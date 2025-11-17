Misterio en Ezeiza: Iron Mountain también "se quemó por completo" y hay sabor a conspiración

El empresario Mariano Belvisi, dueño de una planta de residuos en el polígono, relató el terror: "Me voló todas las ventanas y me sacó de lugar un portón que instaló una grúa por el peso. No tiene explicación física". Belvisi confirmó que su aseguradora ya inspecciona los daños en sus 6.000 metros cuadrados y que todo "parece una zona de guerra".

Historial maldito: de Barracas a Ezeiza

El incendio de Barracas (2014) fue catalogado como intencional por la Justicia. Hubo 18 procesados —directivos de Iron Mountain, exfuncionarios porteños, custodios— y la causa recién fue elevada a juicio oral en 2023, sin fecha de inicio.

image

Las redes no perdonan: "Iron Mountain es el elemento más inflamable del universo", "mala suerte que siempre se queme justo cuando hay causas sensibles". Hay versiones de que en el depósito arrasado estaban archivos vinculados a la causa ANDIS, el escándalo de coimas en discapacidad que salpica a Karina Milei. La UFI 1 de Ezeiza investiga, pero el escepticismo público es total. Casualidad o no, el incendio llegó en el peor momento posible.

Cerramos con esta frase que da de qué hablar: "Muchos piensan que Iron Mountain se dedica a custodiar documentos. El negocio real, en cambio, es hacerlos desaparecer sin dejar rastro…"

