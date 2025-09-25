River y los 62 millones en refuerzos no lo entienden: ¿a qué quiere jugar Gallardo?

Gallardo entendió que el rival era ampliamente superior y que podía hacerle daño de muchas formas, y por eso eligió adaptarse a las circunstancias y a lo que sus jugadores le podían dar. Es posible que ahí esté el meollo de la cuestión: adaptarse a lo que sus jugadores le pueden dar.

El River del partido de ida vs. Palmeiras también fue el River vs. Inter en el Mundial de Clubes. Un River que cree que puede jugar de igual a igual ante rivales ampliamente superiores, y que busca implementar un sistema de juego que iguale niveles.

Baño de honestidad: ¿qué puede dar este River?

El problema está en que las piezas del Millonario y el Verdao o el Nerazurri no son las mismas, y el funcionamiento del Millonario opera más por el deseo de querer ser que por lo que realmente puede dar.

A Gallardo le gustan los equipos intensos. Le gusta armar estructuras dinámicas, de alto vuelo, que asfixien a sus rivales cuando no tienen la pelota para recuperar rápido la posesión y atacar en velocidad el arco contrario. En su más de 12 meses que hace que está a cargo del plantel, el Muñeco no ha logrado que su River sea eso.

River, Gallardo y los 62 millones de euros en refuerzos

Lo llamativo está en que fue el propio entrenador quien comandó el último mercado de pases para reforzarse adecuadamente en función de esa impronta futbolística. Gallardo evaluó y aprobó todos y cada uno de los nombres que llegaron a Núñez en repetidas negociaciones que, en total, sumaron una cifra exorbitante: la dirigencia de Jorge Brito gastó unos 62 millones de euros entre todos los futbolistas que arribaron al club a pedido del Muñeco.

Germán Pezzella, Huevo Acuña, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Sebastián Driussi, Maxi Meza, Juanfer Quintero, Kevin Castaño, Maxi Salas, Gonzalo Tapia, Juan Portillo y Matías Galarza han sido los nombres que conformaron la erogación total de alrededor de 62 millones de euros.

k castaño.jpg Kevin Castaño, el refuerzo más caro de la era Gallardo: 12,6 millones de euros

A ellos hay que sumarle las llegadas de Enzo Pérez y Matías Rojas, que llegaron en condición de libre, y Giuliano Galoppo, que lo hizo a préstamo.

Con todos estos nombres, el DT del Millonario no ha podido darle una identidad a su equipo, que navega entre buenos y malos partidos, debatiéndose siempre cuál es la forma que más cómoda le queda para jugar. Caben dos preguntas: ¿qué es lo que pretende Gallardo de su equipo? y, más aun, ¿qué perfiles cree que son necesarios para eso que pretende?

