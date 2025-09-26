Deportivo Riestra puede hundir más a River de la manera menos pensada

El duelo tendrá el gran condimento de que se enfrentarán los dos primeros ubicados en la zona, pero también se trata de una fecha especial para los hinchas millonarios, que necesitan un mimo luego de la eliminación copera ante Palmeiras.

Y es que este domingo 28 de septiembre se celebra El Día del Hincha de River, tradición que instalaron las nuevas generaciones hace varios años en homenaje al nacimiento de Ángel Amadeo Labruna, uno de los máximos ídolos del club de Núñez. Para muchos, el máximo referente de la historia riverplatense.

image Las banderas con la cara de Labruna flamean en las tribunas del Monumental.

Pese al golpe que le propinó el Verdão en la Libertadores, se espera que las más de 85.000 almas que se acerquen al Monumental agasajen a su equipo: no por estar satisfechos con el año de River o con varios de los rendimientos de sus jugadores, claro, sino por la trascendencia que reviste la fecha.

El elenco de la banda roja viene de sufrir tres derrotas seguidas (las dos ante Palmeiras y contra Atlético Tucumán), por lo que deberá enderezar el rumbo ante Deportivo Riestra.

El fixture de River Plate

River vs. Deportivo Riestra | Domingo 28 de septiembre, 18 horas. Estadio Monumental.

| Domingo 28 de septiembre, 18 horas. Estadio Monumental. Racing vs. River | Jueves 2 de octubre, 21:30 horas. Estadio Gigante de Arroyito.

| Jueves 2 de octubre, 21:30 horas. Estadio Gigante de Arroyito. Rosario Central vs. River | Domingo 5 de octubre, 21:15 horas. Estadio Gigante de Arroyito.

| Domingo 5 de octubre, 21:15 horas. Estadio Gigante de Arroyito. River vs. Sarmiento de Junín | Domingo 12 de octubre, 19:15 horas. Estadio Monumental.

| Domingo 12 de octubre, 19:15 horas. Estadio Monumental. Talleres de Córdoba vs. River | Fecha y horario a definir. Estadio Mario Alberto Kempes.

