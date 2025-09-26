Hablan de interna en River: Qué pasó entre Marcelo Gallardo y la dirigencia

En el programa CEF de AZZ (de Flavio Azzaro), el cronista declaró: “Voy a contar algo que no contaba hace un tiempo porque pensaba que iba a generar problemas”.

Con la eliminación ya consumada, Pantich detalló: “Si quieren, busquen la lista de convocados de River y van a ver que hay 22 jugadores. Para los partidos de Copa Libertadores se pueden incluir 24 y firman planilla 23”.

Luego amplió: “Me contaron que Gallardo hace esto porque está enojado por el corto plantel que tiene. Los dirigentes de River sienten que ya le cumplieron todo”.

image

Finalmente, Renzo aseguró que el entrenador consideraba necesarios uno o dos refuerzos más, pero desde la dirigencia le habrían respondido que ya habían invertido mucho dinero para reforzar el plantel a su gusto

Lo que viene para River

Son dos las competencias que le quedan a River Plate para intentar cerrar de la mejor manera este 2025.

Por un lado, disputará el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Millonario marcha segundo en la zona B —detrás de Deportivo Riestra— y además lidera la tabla anual.

El próximo compromiso por esta competencia será este domingo 28 de septiembre, a las 18 horas, frente a Riestra en el estadio Monumental.

Por otro lado, la Copa Argentina representa una exigencia adicional. La actual crisis deportiva de River podría profundizarse si el equipo pierde ante Racing en los cuartos de final, el jueves 2 de octubre a las 18 horas, en el Gigante de Arroyito de Rosario.

Ese cruce ante la Academia tendrá un condimento especial por la presencia de Maximiliano Salas en el club de Núñez y todo lo que implicó su salida de Avellaneda.

Embed

En cuanto a Marcelo Gallardo, cabe recordar que tiene contrato hasta diciembre de este año y en el medio, habrá elecciones para decidir la próxima dirigencia del conjunto Millonario.

Será interesante ver si la decisión que toma la nueva cúpula directiva es renovarle o no al Muñeco.

+ EN GOLAZO 24

A pesar del triunfo, Abel Ferreira destrozó a los hinchas del Palmeiras

River y los 62 millones en refuerzos no lo entienden: ¿a qué quiere jugar Gallardo?

"Sé de lo que es capaz": Salvio bancó a un jugador de Boca de bajo presente

Estudiantes dejó el corazón, forzó los penales pero chocó con Rossi: Flamengo avanzó a semis