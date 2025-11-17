Un capítulo oscuro, otro más, del arbitraje argentino, tuvo lugar en el Torneo Clausura. Coincidencia o no, fue en un partido de Barracas Central, el equipo del poder (aka Chiqui Tapia). El perjudicado, esta vez, fue Huracán, la víctima de turno.
"Te voy a romper todo", grave amenaza del árbitro al DT de Huracán: AFA, acorralada
Andrés Gariano tuvo un escandaloso arbitraje en Barracas Central vs. Huracán. Pero fue más escandaloso la amenaza que le soltó a Frank Darío Kudelka.
La "novedad" en esta oportunidad no fueron los dos penales inexistentes que el árbitro, Andrés Gariano, decidió cobrar. Eso fue escandaloso ya de por sí solo. Fue estruendosa la actuación del juez, que terminó logrando que, por lo menos, Barracas Central no perdiera.
El Guapo necesitaba imperiosamente un triunfo. No para clasificar a los octavos de final del Clausura, un boleto que ya tenía, sino para alcanzar la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. No lo logró, porque el duelo ante Huracán terminó igualado 1-1.
Pero los dos penales sancionados quedaron casi en un segundo plano cuando lo que adquirió protagonismo fue la vergonzosa amenaza que le lanzó al entrenador de Huracán, Frank Darío Kudelka.
"Vamos a hablar y te voy a romper todo": la impunidad de AFA
Tras el cierre del encuentro, todo el plantel de Barracas Central (dirigido por Rubén Darío Insúa, un hombre al que nunca le molestaron los arbitrajes de un fútbol argentino poco confiable) se fue al vestuario.
Por el contrario, todo el plantel de Huracán se fue contra Garino para expresar toda su bronca. Incluso Kudelka, que muy molesto le espetó frente a frente: "Hoy te metiste con mi familia". En medio del tumulto, entre futbolistas y hombres de seguridad privada, Garino no tuvo ningún problema en abandonar su rol y respondió, prepotente: "Vamos a hablar y te voy a romper todo".
Una gravísima amenaza de quien hace abuso de autoridad y de su posición dominante. De quien es, al menos en la teoría, la representación de la ley y los marcos normativos entre los cuales debe disputarse un partido de fútbol.
Pero la prepotencia de Gariano tiene su correlación. Es la soberbia de un hombre que, sabe, tiene el respaldo del poder. Nadie en ese rol reaccionaría como él lo hizo si no supiera que, desde arriba, en esas oficinas de AFA donde se cocinan destinos espurios, le sostienen la espalda desde atrás.
El aval de Gariano para cobrar dos penales inexistentes para Barracas Central (uno fue atajado por el arquero, el otro fue convertido por Insúa), es el mismo aval que tiene para lanzar una amenaza como esa. "Vamos a hablar y te voy a romper todo" es, probablemente, la oración más representativa de los manejos de un fútbol argentino que da potestades a figuras que acuerdan con el poder.
Lo que no supo Garino es que, ahora, al poder lo puso en jaque. Ahora, la AFA de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino quedaron acorralados contra las cuerdas.
Tan solo hace unos días el Tribunal de Ética de AFA sancionaba a Walter Otta, entrenador de Deportivo Morón, por unas "supuestas" (así expresó el propio Tribunal, unas "supuestas") declaraciones que atentaban contra la imagen de Tapia, Toviggino y AFA.
La burda estrategia, que buscaba beneficiar a Deportivo Madryn, equipo que enfrentaría días después de la sanción por el Reducido de la Primera B Nacional, fue bochornosa por el simple hecho de que el DT de Morón nunca dijo nada de lo que el Tribunal de ¿Ética? de AFA aseguraba. Eran declaraciones falsas. "Ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable", se rasgaba las vestiduras una AFA que, sabía, estaba mintiendo.
El propio DT y también Morón salieron a explicar que todo eso era falso. No importó.
Lo que habrá que ver si importa es la amenaza de Gariano a Kudelka, entrenador de Huracán. A juzgar por los criterios que maneja la rígida entidad presidida por Tapia, el árbitro sería fuertemente sancionado. ¿Serán los 30 días que le dieron a Walter Otta?
VIDEO: Frank Kudelka, entrenador de Huracán, es amenazado por Andrés Gariano
