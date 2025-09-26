Cecilia Milone volvió a ser noticia, pero esta vez por la furia que desató en plena avenida Corrientes, frente a las cámaras. Lo que empezó como una noche de teatro terminó en un cruce con el periodismo, donde la actriz dejó frases filosas y un gesto que todavía divide opiniones.
"ABUSADORES EMOCIONALES"
"No es no": Cecilia Milone explotó de furia contra los periodistas en Corrientes
Cecilia Milone se cruzó con la prensa tras el estreno de Viuda e Hijas y protagonizó un tenso momento lleno de gritos, abrazos y acusaciones a los noteros.
La noche de teatro que se quebró en Corrientes
El público fue al Multitabarís a ver Viuda e Hijas, la comedia de Alfonso Paso Jr. dirigida por Héctor Díaz, pero se fue hablando de Cecilia Milone. Estaba todo el elenco: Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala, María Fernanda Callejón; también Pepe Cibrián, Carolina Papaleo, El Turco Naim, Iliana Calabró, hasta el ex Gran Hermano Alfa.
Sin embargo, la que concentró todas las miradas fue Milone, que llegó sonriente y se fue desencajada.
En un principio quiso ponerle humor: "Soy la Greta Garbo de los móviles", lanzó con sonrisa cómplice. Pero el juego se cortó rápido y, apenas los noteros insistieron con preguntas como el clásico "¿Estás enamorada?" o "¿Te cuesta hablar un poquito, Ceci?", su tono cambió: "No es no en todo. No quiero hacer móviles. No quiero", repitió, visiblemente alterada.
Los gritos subieron, las cámaras no bajaron y el clima se tensó al punto de que la seguridad del teatro tuvo que intervenir. En medio del caos apareció Callejón, que la abrazó frente a todos. "Ella es mi nueva mejor amiga", dijo Milone mientras acusaba a los periodistas de ser "abusadores emocionales".
La escena terminó afuera, con la actriz plantada en la vereda de Corrientes repitiendo: "¡No hablo más! Resisto archivo. Con ustedes no hablo más. Hablo por mis redes". Un gesto que, lejos de cerrar el tema, lo reavivó.
La contradicción de Cecilia Milone: Pide silencio pero se expone
La pelea con los medios no se explica sola. Detrás está la historia que Milone no logra soltar: su relación extramatrimonial con el fallecido Chico Novarro. Fue ella misma quien eligió reabrir esa herida el 4 de septiembre, con un posteo en Instagram recordando su cumpleaños: "Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: ‘Hola, era el llamado que estaba esperando…’". Una frase nostálgica que cayó pésimo en la familia Novarro.
Julieta Novarro, hija del músico, lo dijo claro en Teleshow: "Cuando no está el otro, todo pierde legalidad". Y remató con un ejemplo filoso: "Es como que mañana fallece Luis Miguel y yo te cuento que en el 98 tuve un vínculo y me amó. ¿Qué sé yo? Andá a preguntárselo a él". Palabras que dejan a Milone en un lugar incómodo: el de quien expone su intimidad sin que haya otra voz para confirmarla o desmentirla.
Ese es el verdadero problema. Milone reclama respeto, pero al mismo tiempo alimenta la exposición con sus propios posteos. Pide que no hablen de su vida privada, pero la pone sobre la mesa en sus redes. Quiere correrse de los micrófonos, pero aparece en estrenos sabiendo que los móviles van a estar ahí.
En esa contradicción se mueve hoy la actriz: entre el deseo de ser reconocida por su trabajo artístico y la realidad de que cada una de sus apariciones se transforma en escándalo. Lo del Multitabarís fue la confirmación de un límite que ella intenta imponer a los gritos. La incógnita es si podrá sostenerlo, o si seguirá atrapada en un círculo que la convierte, cada vez más, en personaje de conflicto antes que en artista.
