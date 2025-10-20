urgente24
Secretos Inconfesables: Otra vez Fred Machado, cisne negro de Javier Milei (y José Luis Espert)

FOTO: xAI / Grok.
“Entre gitanos no nos miremos las cartas”: Fred Machado para José Luis Espert pero ¿qué sabe Javier Milei? En 6 días se vota ¿Cuándo se conocerá la verdad?

20 de octubre de 2025 - 01:58

No es la campaña electoral que imaginaron Javier Milei y Karina Milei. Mucho menos la imaginó así José Luis Espert. La economía, un desastre. Y además el cisne negro: Fred Machado, una agonía que no ha terminado. Difícil conocer hasta dónde puede llegar porque la sensación es que todavía no conocemos la historia verdadera.

La entrevista de Caro Fernández que se ha difunido por A24 / AM 990 Splendid / Noticias Argentinas (Alpha Media / Marcelo Fígoli), es de antes que se lo llevaran de la chacra familiar en la Provincia de Río Negro, para iniciar los trámites de extradición, pero sigue siendo actual... a 6 días de la elección del domingo 26/10, que Milei prometió ganar. Es lo que le exigen Donald Trump y Scott Bessent. Frases que quedaron del diálogo:.

  • "“Me mandaron un mensaje. A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje: ‘Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana’. La respuesta fue: ‘Mensaje recibido’”.
  • "Yo no tengo ni Facebook, imaginate pelearte con cada estúpido que habla, con cada noticia falsa que se da. Mi tema fue un tema de plata, no un tema de drogas. Los narcos están donde están y yo creo que el poder sabe, hasta los mismos gringos saben".
  • "Espert del 19 no era el Espert del 25. El Espert del 25 se convirtió en lo que combate. (...) Le diría hoy: 'Flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes'... Entre gitanos no nos miremos las cartas".

En tanto, Donald Trump enemistándose con los productores pecuarios de su país... por Javier Milei. Donald Trump dijo que su gobierno está considerando volver a comprar carne vacuna argentina, una medida que podría significar un salvavidas para el campo. El anuncio llegó acompañado de una frase mjuy curiosa sobre la situación del país: "Argentina está luchando por su vida. ¿Entienden lo que eso significa? No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede".

¿A quién va dirigida la descripción? ¿A los estadounidenses? ¿A los argentinos? Faltan 6 días para la elección ¿y si de todos modos pierden Milei?

Pregunta inevitable: ¿Le han explicado a Donald Trump que cada vez que habla, Javier Milei pierde más electores?

Bienvenidos al VIVO de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Peña:

Cuenta regresiva hacia el domingo 26/10

El domingo próximo, los argentinos elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales.

Según Javier Milei, es una elección decisiva para su Administración. Coinciden Donald Trump y Scott Bessent.

125 fuerzas políticas competirán en todo el país, de las cuales 57 son alianzas conformadas por varios partidos. Estos frentes varían según cada distrito.

La Libertad Avanza (LLA), liderada por Karina Milei , se presenta en las 24 jurisdicciones, ya sea sola o en acuerdos con otros partidos. En 16 distritos, LLA estableció alianzas, incluyendo CABA, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Río Negro, entre otros.

En 9 de esos distritos, la coalición incluye al PRO.

En Río Negro, la ruptura con el PRO llevó a LLA a aliarse con Republicanos Unidos y Creo Río Negro, encabezando Aníbal Tortoriello la lista de diputados.

En Chaco, Mendoza, Tierra del Fuego y otras provincias, LLA combinó acuerdos con la UCR y el PRO, mostrando una estrategia de expansión territorial cuidadosa.

En cuanto a Provincias Unidas, se presenta en 16 provincias, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y CABA. Este frente busca romper la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Ejemplos:

  • Córdoba: Juan Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas, mientras que el PRO provincial también lleva candidatos propios.
  • CABA: Martín Lousteau es el primer candidato a diputado nacional y Graciela Ocaña a senadora.

El peronismo presenta candidatos en las 24 provincias, pero su oferta está fragmentada:

Fuerza Patria, su sello nacional, compite en 14 provincias.

En otras provincias, el peronismo adopta nombres provinciales vinculados a gobernadores locales, como Fuerza Entre Ríos, Fuerza San Juan o Fuerza Santacruceña.

La fragmentación implica que, al sumar los votos, no siempre será posible contabilizar el resultado del peronismo como bloque nacional.

Además, en varias provincias surgen listas internas que compiten por fuera del PJ nacional, reflejando disputas locales y diferencias estratégicas.

Ejemplos destacados:

  • Córdoba: además de la lista de Provincias Unidas con Schiaretti, habrá otra boleta con Natalia de la Sota y una más bajo el sello de Fuerza Patria.
  • Salta: el ex gobernador Urtubey encabeza la lista de Fuerza Patria, mientras que Sergio Leavy compite por el Partido de la Victoria.
  • Tierra del Fuego: tres ofertas distintas, incluyendo Fuerza Patria, el Frente Grande y Defendamos Tierra del Fuego.
En varios ataques Israel mató 45 personas en Gaza

La agencia de defensa civil y los hospitales de Gaza informaron que una serie de ataques aéreos israelíes en el territorio mataron al menos a 45 personas el domingo, actualizando la cifra anterior de 33.

El ejército israelí afirmó haber atacado decenas de objetivos de Hamás en la Franja de Gaza, mientras tanto Israel como Hamás se acusaban mutuamente de violar el alto el fuego de nueve días negociado por el presidente estadounidense Donald Trump.

"Al menos 45 personas murieron como resultado de los ataques aéreos israelíes en diversas zonas de la Franja de Gaza", declaró a la AFP Mahmud Bassal, portavoz de la agencia de defensa civil, que opera como un servicio de rescate bajo la autoridad de Hamás.

Cuatro hospitales de Gaza confirmaron el número de muertos a la AFP, indicando que habían recibido a los muertos y heridos.

El Hospital Al-Awda en Nuseirat informó de 24 muertos y 73 heridos en múltiples ataques en el centro de Gaza.

El Hospital Al-Aqsa informó de 12 muertos por bombardeos cercanos, mientras que el Hospital Nasser en Khan Yunis informó de cinco muertos y el Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza confirmó cuatro fallecidos.

Anteriormente, Bassal detalló varios de los ataques.

Embed
Donald Trump contra los productores de USA por la carne argentina

trump milei carne

Donald Trump sobre la Argentina cuando los periodistas lo consultaron a bordo del Air Force One que lo trasladaba desde Florida a Washington DC acerca del perjuicio que la ayuda a la Argentina provocaría en los granjeros estadounidenses.

-¿Qué tienen que decirle a los granjeros que sientes que el acuerdo está beneficiando a la Argentina más que a ellos?

-Mire, la Argentina está luchando por su vida, señorita. No sabes nada al respecto. ¿Entiendes lo que eso significa? Están muriendo. Ellos no tienen dinero, no tienen nada. Ellos están trabajando duro para sobrevivir en el mundo libre. Resulta que me gusta el Presidente de Argentina, está haciendo lo mejor que puede. Pero el tema es que se están muriendo.

Luego, le preguntaron detalles de lo que mencionó al deslindar perjuicios sobre la producción de soja estadounidense acerca de la posibilidad de comprar carne.

"Compraríamos carne de res de Argentina. Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne."

Los acuerdos comerciales bilaterales en negociación entre Buenos Aires y Washington podrían incluir la ampliación de cuotas de ingreso de carne argentina y una reducción arancelaria, de acuerdo con trascendidos.

¿Qué pasará con Santiago Caputo el Día Después?

Interesante Liliana Franco recorriendo los pasillos de la Casa Rosada y más allá. En Ámbito Financiero ella escribió:

"(...) “Desprenderse de Santiago no es fácil, maneja muchas áreas estratégicas del gobierno”, afirman en su entorno. Recuerdan que a la administración Milei le es difícil contar con cuadros profesionales y más aún con “la dificultad que supone tener los sueldos congelados hace dos años”.

El poder de Santiago abarca al ministerio de Salud, Mario Lugones; al secretario de Justicia, Sebastián Amerio; al Jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; a la Secretaria de Planeamiento Normativo de Presidencia, María Ibarzábal Murphy; al Secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher; al presidente del ENACOM, Juan Martín Ozores; al titular de ARSAT, Mariano Greco; al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; al secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo, y al titular de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, entre otras áreas como aduanas e impositiva.

Además, es el artífice de la comunicación digital del gobierno, una de las herramientas más eficaces para construir (destruir) la imagen de los políticos. Bien lo sabe Karina que ha sido culpada por la sociedad como “coimera” sin que se haya sustanciado alguna prueba, al menos por ahora, en la Justicia.

“¿Se imaginan reemplazar a tantas personas?” repiten en su entorno. Algunos en la Rosada deslizan que quizás el mayor aporte de Mauricio Macri sería acercar colaboradores.

No se trata sólo de reemplazar cargos, también Santiago Caputo suele ser el hombre de consulta para varios funcionarios del gobierno dado que “tiene poder decisión”.

Por el contrario, gobernadores comentan que en más de una oportunidad conversan algún tema con el jefe de gabinete y luego en la práctica no se concreta. Pero, en la Casa Rosada se sostiene que fue Milei quien debilitó el poder de sus ministros al reconocer que la autoridad la tienen por un lado Karina y por el otro Santiago.

“Esto debe cambiar”, admiten algunos ministros, tiene que quedar bien clara la cadena de mando. (...)".

santiago caputo javier milei 333
Javier Milei y Santiago Caputo apuestan al rescate desde USA.

Javier Milei y Santiago Caputo apuestan al rescate desde USA.

Alberto Weretilneck / Claudio Cicarelli / Lorena Villaverde / Fred Machado

Caro Fernández por Noticias Argentinas:

"(...) En 2016, de la mano de Javier Naselli, ejecutivo de la firma UBS, Fred se reunió con ocho gobernadores, entre ellos Sergio Uñac de San Juan, Juan Manuel Urtubey (de Salta), Juan Manzur (de Tucumán), Ricardo Colombi (de Corrientes) y Alberto Weretilneck (de Río Negro). El entramado en su provincia natal tiene aristas interminables y peligrosas para el actual gobernador.

En principio, Weretilneck comenzó el capítulo Machado cometiendo los mismos errores de comunicación que Espert: mintiendo. Según el mandatario rionegrino, el encuentro se produjo por pedido de dirigentes del equipo de la Liga Argentina de Básquet Deportivo Viedma, hecho que desmintió el propio Fred Machado.

Por otro lado, la figura de Claudio Cicarelli desestabiliza de tal manera al gobierno rionegrino que lleva al gobernador a embarrar su propia cancha: admite que Cicarelli fue adscripto al bloque de Juntos Somos Río Negro —presidido por Facundo López, su monje negro y candidato a senador nacional—, que no trabaja, y resalta que fue despedido hace un par de semanas. Inventa una justificación que lo incrimina: avala el cobro de haberes sin trabajar, intentando desligar la responsabilidad al club de básquet, entidad deportiva que recibió —como otras organizaciones sociales (comedor de Lorena Alan, asociaciones protectoras de animales)— colaboración del entonces empresario Federico Machado.

Weretilneck tampoco pudo explicar por qué Cicarelli adquirió una cantidad irrisoria de permisos de explotación de canteras para extraer arenas silíceas (el 39 %), permisos otorgados por la Subsecretaría de Minería de la provincia, dependiente de la Secretaría de Energía, a cargo de Andrea Confini, pareja del gobernador y segunda candidata a senadora nacional. Dato a tener en cuenta: ¿existe incompatibilidad de funciones para un empleado del Estado que accede a permisos de explotación? Para culminar la autoencerrona, el gobernador Weretilneck, en un ataque de furia, despidió al periodista Luciano Barroso —empleado (como el 80 % de los comunicadores) de la administración provincial— doce horas después de cubrir el caso Machado para un medio nacional.

(...) Hay un hilo inapelable que une a Machado con el gobierno libertario: su candidata a senadora nacional, Lorena Villaverde, sería pareja de Claudio Cicarelli, supuesto testaferro del hombre que será extraditado en cuestión de días. Un funcionario del Ministerio de Capital Humano, Hernán Núñez, es socio de Claudio Cicarelli en Gold & Sand, empresa constituida en Río Negro a la que Weretilneck le otorgó permisos y cesión de tierras fiscales para la explotación minera. (...)".

Lorena Villaverde DIPUTADA NACIONAL.jpg
Lorena Villaverde y Javier Milei.

Lorena Villaverde y Javier Milei.

Francisco Onetto, el hilo entre Federico Machado y Javier Milei

Caro Fernández para GPS (A24), por AM 990 Spendid y Noticias Argentinas:

"(…) Son alrededor de las 12:00 a. m. Federico Machado se dirige a la cocina para hablar con su abogado. Me llega una captura de pantalla de Rolando: “La Corte habilitó la extradición de Fred Machado”. Le hago una seña para que corte. Me hace un gesto de "esperá" con la mano. Le señalo mi teléfono y le acerco la pantalla. Lee. “Boludo, acá estoy leyendo que habilitaron la extradición”, levanta el tono de su voz. Corta. Se sienta en un sillón. Los perros corren a sus pies.

Él supo antes que nadie, como una profecía íntima, que habían entregado su cabeza. ¿Quiénes? Los mismos que lo ocultaron en una casa con costa de río hace cuatro años y medio. Los que construyeron un relato político antidelito mientras recibían dinero sucio para sus campañas. Hoy, el presunto narco argentino, tiene todas las fichas para perder la partida, al menos, en esta mano y en esta mesa de juego.

Viene la hermana, con los ojos rojos. Me hace una seña. Me dice que Francisco le avisó que es cuestión de minutos. No le creo nada a Onetto. Machado me pregunta qué creo. Le digo que para mí no se lo van a llevar ya. Que hagamos la nota. Me pide que no me vaya hasta que se lo lleven. Que no lo deje solo. (…)

La quita de apoyo a José Luis Espert por parte del Gobierno dejó al hombre acusado de lavado de activos provenientes del narcotráfico sin su arma de negociación. Francisco Onetto, como abogado de Machado, es un gran abogado de Javier Milei. (…)".

En el plano personal, Machado se mostró quebrado. Admitió que se arrepiente "totalmente" de haber ido a Guatemala, un lugar que, según él, lo "deshumanizó mucho". También reconoció que su familia y amigos no quedaron a su lado y que trata de que su hijo "siga su vida normal".

El mensaje final para su hijo fue desgarrador: "Que no confíe en las personas. Que no se meta en problemas. Que es una buena persona. Que tenga empatía con los necesitados. Que lea la Biblia". Y para el público, una advertencia final: "No se crean lo que leen".

Embed

