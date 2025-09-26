"No es no": Cecilia Milone explotó de furia contra los periodistas en Corrientes

Embed Cecilia Milone contó en #PuroShow que está retirada de los medios y apuntó fuertemente contra los periodistas: "¡ustedes son todos abusadores emocionales!".#lovieneltrece pic.twitter.com/gFkPG5yPa4 — eltrece (@eltreceoficial) September 25, 2025

Los gritos subieron, las cámaras no bajaron y el clima se tensó al punto de que la seguridad del teatro tuvo que intervenir. En medio del caos apareció Callejón, que la abrazó frente a todos. "Ella es mi nueva mejor amiga", dijo Milone mientras acusaba a los periodistas de ser "abusadores emocionales".

La escena terminó afuera, con la actriz plantada en la vereda de Corrientes repitiendo: "¡No hablo más! Resisto archivo. Con ustedes no hablo más. Hablo por mis redes". Un gesto que, lejos de cerrar el tema, lo reavivó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CECILIA MILONE (@ceciliamilone)

La contradicción de Cecilia Milone: Pide silencio pero se expone

La pelea con los medios no se explica sola. Detrás está la historia que Milone no logra soltar: su relación extramatrimonial con el fallecido Chico Novarro. Fue ella misma quien eligió reabrir esa herida el 4 de septiembre, con un posteo en Instagram recordando su cumpleaños: "Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: ‘Hola, era el llamado que estaba esperando…’". Una frase nostálgica que cayó pésimo en la familia Novarro.



Julieta Novarro, hija del músico, lo dijo claro en Teleshow: "Cuando no está el otro, todo pierde legalidad". Y remató con un ejemplo filoso: "Es como que mañana fallece Luis Miguel y yo te cuento que en el 98 tuve un vínculo y me amó. ¿Qué sé yo? Andá a preguntárselo a él". Palabras que dejan a Milone en un lugar incómodo: el de quien expone su intimidad sin que haya otra voz para confirmarla o desmentirla.

image El romance con Chico Novarro sigue marcando la vida pública de Milone. Mientras pide silencio y respeto, sus propios posteos reavivan la polémica y alimentan la exposición mediática.

Ese es el verdadero problema. Milone reclama respeto, pero al mismo tiempo alimenta la exposición con sus propios posteos. Pide que no hablen de su vida privada, pero la pone sobre la mesa en sus redes. Quiere correrse de los micrófonos, pero aparece en estrenos sabiendo que los móviles van a estar ahí.

En esa contradicción se mueve hoy la actriz: entre el deseo de ser reconocida por su trabajo artístico y la realidad de que cada una de sus apariciones se transforma en escándalo. Lo del Multitabarís fue la confirmación de un límite que ella intenta imponer a los gritos. La incógnita es si podrá sostenerlo, o si seguirá atrapada en un círculo que la convierte, cada vez más, en personaje de conflicto antes que en artista.

