British Airways acordó con Starlink ofrecer vuelos con Wi-Fi gratuitos

El ejecutivo detalló que hasta ahora ejecutaron mejoras en

Salas VIP, en los dos nuevos lounges de Miami y Dubái.

15 salas VIP completamente renovadas en Seattle, Washington, Singapur, Glasgow y Gatwick.

17 nuevos aviones A320 Neo, para rutas de corto alcance, equipados con las nuevas cabinas y asientos diseñados en el Reino Unido con materiales británicos.

La entrega de 36 nuevas aeronaves desde 2023.

Récord de puntualidad respaldado por tecnología de IA y aprendizaje automático que permite decisiones operativas basadas en datos y un programa predictivo de mantenimiento de aeronaves.

Experiencia mejorada para los clientes durante interrupciones, con vales digitales de refrigerio y hotel para pasajeros afectados en Heathrow, además de comunicaciones más claras y frecuentes.

Además del uso de W-Fi de baja latencia esperan

Concluir la nueva suite First Class, que incluirá asientos y la cama más anchos y largos pantalla 4K de 32 pulgadas y sistema de iluminación ambiental ajustable, que ya existe, dentro de una suite amplia.

Más aviones nuevos para 2026, incluyendo Boeing 787-10.

Una nueva aplicación rediseñada para 2026.

United Airlines.jpg United instaló Starlink en la mayor parte de la flota 737-800 y 900, pero no es gratuita

Pero no serán los únicos

A mediados de octubre una máquina de United despegó de Newark con destino a Houston, resultó la primera unidad de una empresa de los Estados Unidos en ofrecer Wi-Fi Starlink con conectividad tanto para dispositivos personales como para las pantallas de entretenimiento a bordo.

La aerolínea prevé instalar Starlink en 15 aviones 737-800 Max y como hasta el cierre de octubre tenía la mitad de la flota regional relacionada esperan llegar a fin de año para tener un tipo de aeronave adicional certificada en el mismo servicio.

A diferencia de los británicos el uso de Wi-Fi de Starlink será gratuito solo, para los miembros de United MileagePlus.

Más noticias en Urgente24

La inflación de octubre sería peor de lo que se esperaba

La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el domingo

Independiente Rivadavia es campeón de Copa Argentina luego de una final para el infarto

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Donald Trump y el anuncio sobre Ozempic que nadie vio venir