Empieza a desarmarse en Santa Cruz la conformación del Poder Judicial armada por los Kirchner desde las épocas de Néstor como gobernador. El gobernador Claudio Vidal logró designar a 2 jueces en la Corte provincial tras acusar a Cristina Kirchner y a Máximo de poner trabas y buscar un “golpe judicial”.
Retroceso de Cristina Kirchner y Máximo, Vidal desarticula la 'Justicia K' en Santa Cruz
Tras acusar a Cristina Kirchner y a Máximo de “golpe judicial”, el gobernador Vidal nombró a 2 jueces en la Corte de Santa Cruz que no responden a los K.
El freno que intentó el abogado de Cristina Kirchner
La Legislatura de Santa Cruz aprobó ayer (25/9) los pliegos de dos nuevos jueces para el Tribunal Superior de Justicia tras una larga disputa con el kirchnerismo que intentaba frenar esas designaciones en un Poder Judicial que está conformado íntegramente por las gestiones K desde los mandatos de Néstor.
Uno de los dos jueces nombrados es un viejo conocido de la política provincial: el exgobernador y exvice de Néstor Kirchner, Sergio Acevedo quien días atrás renunció a su banca como diputado nacional para poder acceder al cargo como juez.
La otra designación es la de José Antonio González Nora, un hombre con larga trayectoria en la Justicia y que era secretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia.
Pero los nombramientos no estuvieron exentos de polémicas. La última, que la sesión de la legislatura haya sido secreta, pero antes hubo una medida del juez Marcelo Bersanelli −exabogado de Cristina Kirchner− que hizo lugar a un amparo del gremio judicial que responde al kirchnerismo y frenó el tratamiento de los pliegos de los jueces.
Golpe Judicial
A raíz del fallo de Besanelli, Claudio Vidal salió a denunciar un “golpe judicial” de los Kirchner: “Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz”, dijo el mandatario en su cuenta de X.
“La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de Gobierno”, añadió Vidal. “¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?”,se preguntó.
Pero la sesión en la Legislatura se hizo de todos modos. Bersanelli fue recusado y la notificación para no tratar los pliegos llegó tarde una vez que los legisladores ya estaban sesionando a puertas cerradas, incomunicados.
Luego, Vidal logró imponer el criterio de votación de mayoría simple en lugar de dos tercios que defendía el kirchnernismo y por lo cual había dado quorum. Sin esa maniobra no hubiera logrado nada porque los K tienen mayoría.
