri en 2026?
El final del 2025 de River
Ayer lunes 17 de noviembre se confirmó que el rival de River Plate en octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional será Racing Club de Avellaneda.
El Millonario finalizó sexto en la zona B y por ende se cruzará con el tercero de la zona A que es la Academia de Gustavo Costas.
Aún resta definirse si la APREVIDE levantará o no la sanción de tres partidos impuesta por el recibimiento ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
Los de Marcelo Gallardo buscarán el triunfo en Avellaneda y de esta manera meterse en cuartos de final, en donde podrían enfrentarse a Lanús o Tigre.
Independientemente de la búsqueda por salir campeón, el Millonario buscará meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores y para eso necesita que pase alguna de estas dos cosas:
- Salir campeón
- Que el campeonato lo obtenga Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors.
Es probable que el partido ante la Academia se dispute el próximo lunes 24 de noviembre.
