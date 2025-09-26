Retroceso de Cristina Kirchner y Máximo, Vidal desarticula la 'Justicia K' en Santa Cruz

Golpe Judicial

A raíz del fallo de Besanelli, Claudio Vidal salió a denunciar un “golpe judicial” de los Kirchner: “Los Kirchner, madre e hijo, han operado un golpe judicial en Santa Cruz. A través de sus operadores judiciales Fernando Basanta y Marcelo Bersanelli, ejecutaron un golpe judicial que viola la división de poderes en Santa Cruz”, dijo el mandatario en su cuenta de X.

“La justicia cooptada viola la Constitución e impide una vez más la aplicación de una ley votada por el poder legislativo durante esta gestión de Gobierno”, añadió Vidal. “¿Cuál es el límite CFK? ¿Cuál es el límite Máximo? ¿Son capaces de hacer llegar a Santa Cruz a la intervención federal?”,se preguntó.

Pero la sesión en la Legislatura se hizo de todos modos. Bersanelli fue recusado y la notificación para no tratar los pliegos llegó tarde una vez que los legisladores ya estaban sesionando a puertas cerradas, incomunicados.

Luego, Vidal logró imponer el criterio de votación de mayoría simple en lugar de dos tercios que defendía el kirchnernismo y por lo cual había dado quorum. Sin esa maniobra no hubiera logrado nada porque los K tienen mayoría.

