Muchos dirán que el año de River Plate terminó este miércoles 24 de septiembre a las 23:30 horas aproximadamente, cuando Andrés Matonte pitó el final del partido en San Pablo para el conjunto que dirige Marcelo Gallardo quedara eliminado de la Copa Libertadores de América ante Palmeiras. Sin embargo, al Millonario le quedan un par de frentes abiertos...
COLETAZOS DE PALMEIRAS
Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada
El año de River quedó al borde del K.O. El Millonario fue eliminado de la Copa Libertadores de América y el Deportivo Riestra buscará aprovecharse.
Uno es el Torneo Clausura, certamen en el que La Banda se encuentra segundo con 18 puntos, uno menos que el Malevo, rival al que enfrentará este domingo 28 de septiembre en el Monumental.
La campaña de Riestra, si bien oscura, no deja de ser sorprendente. Golazo24 ha sido incisivo con la performance de la institución de Nueva Pompeya incluso después de la salida del Ogro Fabbiani a Newell's Old Boys. Gustavo Benítez tomó las riendas y condujo a los suyos a unos 8vos. de final en el Torneo Apertura, lidera la Zona B como bien se mencionaba y está en puestos de clasificación a Copa Sudamericana 2026.
Deportivo Riestra puede seguir arruinando a River en su estadio y en el día del hincha
El próximo domingo (28/9), el Súper Deportivo Riestra visitará a River Plate en el Monumental desde las 18 horas y con arbitraje de Pablo Echavarría, duelo correspondiente a la décima fecha del Clausura.
El duelo tendrá el gran condimento de que se enfrentarán los dos primeros ubicados en la zona, pero también se trata de una fecha especial para los hinchas millonarios, que necesitan un mimo luego de la eliminación copera ante Palmeiras.
Y es que este domingo 28 de septiembre se celebra El Día del Hincha de River, tradición que instalaron las nuevas generaciones hace varios años en homenaje al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, uno de los máximos ídolos del club de Núñez. Para muchos, el máximo referente de la historia riverplatense.
Pese al golpe que le propinó el Verdão en la Libertadores, se espera que las más de 85.000 almas que se acerquen al Monumental agasajen a su equipo: no por estar satisfechos con el año de River o con varios de los rendimientos de sus jugadores, claro, sino por la trascendencia que reviste la fecha.
El elenco de la banda roja viene de sufrir tres derrotas seguidas (las dos ante Palmeiras y contra Atlético Tucumán), por lo que deberá enderezar el rumbo ante Deportivo Riestra.
El fixture de River Plate
- River vs. Deportivo Riestra | Domingo 28 de septiembre, 18 horas. Estadio Monumental.
- Racing vs. River | Jueves 2 de octubre, 21:30 horas. Estadio Gigante de Arroyito.
- Rosario Central vs. River | Domingo 5 de octubre, 21:15 horas. Estadio Gigante de Arroyito.
- River vs. Sarmiento de Junín | Domingo 12 de octubre, 19:15 horas. Estadio Monumental.
- Talleres de Córdoba vs. River | Fecha y horario a definir. Estadio Mario Alberto Kempes.
