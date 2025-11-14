Amazon Leo vs Starlink: La competencia de internet satelital ya tiene un nuevo nombre

Amazon planea ofrecer tres tamaños de antenas, adaptándose a distintos requerimientos de velocidad, capacidad y tipo de usuario. La propuesta apunta tanto a pequeñas localidades como a grandes corporaciones que necesitan conexión estable en áreas remotas.

Amazon Leo y Starlink en guerra: ¿Cuántos satélites tiene cada uno?

Aunque Starlink lleva la delantera en despliegue, Amazon ya empezó a acelerar. En abril puso en órbita su primera tanda de 27 satélites, y para mediados de octubre la cifra superaba los 150.

Curiosamente, muchos de esos satélites fueron lanzados por SpaceX, la misma empresa que controla Starlink. Una paradoja que demuestra que, en el espacio, la competencia convive con la conveniencia tecnológica.

Pero Amazon Leo no se queda ahí. El objetivo final es alcanzar una megaconstelación de 3200 satélites, ubicados a 630 km de altura, desde donde ofrecerán internet de alta velocidad y baja latencia a los usuarios que contraten una antena compatible.

internet amazon

Amazon, Starlink y OneWeb: ¿Por qué Argentina se convierte en un punto clave?

La llegada de Amazon Leo se da en un escenario donde Argentina ya tiene habilitados varios jugadores para brindar internet satelital. En febrero de 2024, el gobierno autorizó a Amazon Leo, Starlink y OneWeb a operar en el país.

En paralelo, Amazon fortaleció su presencia en la región en junio del año pasado, cuando se asoció con el grupo Werthein para ofrecer el servicio satelital. Vrio Corporation —dueña de DirecTV Latin America y manejada por la familia Werthein— y Project Kuiper anunciaron una alianza que abarca siete países, incluido el mercado argentino.

El tercero en este tablero es OneWeb, el pionero europeo del sector, que si bien atravesó dificultades económicas y logísticas, hoy posee 630 satélites operativos. En 2022 se fusionó con Eutelsat y actualmente su red es utilizada en Argentina por el proveedor satelital Orbith.

