Los productores agropecuarios disparan: "La baja de retenciones fue un negocio entre partes"

—Cuando usted escuchó sobre la quita de retenciones a la soja, ¿pensó que podía beneficiar a los productores?

—Nosotros pensamos que iban a cubrir el monto, que las grandes empresas le iban a llenar el cupo, pero no tan rápido. Pero no esperábamos que nos beneficiase.

—¿Cómo hubiese sido una medida que mejorara la situación de los productores?

Esta medida, si se hubiese planteado de acá a abril, era espectacular. Yo creo que si hubiese sido por un tiempo más largo o por un monto ilimitado, el productor agropecuario vende a futuro, entonces podría hacer el negocio a futuro, pero el productor no hizo ningún negocio. Sólo el 1% de los productores, no más de ahí alcanzó a hacer algún negocio de venta a futuro.

Garnier también mencionó que la soja que se liquidó es la que ya tenían acumuladas las agroexportadoras. "Hoy el costo financiero es alto porque los números son muy finitos, muy chiquitos. Así que estamos en una situación bastante difícil del sector cooperativo", agregó.

—Recién hizo una declaración el director de ARCA, Juan Pazo, en un stream. Dijo que esta medida benefició a los productores porque hasta el viernes comercializaban a US$ 298 y hoy a un promedio de US$ 350. ¿Es así?

—Correcto, sí, es así, pero no para los productores agropecuarios. Es para las grandes empresas.

—Desde el gobierno, Pazo manifestó que ahora las agroexportadoras deben comprar el producto porque no tienen acopio.

— Puede ser que tengan que comprar algo, pero al productor no le van a pagar lo mismo, no le van a pagar una soja de US$100 más. Seguramente van a pagar un buen precio, pero no el precio real. La exportadora se va a cobrar todo ese costo financiero.

La situación de los productores agropecuarios en el norte de Entre Ríos es muy apremiante. Por problemas climáticos, casi no hubo cosechas, aunque ahora la situación climática es mejor. En el centro y sur de la provincia pudieron tener mejores rendimientos, aunque las deudas apremian a los productores.

