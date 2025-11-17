"Te voy a romper todo", grave amenaza del árbitro al DT de Huracán: AFA, acorralada

Por el contrario, todo el plantel de Huracán se fue contra Garino para expresar toda su bronca. Incluso Kudelka, que muy molesto le espetó frente a frente: "Hoy te metiste con mi familia". En medio del tumulto, entre futbolistas y hombres de seguridad privada, Garino no tuvo ningún problema en abandonar su rol y respondió, prepotente: "Vamos a hablar y te voy a romper todo".

Embed ANDRÉS GARIANO, POST REVISIÓN EN EL VAR, DIO ESTE PENAL PARA BARRACAS CENTRAL VS. HURACÁN.



¿OPINIONES?



pic.twitter.com/KlfpxzU98K — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2025 Así fue el primer penal a favor de Barracas Central

Una gravísima amenaza de quien hace abuso de autoridad y de su posición dominante. De quien es, al menos en la teoría, la representación de la ley y los marcos normativos entre los cuales debe disputarse un partido de fútbol.

Pero la prepotencia de Gariano tiene su correlación. Es la soberbia de un hombre que, sabe, tiene el respaldo del poder. Nadie en ese rol reaccionaría como él lo hizo si no supiera que, desde arriba, en esas oficinas de AFA donde se cocinan destinos espurios, le sostienen la espalda desde atrás.

El aval de Gariano para cobrar dos penales inexistentes para Barracas Central (uno fue atajado por el arquero, el otro fue convertido por Insúa), es el mismo aval que tiene para lanzar una amenaza como esa. "Vamos a hablar y te voy a romper todo" es, probablemente, la oración más representativa de los manejos de un fútbol argentino que da potestades a figuras que acuerdan con el poder.

Embed OTRO PENAL PARA BARRACAS CENTRAL.



pic.twitter.com/c2N4bsvR98 https://t.co/602uWEyIGT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2025 Así fue el segundo penal a favor de Barracas Central

Lo que no supo Garino es que, ahora, al poder lo puso en jaque. Ahora, la AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino quedaron acorralados contra las cuerdas.

Tan solo hace unos días el Tribunal de Ética de AFA sancionaba a Walter Otta, entrenador de Deportivo Morón, por unas "supuestas" (así expresó el propio Tribunal, unas "supuestas") declaraciones que atentaban contra la imagen de Tapia, Toviggino y AFA.

La burda estrategia, que buscaba beneficiar a Deportivo Madryn, equipo que enfrentaría días después de la sanción por el Reducido de la Primera B Nacional, fue bochornosa por el simple hecho de que el DT de Morón nunca dijo nada de lo que el Tribunal de ¿Ética? de AFA aseguraba. Eran declaraciones falsas. "Ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable", se rasgaba las vestiduras una AFA que, sabía, estaba mintiendo.

El propio DT y también Morón salieron a explicar que todo eso era falso. No importó.

Lo que habrá que ver si importa es la amenaza de Gariano a Kudelka, entrenador de Huracán. A juzgar por los criterios que maneja la rígida entidad presidida por Tapia, el árbitro sería fuertemente sancionado. ¿Serán los 30 días que le dieron a Walter Otta?

VIDEO: Frank Kudelka, entrenador de Huracán, es amenazado por Andrés Gariano

Embed "VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO." Impresionante discusión entre Gariano, árbitro del partido entre Barracas Central y Huracán, y Kudelka, DT del Globo.ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/NZaZvLus2r — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

