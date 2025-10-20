Secretos Inconfesables: Otra vez Fred Machado, cisne negro de Javier Milei (y José Luis Espert)

Live Blog Post

Cuenta regresiva hacia el domingo 26/10

El domingo próximo, los argentinos elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales.

Según Javier Milei, es una elección decisiva para su Administración. Coinciden Donald Trump y Scott Bessent.

125 fuerzas políticas competirán en todo el país, de las cuales 57 son alianzas conformadas por varios partidos. Estos frentes varían según cada distrito.

La Libertad Avanza (LLA), liderada por Karina Milei , se presenta en las 24 jurisdicciones, ya sea sola o en acuerdos con otros partidos. En 16 distritos, LLA estableció alianzas, incluyendo CABA, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Río Negro, entre otros.

En 9 de esos distritos, la coalición incluye al PRO.

En Río Negro, la ruptura con el PRO llevó a LLA a aliarse con Republicanos Unidos y Creo Río Negro, encabezando Aníbal Tortoriello la lista de diputados.

En Chaco, Mendoza, Tierra del Fuego y otras provincias, LLA combinó acuerdos con la UCR y el PRO, mostrando una estrategia de expansión territorial cuidadosa.

En cuanto a Provincias Unidas, se presenta en 16 provincias, incluyendo Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz y CABA. Este frente busca romper la polarización entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Ejemplos:

Córdoba: Juan Schiaretti encabeza la lista de Provincias Unidas, mientras que el PRO provincial también lleva candidatos propios.

CABA: Martín Lousteau es el primer candidato a diputado nacional y Graciela Ocaña a senadora.

El peronismo presenta candidatos en las 24 provincias, pero su oferta está fragmentada:

Fuerza Patria, su sello nacional, compite en 14 provincias.

En otras provincias, el peronismo adopta nombres provinciales vinculados a gobernadores locales, como Fuerza Entre Ríos, Fuerza San Juan o Fuerza Santacruceña.

La fragmentación implica que, al sumar los votos, no siempre será posible contabilizar el resultado del peronismo como bloque nacional.

Además, en varias provincias surgen listas internas que compiten por fuera del PJ nacional, reflejando disputas locales y diferencias estratégicas.

Ejemplos destacados: