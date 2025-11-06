urgente24
British Airways acordó con Starlink ofrecer vuelos con Wi-Fi gratuitos

A diferencia de sus competidores en USA, los británicos, ofrecerán Wi-Fi gratuito de Starlink en todas las cabinas.

06 de noviembre de 2025 - 22:48
La compañía británica ofrecerá WI- Fi free provista por Starlink

British Airways acordó con Starlink para ofrecer Wi-Fi gratuito en vuelo apoyado por la variedad de satélites que opera la empresa de Elon Musk, ventaja que les da orbitar más cerca de la tierra.

Una vez completada la instalación, todos los pasajeros, sin importar la cabina en la que viajen, tendrán acceso gratuito al servicio para transmitir contenido, trabajar y mantenerse en contacto, sin necesidad de realizar un inicio de sesión especial.

En igual orden Sean Doyle, presidente y director ejecutivo de British Airways explicó

Seguimos enfocados en transformar la experiencia de nuestros clientes. Lanzar Starlink tanto en nuestros aviones de largo como de corto alcance es un cambio radical para nosotros y para nuestros pasajeros, elevando la experiencia a bordo al ofrecer conectividad continua desde puerta a puerta. Especialmente en los vuelos de corto alcance, esto realmente nos diferenciará de nuestros competidores Seguimos enfocados en transformar la experiencia de nuestros clientes. Lanzar Starlink tanto en nuestros aviones de largo como de corto alcance es un cambio radical para nosotros y para nuestros pasajeros, elevando la experiencia a bordo al ofrecer conectividad continua desde puerta a puerta. Especialmente en los vuelos de corto alcance, esto realmente nos diferenciará de nuestros competidores

La novedad para los británicos, se inscribe dentro de un paquete de actualizaciones que deberían redundar en favor de los pasajeros

El ejecutivo detalló que hasta ahora ejecutaron mejoras en

  • Salas VIP, en los dos nuevos lounges de Miami y Dubái.
  • 15 salas VIP completamente renovadas en Seattle, Washington, Singapur, Glasgow y Gatwick.
  • 17 nuevos aviones A320 Neo, para rutas de corto alcance, equipados con las nuevas cabinas y asientos diseñados en el Reino Unido con materiales británicos.
  • La entrega de 36 nuevas aeronaves desde 2023.
  • Récord de puntualidad respaldado por tecnología de IA y aprendizaje automático que permite decisiones operativas basadas en datos y un programa predictivo de mantenimiento de aeronaves.
  • Experiencia mejorada para los clientes durante interrupciones, con vales digitales de refrigerio y hotel para pasajeros afectados en Heathrow, además de comunicaciones más claras y frecuentes.

Además del uso de W-Fi de baja latencia esperan

  • Concluir la nueva suite First Class, que incluirá asientos y la cama más anchos y largos pantalla 4K de 32 pulgadas y sistema de iluminación ambiental ajustable, que ya existe, dentro de una suite amplia.
  • Más aviones nuevos para 2026, incluyendo Boeing 787-10.
  • Una nueva aplicación rediseñada para 2026.
United Airlines.jpg
United instal&oacute; Starlink en la mayor parte de la flota 737-800 y 900, pero no es gratuita

Pero no serán los únicos

A mediados de octubre una máquina de United despegó de Newark con destino a Houston, resultó la primera unidad de una empresa de los Estados Unidos en ofrecer Wi-Fi Starlink con conectividad tanto para dispositivos personales como para las pantallas de entretenimiento a bordo.

La aerolínea prevé instalar Starlink en 15 aviones 737-800 Max y como hasta el cierre de octubre tenía la mitad de la flota regional relacionada esperan llegar a fin de año para tener un tipo de aeronave adicional certificada en el mismo servicio.

A diferencia de los británicos el uso de Wi-Fi de Starlink será gratuito solo, para los miembros de United MileagePlus.

