Neuralink de Elon Musk está a punto de revolucionar la comunicación humana de manera irreversible. Durante una conferencia en la Fundación Coreana de Estudios Avanzados en Seúl, el presidente de la empresa, DJ Seo, reveló planes que parecen sacados de una película de ciencia ficción: implantes cerebrales capaces de transformar pensamientos en texto digital.
SÍ, ES REAL
Elon Musk quiere leer tu mente: Neuralink promete convertir pensamientos en texto
Elon Musk lanzará ensayos clínicos en octubre para traducir ideas directamente del cerebro. Neuralink suena cada vez a pura ciencia ficción.
Quizás te interese leer: La inteligencia artificial de Google invade las pantallas con Gemini TV
¿Qué planea Elon Musk con esto de Nueralink?
"Si te imaginás diciendo algo, nosotros podríamos captarlo", declaró Seo ante la audiencia. Esta tecnología, que iniciará ensayos clínicos en Estados Unidos durante octubre, representa un salto cuántico en la interfaz cerebro-computadora que podría cambiar para siempre la forma en que los humanos interactúan con la tecnología.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. ya otorgó a Neuralink la autorización necesaria para comenzar las pruebas experimentales. Este permiso especial, conocido como exención de dispositivo en investigación, permite testear equipos no aprobados comercialmente. Actualmente, la empresa realiza cinco ensayos clínicos adicionales donde testea implantes que controlan dispositivos electrónicos, computadoras y brazos robóticos.
El mercado de interfaces cerebro-computadora se encuentra en plena expansión, pero ninguna empresa logró hasta ahora desarrollar implantes comercialmente disponibles que lean el habla directamente desde el cerebro. Neuralink compite contra varias compañías que buscan establecer comunicación directa entre el cerebro y dispositivos electrónicos, eliminando la necesidad de usar extremidades u órganos sensoriales tradicionales.
De la discapacidad a la mejora humana
Inicialmente, esta revolucionaria tecnología apunta a transformar la vida de personas con discapacidades del habla, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas como la ELA. Pacientes que mantienen intacta su capacidad de pensar pero perdieron la habilidad de articular palabras podrían comunicarse directamente desde sus cerebros hacia computadoras.
Los científicos ya demostraron en investigaciones previas la posibilidad de leer directamente del cerebro humano lo que una persona intenta decir o incluso imagina pronunciar. Varios investigadores trabajaron con dispositivos similares para ayudar a pacientes con derrames cerebrales o enfermedades que dañan las neuronas controladoras del movimiento. Estas personas conservan su capacidad de pensamiento, pero algunas perdieron completamente el control de la boca para emitir sonidos.
Sin embargo, las ambiciones de Musk van mucho más allá del ámbito médico. Seo confirmó que para 2030 esperan implantar estos dispositivos en personas completamente sanas, marcando el inicio de una era donde la tecnología neuronal se convierta en un producto de consumo masivo.
El ejecutivo vislumbra un futuro donde los usuarios consulten modelos de inteligencia artificial directamente con sus pensamientos, recibiendo respuestas a través de auriculares. "Creemos que es realmente posible demostrar la capacidad de hablar con el último modelo de IA, incluso más rápido de lo que hablás normalmente, y obtener esa información de vuelta a través de tus AirPods", detalló Seo.
--------------------------------------------------------------------
Más noticias en Urgente24
La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo
ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora
Boca 2 - C. Córdoba 2: el Xeneize jugaba su mejor partido en meses, pero se quedó sin nafta
Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación
La nueva miniserie de 10 episodios que no baja el ritmo en ningún momento