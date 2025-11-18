Impacto en River por lo que está pasando con Claudio Echeverri

Desde su llegada a Bayer Leverkusen en agosto de este año, el Diablito disputó solo 240 minutos divididos en ocho partidos teniendo en cuenta tanto la Bundesliga como Champions League.

Habrá que ver qué sucede con el futbolista argentino pero no hay que perder de vista que en las últimas horas, el Diablo le hizo un guiño al Millonario poniéndole like en Instagram a una publicación que afirma que quiere volver a vestir la Banda.

El club de Núñez ha tenido un mal 2025. ¿Se ilusiona con la posibilidad de que vuelva Echeverri en 2026?

El final del 2025 de River

Ayer lunes 17 de noviembre se confirmó que el rival de River Plate en octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional será Racing Club de Avellaneda.

El Millonario finalizó sexto en la zona B y por ende se cruzará con el tercero de la zona A que es la Academia de Gustavo Costas.

Aún resta definirse si la APREVIDE levantará o no la sanción de tres partidos impuesta por el recibimiento ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Los de Marcelo Gallardo buscarán el triunfo en Avellaneda y de esta manera meterse en cuartos de final, en donde podrían enfrentarse a Lanús o Tigre.

Independientemente de la búsqueda por salir campeón, el Millonario buscará meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores y para eso necesita que pase alguna de estas dos cosas:

Salir campeón

Que el campeonato lo obtenga Boca Juniors, Rosario Central o Argentinos Juniors.

Es probable que el partido ante la Academia se dispute el próximo lunes 24 de noviembre.

