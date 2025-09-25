Si estás buscando un buen outlet para poder comprar ropa y zapatillas de marca pero sin que el bolsillo lo sienta tanto, entonces estos locales de Buenos Aires van a ser tus mejores aliados. Podés encontrar prendas y calzado por precios increíbles y descuentos únicos.
UNA GANGA
El outlet de Buenos Aires con ropa y zapatillas de marca a precios regalados
Hoy en día los outlet están causando furor porque venden ropa y calzado a precios mucho más accesibles pero sin perder la calidad que todos buscamos. Por esa razón en estos locales ubicados en Buenos Aires vas a poder acceder a descuentos espectaculares.
El outlet que todo visitan en Buenos Aires
En esta oportunidad hablamos del outlet de Adidas y Puma que queda ubicado en el barrio de Barracas. El mismo es muy conocido por su amplia variedad de prendas y calzado, además de precios que sin duda te van a dejar boquiabierto.
El mismo está ubicado en Vieytes 1274 y el de Adidas en específico fue inaugurado hace solo siete meses. Lo mejor es que está abierto todos los días desde las 10 hasta las 20, inclusive domingos. En este lugar vas a encontrar botines y zapatillas desde los $29.000.
Se trata de una posibilidad muy buena para renovar esas prendas que ya necesitan un cambio, hacer regalos o comprar ropa para los más chicos. Hay modelos para todos los gustos y precios que sin duda te van a fascinar. Lo mejor es que hay cuotas sin interés y 10% extra si la compra supera los $120.000.
