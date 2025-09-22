Elon Musk quiere leer tu mente: Neuralink promete convertir pensamientos en texto

Embed - Neuralink’s Clinical Trial

El mercado de interfaces cerebro-computadora se encuentra en plena expansión, pero ninguna empresa logró hasta ahora desarrollar implantes comercialmente disponibles que lean el habla directamente desde el cerebro. Neuralink compite contra varias compañías que buscan establecer comunicación directa entre el cerebro y dispositivos electrónicos, eliminando la necesidad de usar extremidades u órganos sensoriales tradicionales.

De la discapacidad a la mejora humana

Inicialmente, esta revolucionaria tecnología apunta a transformar la vida de personas con discapacidades del habla, accidentes cerebrovasculares o enfermedades neurodegenerativas como la ELA. Pacientes que mantienen intacta su capacidad de pensar pero perdieron la habilidad de articular palabras podrían comunicarse directamente desde sus cerebros hacia computadoras.

Los científicos ya demostraron en investigaciones previas la posibilidad de leer directamente del cerebro humano lo que una persona intenta decir o incluso imagina pronunciar. Varios investigadores trabajaron con dispositivos similares para ayudar a pacientes con derrames cerebrales o enfermedades que dañan las neuronas controladoras del movimiento. Estas personas conservan su capacidad de pensamiento, pero algunas perdieron completamente el control de la boca para emitir sonidos.

image

Sin embargo, las ambiciones de Musk van mucho más allá del ámbito médico. Seo confirmó que para 2030 esperan implantar estos dispositivos en personas completamente sanas, marcando el inicio de una era donde la tecnología neuronal se convierta en un producto de consumo masivo.

El ejecutivo vislumbra un futuro donde los usuarios consulten modelos de inteligencia artificial directamente con sus pensamientos, recibiendo respuestas a través de auriculares. "Creemos que es realmente posible demostrar la capacidad de hablar con el último modelo de IA, incluso más rápido de lo que hablás normalmente, y obtener esa información de vuelta a través de tus AirPods", detalló Seo.

