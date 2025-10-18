Marcelo Gallardo respira: River le ganó a Talleres y está en zona de Libertadores

Live Blog Post

River quiere terminar con la mala racha ante Talleres de Córdoba que lucha con quedarse en 1era División

El Millonario se encuentra sumergido en una dramática crisis futbolística luego de perder seis de sus últimos siete partidos por lo que su director técnico Marcelo Gallardo está en la cuerda floja.

En el Torneo Clausura cayó en sus últimas cuatro presentaciones, mientras que perdió tanto en la ida como en la vuelta de la serie de cuartos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras de Brasil. Su único triunfo fue contra Racing, en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Esta seguidilla de derrotas provocó que el equipo “Millonario” cayera a la quinta posición en la Zona B, luego de lo que había sido su gran arranque de torneo. Además, está tercero en la tabla anual, aunque si bien está en puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026, no puede seguir dejando puntos en el camino.

Talleres, por su parte, está en plena lucha por la permanencia. El equipo cordobés, que acumula cinco partidos sin perder en el Torneo Clausura, tiene 27 puntos en la tabla anual, aunque está muy cerca de Aldosivi y San Martín de San Juan, que son los equipos que estarían perdiendo la categoría.