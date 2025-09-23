Escándalo en Apple por sus nuevos iPhone de mala calidad: decepción total

Esto dio la vuelta al mundo, ya que en redes sociales se comenzó a hablar del "Scratch gate" o escándalo por los rayones de los nuevos iPhone. Por el momento la empresa no habló sobre el tema, pero se espera que haya alguna compensación para aquellos que compraron sus equipos en las primeras semanas. A su vez, también se aguarda por una mejoría en los próximos.

----------------------------

Otras lecturas de Urgente24:

ARCA remata Playstation, tablets y parlantes: cómo y cuándo participar

Elon Musk quiere leer tu mente: Neuralink promete convertir pensamientos en texto

La inteligencia artificial de Google invade las pantallas con Gemini TV

Google destrona a Microsoft con su nueva app que cambiará para siempre Windows