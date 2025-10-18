Marcelo Gallardo respira: River le ganó a Talleres y está en zona de Libertadores

River quiere terminar con la mala racha ante Talleres de Córdoba que lucha con quedarse en 1era División
El Millonario se encuentra sumergido en una dramática crisis futbolística luego de perder seis de sus últimos siete partidos por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja.
En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.
Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.
"TENEMOS UN GRAN GRUPO QUE TODOS TIRAN PARA ADELANTE"Franco Armani analizó el momento de River en la previa del partido ante Talleres#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZQkiIf0Nj3— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2025
Ya está la formación de Marcelo Gallardo para enfrentar a Talleres de Córdoba
¡¡TEVEZ VS. GALLARDO!! Formaciones confirmadas en el Kempes para que Talleres reciba a River por la fecha 13 del #TorneoClausura. En el Millo, Rivero jugará de lateral izquierdo... pic.twitter.com/93UrAo6h0l— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025
ASÍ FORMARÁ RIVER EN CÓRDOBA Gallardo confirmó el equipo titular que enfrentará a Talleres.@maxigrillo Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite en https://t.co/rq6sQOr7sM#LPFxTNTSports pic.twitter.com/9saNQbRd8Z— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2025
Arrancó el 1er. Tiempo y River atacó de entrada a Talleres
River le imprime presión alta a Talleres con el empuje de Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña para intentar salir de contragolpe.
El Millonario intenta golpear pero la defensa de Talleres le cierra los espacios por el lateral derecho. River tiene el control de la pelota pero le cuesta vulnerar al arco defendido por Guido Herrera.
El saludo y reconocimiento de dos leyendas del fútbol argentino
¿Título para esta foto? pic.twitter.com/Qmg7UDehVt— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025
¡Dos históricos del fútbol argentino! El gran saludo entre TEVEZ y GALLARDO en Córdoba. pic.twitter.com/ZtQaj4tr8C— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2025
Talleres inquietó el arco de Franco Armani y empata 0-0 con River
10’ Talleres marcó la primera acción del partido con un remate de Rick que pasó cerca del palo izquierdo de Franco Armani y todavía empata 0-0 con River.
AVISÓ TALLERES Remate de Rick que pasó cerca del palo de ArmaniViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/6ZD8vuTLq3— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 18, 2025
Problemas de comunicación para Ariel Penel y partido detenido
12’ El árbitro Ariel Penel tiene serios problemas de comunicación a causa de que perdió contacto con sus asistentes y el partido quedó detenido unos segundos para que puedan corregirle dicho desperfecto técnico. Mientras tanto, River y Talleres de Córdoba empatan 0-0.
Maximiliano Salas dilapidó dos ocasiones de poner en ventaja a River frente a Talleres
25’, Maximiliano Salas tuvo, en dos ocasiones, la apertura del tanteador para River cuando disparó dos remates sin destino. Uno de ellos, Guido Herrera pudo controlar la situación con seguridad y solvencia, por otro lado, Salas ejecutó un zurdazo que no llevó peligro al arco de Herrera. Por el momento, River y Talleres empatan 0-0 en el estadio Mario Alberto Kempes.
Talleres volvió a causarle susto a River y empatan 0-0
25’ Talleres de Córdoba se aprovechó del desconcierto de River lo que le permitió a Ulises Ortigoza elaborar una gran jugada individual desde el sector derecho y le sirvió un pase a Federico Girotti que motivó el despeje de Paulo Díaz. Por el momento, River y Talleres igualan 0-0.
Festeja Gallardo: River le gana 0-1 a Talleres y parece que corta la mala racha
37’ River le gana 0-1 a Talleres de Córdoba parece que empieza a enderezar su rumbo futbolístico con gol de Gonzalo Montiel que el arquero Guido Herrera no logró despejar y la terminó metiendo él, luego de una gran subida por izquierda del “Millonario” en la que remató Casco y el rebote le quedó al campeón del mundo.
¡GOLAZO DE RIVER! Del jugadón de Maxi Salas a la definición de Cachete Montiel... El Millonario le gana 1-0 a Talleres en Córdoba. pic.twitter.com/YobVZ2Xpak— SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025
El fuerte cruce entre Martínez Quarta y Federico Girotti
Cruce picante entre Martínez Quarta y Federico Girotti Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/sNQJHCWxph— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
Talleres alcanzó el empate 1-1 pero fue anulado por posición adelantada
42’ Talleres de Córdoba alcanzó el empate 1-1 frente a River en el estadio Mario Alberto Kempes de la mano de Augusto Schott que aprovechó un mal despeje del arquero Franco Armani. Sin embargo, el árbitro del encuentro Ariel Penel revisó la acción en el VAR y constató que Shott se encontraba adelantado, corrigió el falló y el Millonario continúa ganándole 0-1 a la “T”.
ANULADO EL EMPATE DE TALLERES ANTE RIVER Tras revisión del VAR, Schott se encontraba adelantado y Penel corrigió el falloViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/JFcukPN5YI— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
LLEGÓ EL EMPATE DE TALLERES Schott aprovechó el rebote de Armani y anotó el 1-1 ante RiverViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/k5c3QoZvg8— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
Final del 1er. Tiempo, River le gana a Talleres de Córdoba 0-1
En un encuentro salpicado por la polémica, River le gana 0-1 a Talleres de Córdoba en un primer tiempo demasiado parejo y, por momentos, resistido por parte de ambos equipos que están necesitados de un triunfo.
El cuadro millonario se puso en ventaja, a los 37’, del primer tiempo con gol de Gonzalo Montiel, tras una gran proyección por izquierda de Milton Casco. No obstante, el alivio le duró muy poco a los de Marcelo Gallardo a causa de que Augusto Schott aprovechó un mal despeje del arquero Franco Armani y anotó el 1-1. Sin embargo, el árbitro del encuentro Ariel Penel revisó la acción en el VAR y constató que Shott se encontraba adelantado, corrigió el falló y el Millonario continúa ganándole 0-1 a la “T”.
En el tramo final del primer tiempo, Lautaro Riveros debió dejar la cancha por una lesión e ingresó Casco, quien sería clave en el gol. Luego, el árbitro mostró varias tarjetas amarillas: primero a Riveros antes de su salida, luego al propio Casco y a Girotti y Martínez Quarta por una discusión.
Arrancó el 2do Tiempo, River le gana a Talleres de Córdoba 0-1
Se puso en marcha el segundo tiempo y River le gana 0-1 a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes. En esta instancia, los dos equipos realizaron movimientos en sus respectivos bancos de suplentes.
Por el lado de River salió Santiago Lencina e ingresó Matías Galarza Fonda.
En Talleres, Carlos Tevez realizó dos cambios: entraron Rubén Botta y Luis Angulo, salieron Valentín Depietri (lesionado) y Ulises Ortegoza.
River le gana 0-1 a Talleres en un partido peleado en ambas áreas
6’ River le gana 0-1 a Talleres de Córdoba y disputan un segundo tiempo que tornó peleado, con jugadas peligrosas en ambas áreas la más clara fue un centro de Federico Girotti que Luis Angulo remató de cabeza y el arquero Franco Armani supo controlar la situación.
ARMANI SALVÓ A RIVER Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ngUAYwo53V— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
Marcelo Gallardo respira aliviado, River le gana 0-2 a Talleres de Córdoba
22’ Marcelo Gallardo está camino a cortar la mala racha de River que le gana 0-2 a Talleres de Córdoba con una tremenda definición de Maximiliano Meza tras un preciso pase de Facundo Colidio.
RIVER AMPLIÓ LA VENTAJA EN CÓRDOBA Gran jugada de Colidio con caño incluido y asistencia a Meza para el 2-0 sobre TalleresViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/6TE7V3NO4p— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
River saboreó el tercero y le sigue ganando a 0-2 a Talleres
32’ River bordeó el tercer tanto tras un gran pase de Gonzalo Montiel por la banda en la que Facundo Colidio llegó por el medio del área pero remató mordido y la pelota le llego mansa al guardavalla Guido Herrera.
Marcelo Gallardo respira: River le ganó a Talleres y está en zona de Libertadores
Marcelo Gallardo recibió una bocanada de aire fresco en la noche de este sábado (18/10) tras la victoria de River ante Talleres de Córdoba 0-2 en el estadio Mario Alberto Kempes por el partido que correspondió a la décimo tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025.
Tras la victoria frente a la “T”, el Millonario se metió en zona de Copa Libertadores en la Tabla Anual. Por otro lado, cuadro riverplatense cortó la mala racha seis caídas de sus últimos siete partidos que tuvieron a Gallardo en la cuerda floja.
En el Torneo Clausura había caído en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que había perdido tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El cuadro millonario se puso en ventaja, a los 37’, del primer tiempo con gol de Gonzalo Montiel, tras una gran proyección por izquierda de Milton Casco. No obstante, el alivio le duró muy poco a los de Marcelo Gallardo a causa de que Augusto Schott aprovechó un mal despeje del arquero Franco Armani y anotó el 1-1. Sin embargo, el árbitro del encuentro Ariel Penel revisó la acción en el VAR y constató que Shott se encontraba adelantado, corrigió el falló y el Millonario continúa ganándole 0-1 a la “T”.
En el tramo final del primer tiempo, Lautaro Riveros debió dejar la cancha por una lesión e ingresó Casco, quien sería clave en el gol. Luego, el árbitro mostró varias tarjetas amarillas: primero a Riveros antes de su salida, luego al propio Casco y a Girotti y Martínez Quarta por una discusión.
En la instancia decisiva, los dos equipos mostraron una cara totalmente opuesta a diferencia del inicio y se animaron a atacar con jugadas peligrosas en ambas áreas la más clara fue un centro de Federico Girotti que Luis Angulo remató de cabeza y el arquero Franco Armani supo controlar la situación.
Con el correr de los minutos y cuando todo parecía entender que el marcador no se movería, Maximiliano Meza estampó el 0-2 para River tras un preciso pase de Facundo Colidio, a los 32’, que hizo estallar a todo el banco millonario.
En el epílogo, el combinado riverplatense bordeó el tercer tanto tras un gran pase de Gonzalo Montiel por la banda en la que Colidio llegó por el medio del área pero remató mordido y la pelota le llego mansa al guardavalla Guido Herrera.
Finalmente, River cumplió, ganó, no brilló pero volvió a sumar puntos y sueña con meterse en la Copa Libertadores 2026.
RIVER VOLVIÓ A PUESTOS DE LIBERTADORES— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 19, 2025
El equipo de Gallardo llegó a los 52 puntos y escaló a la segunda posición de la tabla anual.
Superó a Boca y Argentinos Juniors. pic.twitter.com/R09rFgmHoE
EL MILLONARIO CORTÓ LA MALA RACHA— SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025
River le ganó 2-0 a Talleres, volvió al triunfo tras cuatro derrotas consecutivas en el #TorneoClausura y regresa al segundo lugar en la tabla anual
Gonzalo Montiel y Maxi Meza los goles
La T continúa a 3 puntos de Aldosivi, quien… pic.twitter.com/jHs7MXuizZ
