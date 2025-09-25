urgente24
¿Acercamiento o casualidad?: Efusivo saludo entre Guillermo Francos y Mauricio Macri

El líder del Pro y el jefe de Gabinete coincidieron en la celebración del 95 aniversario de la unificación del reino de Arabia Saudita.

25 de septiembre de 2025 - 19:06
Todo indicaría que el encuentro entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Mauricio Macri, durante el mediodía de jueves (25/09) habría sido casual al cruzarse en conocido hotel porteño.

De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, el cruce se dio de manera casual, cuando ambos dirigentes coincidieron en el lujoso Hotel Four Seasons, dónde se celebró el 95 aniversario de la unificación del reino de Arabia Saudita.

Mensaje por X

Vía su cuenta de X, Francos hizo público el amigable encuentro.

Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi. Con motivo del 95º aniversario de la unificación del Reino de Arabia Saudita, participamos de la celebración junto al embajador Hatem Ghormulla Alghamidi.

720 (1)
Luego agregó

Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países

"Allí, también mantuve un cordial intercambio con el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une", destacó.

Según argumentan desde los equipos de campaña, detalla a la agencia NA, la experiencia y capacidad del exmandatario no contrapesa el "75% de imagen negativa” que le adjudican a su figura, por lo que hay quienes descartan la posibilidad de reeditar las juntadas en la Quinta de Olivos que incluían el menú de milanesas con ensalada.

