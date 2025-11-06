British Airways acordó con Starlink ofrecer vuelos con Wi-Fi gratuitos

Una vez completada la instalación, todos los pasajeros, sin importar la cabina en la que viajen, tendrán acceso gratuito al servicio para transmitir contenido, trabajar y mantenerse en contacto, sin necesidad de realizar un inicio de sesión especial.
En igual orden Sean Doyle, presidente y director ejecutivo de British Airways explicó
La novedad para los británicos, se inscribe dentro de un paquete de actualizaciones que deberían redundar en favor de los pasajeros
El ejecutivo detalló que hasta ahora ejecutaron mejoras en
- Salas VIP, en los dos nuevos lounges de Miami y Dubái.
- 15 salas VIP completamente renovadas en Seattle, Washington, Singapur, Glasgow y Gatwick.
- 17 nuevos aviones A320 Neo, para rutas de corto alcance, equipados con las nuevas cabinas y asientos diseñados en el Reino Unido con materiales británicos.
- La entrega de 36 nuevas aeronaves desde 2023.
- Récord de puntualidad respaldado por tecnología de IA y aprendizaje automático que permite decisiones operativas basadas en datos y un programa predictivo de mantenimiento de aeronaves.
- Experiencia mejorada para los clientes durante interrupciones, con vales digitales de refrigerio y hotel para pasajeros afectados en Heathrow, además de comunicaciones más claras y frecuentes.
Además del uso de W-Fi de baja latencia esperan
- Concluir la nueva suite First Class, que incluirá asientos y la cama más anchos y largos pantalla 4K de 32 pulgadas y sistema de iluminación ambiental ajustable, que ya existe, dentro de una suite amplia.
- Más aviones nuevos para 2026, incluyendo Boeing 787-10.
- Una nueva aplicación rediseñada para 2026.
Pero no serán los únicos
A mediados de octubre una máquina de United despegó de Newark con destino a Houston, resultó la primera unidad de una empresa de los Estados Unidos en ofrecer Wi-Fi Starlink con conectividad tanto para dispositivos personales como para las pantallas de entretenimiento a bordo.
La aerolínea prevé instalar Starlink en 15 aviones 737-800 Max y como hasta el cierre de octubre tenía la mitad de la flota regional relacionada esperan llegar a fin de año para tener un tipo de aeronave adicional certificada en el mismo servicio.
A diferencia de los británicos el uso de Wi-Fi de Starlink será gratuito solo, para los miembros de United MileagePlus.
Más noticias en Urgente24
La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo
Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto
La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde
Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir