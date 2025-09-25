urgente24
ZONA $ outlet > Buenos Aires > descuentos

UNA GANGA

El outlet de Buenos Aires con ropa y zapatillas de marca a precios regalados

Buenos Aires suma otro outlet con precios increíbles y descuentos a los que todos quieren acceder. Ropa de marca y zapatillas regaladas.

25 de septiembre de 2025 - 10:14
Impresionante outlet con descuentos únicos en Buenos Aires.

Impresionante outlet con descuentos únicos en Buenos Aires.

Si estás buscando un buen outlet para poder comprar ropa y zapatillas de marca pero sin que el bolsillo lo sienta tanto, entonces estos locales de Buenos Aires van a ser tus mejores aliados. Podés encontrar prendas y calzado por precios increíbles y descuentos únicos.

Hoy en día los outlet están causando furor porque venden ropa y calzado a precios mucho más accesibles pero sin perder la calidad que todos buscamos. Por esa razón en estos locales ubicados en Buenos Aires vas a poder acceder a descuentos espectaculares.

image
Un outlet espectacular con grandes descuentos.

Un outlet espectacular con grandes descuentos.

Seguir leyendo

El outlet que todo visitan en Buenos Aires

En esta oportunidad hablamos del outlet de Adidas y Puma que queda ubicado en el barrio de Barracas. El mismo es muy conocido por su amplia variedad de prendas y calzado, además de precios que sin duda te van a dejar boquiabierto.

El mismo está ubicado en Vieytes 1274 y el de Adidas en específico fue inaugurado hace solo siete meses. Lo mejor es que está abierto todos los días desde las 10 hasta las 20, inclusive domingos. En este lugar vas a encontrar botines y zapatillas desde los $29.000.

Se trata de una posibilidad muy buena para renovar esas prendas que ya necesitan un cambio, hacer regalos o comprar ropa para los más chicos. Hay modelos para todos los gustos y precios que sin duda te van a fascinar. Lo mejor es que hay cuotas sin interés y 10% extra si la compra supera los $120.000.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

Supermercado liquida electrodomésticos con 2x1 y cuotas sin interés: furor

ARCA: cómo pedir la devolución de impuestos de Netflix y Spotify

El outlet de Buenos Aires que remata ropa de marca a precios únicos

El nuevo outlet de Buenos Aires que ya causa furor y todos quieren visitar

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES