Video viral de explosiones e incendio en Polo Industrial en Ezeiza del presidente de la UIA

"Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.

“Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO.... También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño... está en terapia intensiva”.

“Los heridos no son solo trabajadores, sino gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas".

Explotó una fábrica petroquímica en el Polo Industrial Spegazzini de Cañuelas - Ezeiza.



Si bien los primeros reportes indicaban que se trataba de Sinteplast, fuentes oficiales confirmaron que se trata de una empresa agroquímica.



Varias dotaciones de bomberos trabajan…

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires activó el código rojo en medio del operativo.

Estoy viendo las crónicas de la explosión y fuego en Ezeiza, y en todos los canales de noticias ocupan la pantalla con zócalos gigantes y recuadros y pantallas partidas con gruesas divisiones Desperdiciando una oportunidad inusual para aprovechar la potencia de la imagen que es…

imagen que es… — Luis Secco (@luissecco) November 15, 2025

La emergencia

Fabián García, Director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, indicó a TN: "Hay mucha carga de fuego adentro” (varias empresas fueron afectadas, entre ellas una de logística, que tenía neumáticos en su interior, lo que provocó que el fuego se expandiera aún más).

“Hay 40 dotaciones de bomberos trabajando y 2 helicópteros involucrados también, de los cuales uno sobrevuela el incendio y el otro está preparado para la evacuación sanitaria ante alguna emergencia de algún efectivo que se encuentre trabajando en el lugar. Hay que trabajar para que ese fuego no se propague a los galpones linderos".

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó que el Ministerio de Salud de la Nación coordinaba la derivación de víctimas y la preparación de hospitales. El Hospital Cuenca (Nación) "espera el ingreso de un paciente quemado grave con fracturas”.

este video de la exposición en ezeiza es tremendo

Incendio en Plásticos Lagos

El origen del siniestro fue Envases Plásticos Lagos (‘Líder en Packaging’), en San Miguel de Tucuman 101 / Carlos Spegazzini / Ezeiza, Pcia BA / que afirma tener 30 años “de experiencia” y que sus instalaciones “están diseñadas para sostener altos niveles de producción y garantizar la calidad en cada pieza. Con laboratorios y plantas de última tecnología, estamos equipados para cumplir con los requerimientos de grandes volúmenes de fabricación, siempre con el foco en la excelencia”.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, le dijo a A24 que el incendio afectó a varias empresas que estaban cerradas, incluyendo una de neumáticos, la agroquímica donde se originó el fuego, una de envases plásticos y una papelera.

Uno de los depósitos afectados es de la empresa Iron Mountain para "acopio de documentos de la administración pública".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gaston Granados (@granadosgaston)

