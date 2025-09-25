¿Acercamiento o casualidad?: Efusivo saludo entre Guillermo Francos y Mauricio Macri

Luego agregó

Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países Durante el encuentro dialogamos sobre la relación bilateral, intercambiamos ideas sobre temas de interés común y exploramos nuevas iniciativas para seguir fortaleciendo la cooperación entre nuestros países

"Allí, también mantuve un cordial intercambio con el expresidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une", destacó.

Según argumentan desde los equipos de campaña, detalla a la agencia NA, la experiencia y capacidad del exmandatario no contrapesa el "75% de imagen negativa” que le adjudican a su figura, por lo que hay quienes descartan la posibilidad de reeditar las juntadas en la Quinta de Olivos que incluían el menú de milanesas con ensalada.

