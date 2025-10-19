Las ventas de los comercios pymes registraron en 2025 una caída del 3,5%

Se trató del cuarto descenso interanual consecutivo en una de las fechas clave para el consumo de las familias de Argentina; el Día de la Madre.
Un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa reveló que los descuentos especiales no lograron revertir la crisis.
De acuerdo al análisis de CAME, “el resultado es un reflejo de la pérdida generalizada de poder adquisitivo ya que el gasto de los hogares sigue condicionado por la restricción del ingreso real”.
Rubro por rubro de pymes, según CAME
De los 6 sectores relevados, 5 registraron caídas interanuales en sus ventas.
El que más sufrió fue Librería, con una retracción del 6,3%.
Los otros rubros con mayor caída real fueron
-Cosméticos y perfumería: -5,6%
-Indumentaria: -3,3%
-Equipos periféricos, accesorios y celulares: -3,2%
-Calzado y marroquinería: -1,9%
El único sector que logró un desempeño positivo fue Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video, con una leve suba del 0,6% interanual.