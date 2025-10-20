Caos mundial: Amazon Web Services colapsó y paralizó servicios en todo el planeta

Lance Ulanoff, editor de TechRadar, explicó la dimensión del problema: "Es como: ‘¿Para qué construir la casa si solo vas a vivir en ella?’. Hemos diseñado todo para funcionar con conectividad constante, y cuando se desconecta, prácticamente todo se vuelve inútil".

Descentralizar o seguir a merced de unos pocos

Lo que AWS hizo eficiente durante años, centralizar servidores para millones de clientes, también se convirtió en su punto más débil. Cada interrupción de este tipo genera inmediatamente que bancos como Lloyds y Halifax, plataformas de streaming, aerolíneas y hasta los servicios públicos sufran paralizaciones instantáneas.

Recordemos que, en 2024 cuando se cayó CrowdStrike, se produjeron péridas superiores a US$ 5.000 millones en empresas de la lista Fortune 500, otra evidencia de lo vulnerable que es la economía digital frente a un solo proveedor.

image La centralización de la nube convierte a unos pocos gigantes en puntos críticos vulnerables. La descentralización existe como alternativa, pero requiere tiempo, conocimiento y voluntad.

Claramente, dependemos de unos pocos gigantes tecnológicos y la descentralización existe como alternativa, ya sea en OwnCloud, Diaspora o blockchain, pero se necesita conocimientos, tiempo y voluntad, y la mayoría de las empresas opta por la comodidad de AWS, Google Cloud o Microsoft Azure. En esta línea, Rimesh Patel, consultado por El País, resumió la situación: "Lo que empezó como una falla puntual terminó afectando sistemas clave al inicio de la semana laboral".

Y es que internet, tal como lo usamos todos los días, es toda una oligarquía. Cada aplicación, juego o servicio que funciona sin que lo pensemos depende de nodos invisibles que, cuando fallan, dejan a millones de personas a merced de unos pocos.

Ahora, la pregunta es: ¿vamos a seguir confiando en que esos pocos controlen prácticamente todo lo que hacemos en línea, o habría que repensar cómo distribuimos los pilares de nuestra vida digital?

