Las ventas de los comercios pymes registraron en 2025 una caída del 3,5%

El que más sufrió fue Librería, con una retracción del 6,3%.

Los otros rubros con mayor caída real fueron

-Cosméticos y perfumería: -5,6%

-Indumentaria: -3,3%

-Equipos periféricos, accesorios y celulares: -3,2%

-Calzado y marroquinería: -1,9%

El único sector que logró un desempeño positivo fue Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video, con una leve suba del 0,6% interanual.