Gastón Granados, intendente de Ezeiza, confirmó en vivo que el depósito de Iron Mountain "se quemó por completo" durante el incendio del 14 de noviembre en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini. La empresa, que custodia documentos sensibles de bancos, empresas y causas judiciales, quedó en el centro de la polémica.
¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?
Misterio en Ezeiza: Iron Mountain también "se quemó por completo" y hay sabor a conspiración
El depósito de Iron Mountain en Ezeiza quedó destruido tras el incendio masivo en el Polígono Industrial. Comienzan las pericias clave y crece la sospecha.
Es la segunda vez que arde en Argentina desde 2014, cuando un incendio intencional en Barracas mató a 10 bomberos y destruyó archivos clave de causas por corrupción.
Las pericias que lo revelarán todo sobre Iron Mountain en Ezeiza
El fuego arrancó en Logischem, una empresa de agroquímicos, y se propagó como reguero de pólvora a las naves vecinas. Iron Mountain, que se había mudado a Ezeiza tras el desastre de Capital Federal, quedó "justo enfrente de la química que inició todo", según explicó Granados en Urbana Play 104.3 FM. El intendente reconoció pérdidas multimillonarias, más de 1.000 puestos de trabajo en riesgo y daños en 10 a 21 empresas del complejo industrial. Pero nadie murió esta vez: solo hubo heridos leves por vidrios rotos en viviendas cercanas.
La senadora electa Patricia Bullrich confirmó a LN+ que "este lunes van a empezar los peritajes". Aunque es causa provincial, la Policía Federal colabora con su cuerpo especializado. Los expertos deberán identificar el punto exacto de origen, examinar huellas térmicas, patrones de daño y —lo más explosivo— buscar posibles trazas de acelerantes. Solo con esa evidencia se podrá determinar si hubo conductas humanas vinculadas al inicio o si se trató de un evento accidental.
El empresario Mariano Belvisi, dueño de una planta de residuos en el polígono, relató el terror: "Me voló todas las ventanas y me sacó de lugar un portón que instaló una grúa por el peso. No tiene explicación física". Belvisi confirmó que su aseguradora ya inspecciona los daños en sus 6.000 metros cuadrados y que todo "parece una zona de guerra".
Historial maldito: de Barracas a Ezeiza
El incendio de Barracas (2014) fue catalogado como intencional por la Justicia. Hubo 18 procesados —directivos de Iron Mountain, exfuncionarios porteños, custodios— y la causa recién fue elevada a juicio oral en 2023, sin fecha de inicio.
Las redes no perdonan: "Iron Mountain es el elemento más inflamable del universo", "mala suerte que siempre se queme justo cuando hay causas sensibles". Hay versiones de que en el depósito arrasado estaban archivos vinculados a la causa ANDIS, el escándalo de coimas en discapacidad que salpica a Karina Milei. La UFI 1 de Ezeiza investiga, pero el escepticismo público es total. Casualidad o no, el incendio llegó en el peor momento posible.
Cerramos con esta frase que da de qué hablar: "Muchos piensan que Iron Mountain se dedica a custodiar documentos. El negocio real, en cambio, es hacerlos desaparecer sin dejar rastro…"
