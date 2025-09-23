ARCA dejó a todos expectantes por un remate que incluye consolas como Playstation 4 y 5, tablets y más. Se trata de productos que fueron incautados en aduana y ahora se pueden adquirir de manera online. El stock es muy limitado pero no es imposible poder acceder a uno de ellos.
OPORTUNIDAD
ARCA remata Playstation, tablets y parlantes: cómo y cuándo participar
ARCA genera furor con el remate de diferentes artículos como Playstation, tablets y parlantes. Los mismos fueron incautados en aduana. Cómo se puede acceder.
Desde ARCA incautan ciertos artículos en aduana, en este caso la que pertenece a Santo Tomé. Desde la entidad confirmaron que habrá una subasta con productos muy tentadores que ya estuvieron llamando la atención de muchos.
ARCA remata Playstation, tablets y más
En esta subasta ARCA rematará productos estrella como Playstation 4 y 5, además de tablets y otros artículos que sin duda son muy deseados por el público. Los mismos van a rematarse de manera online, con lo cual se puede participar desde todo el país.
La subasta consiste en el remate de 49 parlantes JBL GO3 los cuales vienen en diferentes colores, siete Playstation 5, seis Playstation 4, tablets Xiaomi Redmi y también cámaras digitales. Estas últimas cobraron gran popularidad últimamente y volvieron a estar de moda.
Esta subasta será en principio el 9 de octubre y se realizará en el sitio web oficial del Banco Ciudad. Anterior a esto los interesados deben inscribirse en la página y ese día comenzar a realizar ofertas del producto en cuestión. Los mismos no tienen garantía.
————————————-
Otras lecturas de Urgente24:
El impresionante outlet que todos quieren visitar ya mismo
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Banco tira la casa por la ventana y lanza 60% de descuento en estos productos