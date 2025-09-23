Escándalo en Apple por sus nuevos iPhone de mala calidad: decepción total

Siempre que una empresa tan grande como Apple lanza un producto se espera que la calidad sea óptima. No solo porque son una compañía sumamente grande, con presencia en todo el mundo y un respaldo desde hace años, sino porque sus equipos no son nada económicos.
Apple y el escándalo por los iPhone de mala calidad
Recientemente muchos usuarios comenzaron a reportar un error o más bien una falla de calidad en los nuevos iPhone 17 Pro Max. También hubo otros reportes en los distintos modelos. Se trata de rayones que se comienzan a hacer en el equipo en la parte posterior simplemente con tenerlo guardado en el bolsillo.
Los dos colores nuevos, azul y naranja, son los que presentan mayores problemas. Al parecer esta pintura no es nada duradera y los rayones empiezan a aparecer como si nada en la parte posterior de los equipos. Si bien se recomienda siempre utilizar una funda, esto se trata de un error en la calidad de estos iPhone. Cabe destacar que los mismos cuestan desde 1100 dólares en adelante.
Esto dio la vuelta al mundo, ya que en redes sociales se comenzó a hablar del "Scratch gate" o escándalo por los rayones de los nuevos iPhone. Por el momento la empresa no habló sobre el tema, pero se espera que haya alguna compensación para aquellos que compraron sus equipos en las primeras semanas. A su vez, también se aguarda por una mejoría en los próximos.
