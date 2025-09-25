Estudiantes dejó el corazón, forzó los penales pero chocó con Rossi: Flamengo avanzó a semis

Flamengo venció a Estudiantes por penales en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Tras el 1 a 0 en favor del equipo local en los 90´regulares, el global quedó igualado 2 a 2 y la serie debió definirse desde los 12 pasos. Allí, el ex arquero de Boca, Agustín Rossi , fue figura.

El final termina con el sabor amargo de los penales, que suelen tener una cuota de azar. Flamengo pateó muy bien desde los 12 pasos, mientras que Estudiantes falló dos veces por dos buenas atajadas de Rossi y el equipo brasileño venció 4 a 2.

Pero poniendo el foco solo en los 90 minutos, el León no tiene nada que reprocharse. Mostró una cara totalmente diferente a la del encuentro de ida y probablemente haya jugado de los mejores partidos del año. Envuelto en esa mística copera que reconoce en su historia, el hincha de Estudiantes acompañó desde las tribunas, con banderazos previos incluidos y una gran expectativa.

El equipo, dentro de la cancha, lo sintió. Sabía que tenía que revertir el 1-2 que se había traído de Brasil, y con ese espíritu salió a jugar el partido. Ambicioso, intenso, comprometido, el equipo de Eduardo Domínguez dominó al de Filipe Luiz durante todo el primer tiempo. Si había diferencias de jerarquía y billeteras, eso no se notó.

Rossi fue una muralla en los penales y le dio la clasificación al Flamengo

El conjunto platense estaba muy atento para cortarle los circuitos de juego por dentro, rápido para las coberturas y achicar espacios, presionando alto al rival en sus salidas y disputando los duelos individuales con rigor físico.

"Hicimos un partido muy completo, lo manejamos casi todo el partido. Estuvimos al a altura de lo que es este escudo, de lo que es Estudiantes", dijo Guido Carrillo post derrota.

Tuvo premio en un momento ideal: antes de irse al descanso. Benedetti clavó un zapatazo de zurda que dejó a Rossi sin chances y puso el marcador 1 a 0 y el global 2 a 2.

El León fue más que el rival en el UNO

En el segundo tiempo, con el empate a cuestas, el equipo de Domínguez decidió abandonar la postura ofensiva y se contrajo un poco más. Le cedió la pelota al Flamengo, que asumió mayor protagonismo y hundió a Estudiantes cerca del arco de Fernando Muslera.

"Jugamos el partido que teníamos que jugar. Generamos muchísimo, que en el primer partido nos había costado. Estuvimos a nada de poder haber hecho un segundo gol. Me quedo con toda la energía que nos dio la gente", dijo el arquero uruguayo.

El León decidió apostar a los contragolpes y la idea salió bien. A pesar de que el Mengao tenía mayor posesión, era Estudiantes quien estaba más claro y preciso con la pelota. Domínguez puso la carne al asador: sumó a Alexis Castro y a Edwin Cetré para golpear de contra, como si quisiera (y supiera que podía) cerrar el partido en uno de esos arrestos.

Más allá de que el Mengao estaba volcado en ataque, los retrocesos fueron una faceta del juego que a los de Filipe Luiz siempre le costó demasiado. Incluso con la inclusión de Jorginho, campeón de Champions League con el Chelsea y de Eurocopa con Italia, al equipo de Río de Janeiro le costó mantener ese balance ataque-defensa.

Los de Domínguez tuvieron una cuasi-recompensa porque en uno de esos contragolpes Benedetti se fue mano a mano con el arquero Rossi y definió como un delantero nato, picándola por arriba. Tras los festejos desaforados, el VAR detectó lo que era demasiado evidente: estaba en offside.

Benedetti convirtió el primer gol y también el segundo, pero se lo anularon por offside

El final del partido, con ambos equipos buscando el gol, se volvió electrizante. Ambos tuvieron chances para sentenciar las cosas, pero les faltó la fineza para el toque final.

Estudiantes jugó un buen fútbol, tuvo coraje para ir a buscarlo y, de haber clasificado, hubiese sido un justo final. Pero los penales tenían otros planes, y el León deberá seguir esperando para volver a semifinales de Copa Libertadores. La última vez fue en 2009, edición en que luego se consagraría campeón.

Resumen del partido

Live Blog Post Final de los penales: Flamengo superó 4 a 2 a Estudiantes

Live Blog Post Desde los 12 pasos: así está la serie de los penales Jorginho: Gol Sosa: Gol Araújo: Gol Benedetti: Falló (atajó Rossi) Carrascal: Gol Cetré: Gol Pereira: Gol Ascacíbar: Falló (atajó Rossi)

Live Blog Post Final del partido: Estudiantes venció 1-0 a Flamengo. Con la serie 2 a 2, hay penales

Live Blog Post Se juegan 3 minutos de adición en La Plata

Live Blog Post Más cambios en Estudiantes: adentro Pérez Se retira Palacios.

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO A ESTUDIANTES: Benedetti estaba en offside

Live Blog Post [VAR] GOL ANULADO A ESTUDIANTES: Benedetti estaba en offside

Live Blog Post ¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Benedetti se fue solo contra el arquero y la picó para el 2 a 1

Live Blog Post El Mengao tiene la posesión, pero el Pincha es quien está más claro cuando tiene la pelota

Live Blog Post Domínguez mueve el banco: adentro Castro y Cetré Salen Arzamendia y Medina

Live Blog Post Estudiantes adopta una postura más defensiva y el Flamengo toma la iniciativa con pelota: el Pincha apuesta a los contragolpes

Live Blog Post Comienza el 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Benedetti le rompe el arco a Rossi y pone el 1 a 0

Live Blog Post ¡Increíble salvada de un gol cantado de Flamengo! VIDEO: La barrida de Rodríguez se festeja como un gol en La Plata

Live Blog Post "A un toque": la fórmula que encuentra el Mengao para destruir el buen marcaje del equipo argentino Estudiantes reparte bien sus marcas y está muy atento para los seguimientos individuales y coberturas. Sin embargo, cuando Flamengo logra jugar a un toque y sus jugadores se juntan para asociarse en corto, le dan velocidad a las jugadas y el equipo argentino no puede seguir el ritmo. Así, en pocos pases los cariocas generan peligro.

Live Blog Post Guido Carrillo, el eslabón que está siendo clave para que el Pincha pueda romper por dentro al Flamengo El 9 está fino y preciso para ofrecer apoyos a sus compañeros y así hacer crecer la cadena de pases de Estudiantes. Con sus descensos, se vuelve una garantía a buscar constantemente para romper líneas y partir al Flamengo.

Live Blog Post Intenso, activo y comprometido, el equipo local impone condiciones de entrada al conjunto carioca

Live Blog Post El Pincha presiona alto al Mengao y no lo deja salir con claridad desde el fondo

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post "Tenemos que hacer un partido perfecto para ganar": En Flamengo no dan nada por sentado y reconocen la fortaleza de Estudiantes en el UNO El entrenador del Mengao, Filipe Luiz, dijo en la previa: "Tenemos que pensar en ganar, en hacer nuestro partido. Sabemos de la calidad que tiene el rival y entonces tenemos que intentar ser protagonistas del juego e intentar ganar, porque es difícil acá".

Live Blog Post VIDEO: Así recibió el público del León al equipo de Eduardo Domínguez

Live Blog Post El titular que vuelve al equipo para acompañar a Carrillo en ataque: Domínguez apuesta por el talento zurdo Tiago Palacios acompañará a Guido Carrillo en ataque. El extremo había salido en el partido de ida ante Flamengo, y en su lugar había ingresado Facundo Farías. Hoy vuelve a la titularidad.

Live Blog Post EL BANDERAZO EN FOTOS: una multitud de hinchas copan las calles de La Plata para recibir al plantel

Live Blog Post "Están todos acá: Verón, Sabella, Bilardo y el gran Ruso Prátola": los hinchas se refugian en la mística copera del Pincha

Live Blog Post VIDEO: Impresionante banderazo de los hinchas Pincharratas en las inmediaciones del estadio

Live Blog Post Atención, Estudiantes: El campeón de Champions League y Eurocopa que vuelve en Flamengo tras una lesión Tras ausentarse en el duelo de ida por una dolencia muscular, esta noche Jorginho dirá presente en La Plata. El mediocampista llegó hace unos meses proveniente del Arsenal de Arteta, pero también tuvo pasado en el Chelsea, donde fue campeón de Champions League, y en la selección de Italia, con quien consiguió la Eurocopa 2020.

Live Blog Post Hora y TV: Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores El partido entre Estudiantes y Flamengo va desde las 21.30 y es transmitido por Fox Sports.